مشروع "إيدن هاوس" يقدّم تجربة معيشية حضاريّة متكاملة تجمع بين التصميم المدروس والمساحات الرحبة والخدمات الراقية.

فلسفة "إيدن هاوس" تستند إلى توفير شعور أصيل بالانتماء والراحة للسكان، مع تمكينهم من أسلوب حياة عصري وفاخر.

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، 12 فبراير 2026- أعلنت "إتش آند إتش للتطوير"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتكاملة في دبي، عن توصّلها إلى شراكة استراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، لإطلاق علامة "إيدن هاوس" الفاخرة في أبوظبي. ويتميز المشروع الجديد بموقعه الاستراتيجي على جزيرة الماريه، وجهة أبوظبي للأعمال والحياه العصرية، كما يعكس الرؤية المشتركة لإرساء معيار جديد للمعيشة السكنية الفاخرة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز منظومة السكن الفاخر على مستوى دولة الإمارات. وتُمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة لخطط التوسع التي تنتهجها "إيدن هاوس"، وهي العلامة الرئيسية لشركة "إتش آند إتش"، حيث يساعدها المشروع الجديد في إبراز رؤيتها القائمة على مفهوم الأناقة الهادئة والتصميم المدروس، ونقله من دبي إلى قلب المنطقة المالية لعاصمة الدولة ومركزها النابض للحياة العصرية.

ويقع "إيدن هاوس" الجديد على جزيرة الماريه، بعد أن خصصت له قطعة أرض استراتيجية، في حين تم تصميم المشروع من قبل "دي إكس بي لاب"، والتركيز عل تقديم تجربة معيشية حضارية متكاملة تمزج بين الحداثة والرفاهية. ويضم المشروع أكثر من 200 وحدة سكنية حصرية موزعة على 60 طابقاً، مع ارتفاع 3 أمتار لكل طابق، ما يتيح مساحات داخلية واسعة ومضيئة، تمتزج فيها الرحابة والإضاءة الطبيعية لتمنح سكانها إحساساً فريداً بالراحة والرفاهية.

وقال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات بقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار: «بصفتها وجهة أبوظبي للأعمال والحياه العصرية، تجسّد جزيرة الماريه التزام مبادلة طويل الأمد بتطوير وجهات مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً. وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، تطورت الجزيرة من رؤية طموحة لتصبح اليوم واحداً من أكثر المراكز المالية ونمط الحياة حيوية في المنطقة. يمثّل إطلاق مشروع "إيدن هاوس" مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة التطوير، لا سيّما وأنه يفتح المجال لاستثمار إحدى أبرز قطع الأراضي المتبقية في الجزيرة، كما يُسهم في تسريع وتيرة تطورها المستمر. ومن خلال شراكتنا مع شركة "إتش آند إتش"، وإطلاق مشروع "إيدن هاوس"، فإننا نعمل على تعزيز العروض السكنية والتجارية في جزيرة الماريه، إلى جانب مركزها التجاري الراسخ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة جاذبيتها كوجهة للعيش والعمل والاستثمار، ويكرّس دورها المحوري في دعم التنوع الاقتصادي لأبوظبي وتحقيق نموها المستدام على المدى الطويل".

من جانبه، قال شهاب لطفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لدى شركة "إتش آند إتش": "تمثل شراكتنا مع "مبادلة" خطوة استراتيجية مهمة لشركتنا، حيث تؤكد النمو المتواصل لحضور علامة "إيدن هاوس" في سوق يُقدّر الجودة والقيمة المستدامة على المدى الطويل. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على تطوير مشروع عقاري فاخر فحسب، بل إنه يُقدّم نمط حياة متكاملاً للباحثين عن خصائص الأصالة والتواصل والرفاهية الهادئة. ويُسعدنا تقديم هذه التجربة المتميزة في منطقة سوق أبوظبي العالمي، باعتبار جزيرة الماريه أحد أكثر المجتمعات الحيوية في العاصمة، وأحد أبرز المراكز المالية على المستوى العالمي".

وتم تصميم المشروع بعناية ليتناغم بسلاسة مع البيئة الحيوية المحيطة بجزيرة الماريه، حيث يُخصص الطابق الأرضي لمجموعة راقية من المتاجر والمطاعم والمقاهي، ليخلق تجربة حضارية متكاملة. وتبدأ الوحدات السكنية على ارتفاع 160 متراً فوق مستوى الشارع، لتقدّم أسلوب حياة معاصراً يتميز بالخصوصية والرفاهية. وتعكس باقة المرافق والخدمات المصممة بعناية الالتزام برفاهية السكان، وتشمل خدمات التدبير المنزلي والمساعد الشخصي، بالإضافة إلى توافر خدمات الكونسيرج على مدار الساعة، فضلاً عن صالة مخصصة للمقيمين، ومركز لياقة بدنية مزود بأحدث التجهيزات، وجناح رفاهية حصري، وحوض سباحة يوفر تجربة استرخاء كاملة.

وتستند فلسفة "إيدن هاوس" إلى خلق شعور أصيل بالانتماء، يتجلى في كل زاوية من مساحاته المصممة بعناية فائقة، وفي التفاصيل المعمارية الدقيقة، والتخطيط المدروس لكل عنصر، والخدمات الراقية والمتميزة. ومن شأن هذا النهج أن يمنح السكان الحرية التامة والمساحة الكافية للتركيز على اهتماماتهم الشخصية، والاستمتاع بأسلوب حياة متوازن. ومن المقرر أن يُجسّد مشروع "إيدن هاوس" على جزيرة الماريه هذه الرؤية، ليصبح وجهة حضارية عصرية تجمع بين الفخامة والراحة، مقدماً تجربة سكنية استثنائية لسكان العاصمة.

-انتهى-

#بياناتشركات