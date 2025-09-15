الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت شركة جسر، إحدى أبرز منصات تقنيات الموارد البشرية في المملكة، عن إطلاق خدمتها الجديدة "جسر لإدارة النفقات" كأول منصة سعودية تجمع بين خدمات الموارد البشرية والخدمات المالية في منظومة موحدة. وجاء الإعلان خلال مشاركتها في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، بالتزامن مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة التي تعكس تحول الشركة إلى منصة شاملة تعتمد نموذج البرمجيات المقدمة كخدمة، وتغطي الموارد البشرية، المالية، وإدارة المواهب.

وتوفر الخدمة الجديدة للشركات إمكانية ربط البطاقات الائتمانية وتتبع النفقات، إضافة إلى حجوزات السفر وتطبيق سياسات الإنفاق بشكل تلقائي. ويمتاز بامتثاله للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وضريبة القيمة المضافة، كما يوفر تقارير فورية تمنح الإدارة رؤية أوضح للإنفاق المؤسسي وتحد من مخاطر الاحتيال التي تمثل نحو 13% من حالات الاحتيال المالي عالميًا. وتساعد الخدمة على أتمتة المهام الروتينية، مما يوفر للإدارة المالية ما يصل إلى 13 ساعة عمل أسبوعيًا لكل موظف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جسر، المهندس محمد عكار: "أن إطلاق منصة "جسر لإدارة النفقات" يمثل محطة مهمة في توسعنا نحو قطاع المالية. ومع هويتنا المؤسسية الجديدة، نعيد تعريف دورنا كمنصة سعودية مبتكرة تدعم المؤسسات في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام."

واستلهمت الهوية المؤسسية الجديدة لجسر من مفهوم "الجسر" كرمز للترابط والمرونة والتحول، حيث تعتمد على الأبيض والأسود كأساس بصري مع ألوان فرعية مستوحاة من البيئة السعودية لتمييز الحلول المختلفة. وتعكس هذه الهوية مسيرة الشركة في ربط الأفراد والأنظمة وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات التحول الرقمي في إطار رؤية السعودية 2030.

تأسست جسر عام 2017، ومنذ ذلك الحين رسخت مكانتها كواحدة من أبرز منصات حلول الموارد البشرية والمالية في المملكة. تخدم الشركة اليوم أكثر من 4,500 منشأة وتدير بيانات ما يزيد على 500 ألف موظف، كما تعالج رواتب سنوية تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي. وتتضمن خدماتها تكاملًا مع أنظمة وطنية رئيسية مثل التأمينات الاجتماعية، "مقيم"، ومنصة "مدد" الخاصة بتطبيق نظام حماية الأجور، إضافة إلى البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. ويقود أعمالها فريق يضم أكثر من 400 خبيرًا يعملون على دعم المؤسسات ورفع كفاءتها وضمان امتثالها للأنظمة والتشريعات.

