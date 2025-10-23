الصفقة ستعزز شبكة "إيليت" في مجال سلسلة التبريد والميل الأخير وتمنحها حضوراً استراتيجياً في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "جرين دوم إنفستمنتس" ("جي دي آي")، المنصة الاستثمارية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الموافقة على استحواذ شركة "ترانسكورب إنترناشونال" ("ترانسكورب")، وهي شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد وتنشط عملياتها التشغيلية في كلٍ من الإمارات والسعودية وقطر.

وستقوم شركة "إيليت"، التي تمثل الذراع التشغيلية لشركة "جي دي آي" وتركز جهودها على بناء حلول لوجستية متكاملة تشمل خدمات تنفيذ الطلبات، والشحن (middle-mile)، وخدمات الميل الأخير، والخدمات السريعة، بدمج عمليات "ترانسكورب" بدعمٍ استثماري من "جي دي آي". ويهدف هذا التكامل إلى تأسيس واحدة من كبريات الشركات المزودة لخدمات الميل الأخير والخدمات اللوجستية السريعة في منطقة الخليج، القادرة على تلبية متطلبات السوق المتنامية بكفاءة عالية. وقد نجحت "إيليت"، منذ عام 2021، في مضاعفة حجم شبكتها وقاعدة عملائها بأكثر من الضعف، لتتحول بذلك إلى مزوّد رائد للخدمات اللوجستية المعتمدة على التكنولوجيا، مما أرسى الأساس المتين لبناء منصة لوجستية متكاملة ومتعددة القطاعات. وستسهم أنظمة التتبع الرقمي وتحسين المسارات المتطورة لدى "إيليت" في تعزيز مستويات الموثوقية وتحسين سرعة التسليم عبر شبكة سلسلة التبريد الواسعة التابعة لشركة "ترانسكورب".

وسيؤدي دمج شبكة سلسلة التبريد الخاصة بشركة "ترانسكورب" مع عمليات الخدمات السريعة التي تضطلع بها "إيليت" إلى تشكيل واحدة من أشمل المنظومات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي منظومة قادرة على خدمة مختلف القطاعات، بدءاً من الأدوية والمواد الغذائية ووصولاً إلى تلبية متطلبات تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية المتنامية. وكانت "جي دي آي" قد استحوذت أيضاً في عام 2024 على شركة "لوج إكس" (LogX)، وهي شركة متخصصة في خدمات الميل الأخير لسلسلة التبريد جرى دمجها تحت مظلة "إيليت". وقد مهدت هذه الخطوة الطريق أمام صفقة الاستحواذ الحالية على "ترانسكورب" بجانب دورها في ترسيخ المكانة المتقدمة لشركة "جي دي آي" في قطاع الخدمات اللوجستية المبرّدة.

وقد سجلت إيرادات "ترانسكورب" نمواً لافتاً بين عامي 2019 و2024، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 50%، وتعكس هذه الصفقة النهج المنضبط الذي تتبعه "جي دي آي" في عمليات الاندماج والاستحواذ الإقليمية. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستستحوذ "جي دي آي" على حصة شركة "سي إي فنتشرز" في "ترانسكورب". بصفتها الذراع الاستثماري في رأس المال المُخاطر لمجموعة "كريسينت إنتربرايز"، كانت "سي إي فنتشرز" قد استثمرت لأول مرة في ترانسكورب عام 2018، مساعدةً إياها على التوسع لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجالات سلسلة التبريد، والتوصيل في الميل الأخير، والتوزيع بين الشركات عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس خروج "سي إي فنتشرز" من هذا الاستثمار الاستراتيجية المستمرة لمجموعة "كريسينت إنتربرايز" المتمثلة في دعم الشركات ضمن محفظتها منذ مراحل النمو المبكرة وحتى بلوغها النضج المؤسسي، بما يخلق قيمة مستدامة في المنطقة ويُسهم في تعزيز تكامل القطاعات.

ومن خلال تكامل قدراتهما، ستوسع "إيليت" و"ترانسكورب" نطاق عملياتهما التشغيلية لتشمل خمس دول في مجلس التعاون الخليجي، حيث ستديران معاً أسطولاً يضم أكثر من 1,500 مركبة و27 مستودعاً، لتقديم خدماتهما لقاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 800 عميلاً. وعلاوة على ذلك، تُسّرع صفقة الاستحواذ هذه وتيرة التوسع الإقليمي لشركة "إيليت" وترسخ مكانتها في سوق الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، التي خصصت استثمارات تفوق تريليون ريال سعودي (979 مليار درهم إماراتي) في قطاع الخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

وبذلك، يرتفع إجمالي استحواذات "جي دي آي" إلى أربع شركات إقليمية عاملة في قطاع الخدمات اللوجستية منذ عام 2017، ليصل إجمالي استثماراتها إلى ما يزيد عن 120 مليون دولار ضختها الشركة منذ انطلاقتها. وتحظى "جي دي آي" بدعم مساهمين رئيسيين بارزين، مثل "سيسكو القابضة"، وهي أول شركة استثمارية قابضة مدرجة في المملكة العربية السعودية متخصصة في البنية التحتية. وقد نجحت "جي دي آي" في تأسيس منصة لوجستية إقليمية متعددة القطاعات تغطي الخدمات السريعة، وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية، وخدمات سلسلة التبريد المتخصصة.

وبهذه المناسبة، صرّح سعدي عبد الرحيم حسن الرئيس، رئيس مجلس إدارة "جرين دوم إنفستمنتس": "سيُوسّع استحواذنا على ’ترانسكورب‘ نطاق حضورنا في المملكة العربية السعودية وسيُعزز من انكشافنا على قطاع الخدمات اللوجستية المبرّدة، الذي يُعد أحد أسرع القطاعات الفرعية نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن ملتزمون بتمكين الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية وتزويدها برأس المال والخبرات التشغيلية اللازمة، بما يساعدها على التوسع والابتكار وتقديم حلول لوجستية عالمية المستوى. وتؤكد هذه الصفقة ثقتنا العميقة بآفاق النمو الواعدة لهذا القطاع على المدى الطويل، وتُجسد طموحنا للنهوض بدور محوري في رسم معالم مستقبله الذي يحمل الكثير من الإمكانات".

من جانبه، أضاف الدكتور محمد شرف، الرئيس التنفيذي لشركة "جرين دوم إنفستمنتس": "إن استحواذنا الاستراتيجي على أصول لوجستية رئيسية يعزز قدرتنا على الاستفادة من النمو المتسارع الذي يشهده قطاعا التخزين البارد والتجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية، واللذان يُتوقع أن تصل قيمتهما إلى 7.6 مليار دولار و5.2 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يضمن جاهزية عملياتنا المتكاملة لاقتناص فرص النمو القوية في كلا البلدين. ومن خلال توحيد محفظتنا الاستثمارية، نُرسّخ التزامنا طويل الأمد بدعم مرونة سلاسل الإمداد والإسهام في جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة".

وقال هشام البحر، الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت": "لا شك أن المكانة الرائدة التي تحظى بها ’ترانسكورب‘ في قطاع الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد، إلى جانب شبكتها المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي، سترتقي بقدرتنا على خدمة طيف واسع من القطاعات وتلبية الطلب المتزايد على الحلول عالية الجودة لسلاسل الإمداد المبرّدة. كما تمنحنا هذه الصفقة حضوراً استراتيجياً مهماً في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن ’ترانسكورب‘، تحت القيادة المستمرة للسيد رودريغ، ستشكل ركيزةً أساسيةً في مسيرة التوسع الإقليمي لشركة ’إيليت‘، لتصبح الذراع المتخصصة والأقوى في مجال سلسلة التبريد ضمن منصتنا المتكاملة".

بدوره، علّق رودريغ ناكوزي، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسكورب إنترناشونال"، قائلاً: "تتجاوز هذه الشراكة كونها مجرد صفقة تجارية، فهي تمثل توافقاً حقيقياً في الرؤى والقيم. سنعمل معاً على تعظيم كل ما بنته ’ترانسكورب‘ على مر السنين، ونبقى ممتنين للغاية لشركة ’سي إي فنتشرز ‘ على شراكتها الاستراتيجية وثقتها المبكرة في رسالتنا. وبينما نظل ثابتين على الهدف ذاته والمبادئ الراسخة التي تُشكل هويتنا، فإننا نمضي اليوم قُدماً بموارد أكبر، وانتشار أوسع، ودعم أقوى. فبفضل الدعم المقدم من ’جي دي آي‘ و’إيليت‘، تستعد ’ترانسكورب‘ لتسريع وتيرة الابتكار وتقديم قيمة أكبر لعملائنا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

ويؤكد هذا الاستحواذ طموح "جي دي آي" لبناء أول منصة استثمارية لوجستية متكاملة في المنطقة، في الوقت الذي تدرس فيه الشركة تنفيذ استحواذات استراتيجية إضافية في عام 2026، بهدف توسيع نطاق خدماتها التشغيلية وتعزيز انتشارها الجغرافي.

نبذة عن "جرين دوم إنفستمنتس"

"جرين دوم إنفستمنتس" ("جي دي آي") هي منصة استثمارية إماراتية في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، تركز على الاستحواذات الاستراتيجية وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. وفي عام 2021، استحوذت "جي دي آي" على "إيليت"، إحدى أبرز الشركات المزودة لخدمات الميل الأخير والخدمات اللوجستية السريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتؤسس بذلك حضوراً إقليمياً قوياً يمتد عبر مختلف قطاعات الخدمات اللوجستية الرئيسية.

نبذة عن "ترانسكورب إنترناشونال"

تعد "ترانسكورب إنترناشونال" شركة لوجستية رائدة متخصصة في خدمات سلسلة التبريد بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم حلولاً بالغة الأهمية لقطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) والرعاية الصحية والأدوية. وقد نجحت "ترانسكورب"، التي تشتهر منذ عام 2013 بموثوقيتها وابتكاراتها وتميزها التشغيلي، في ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً لبعض القطاعات الأكثر تطلباً وتأثيراً في المنطقة، مقدمةً لهم خدمات لا تضاهى.

نبذة عن "إيليت"

تُعد "إيليت" من أبرز مزوّدي خدمات اللوجستيات المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدّم حلول النقل التخزين، والتوزيع، والخدمات المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، وتعمل بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة لتقديم حلول لوجستية ذكية ومرنة تجمع بين الكفاءة والموثوقية على نطاق واسع.

نبذة عن "سي إي فنتشرز "

تُعد "سي إي فنتشرز" منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لمجموعة "كريسينت إنتربرايز"، وتستثمر عالميًا في روّاد الأعمال الطموحين والتقنيات التحويلية في مجالات الأعمال، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والاستدامة. قامت "سي إي فنتشرز" بالاستثمار في "ترانسكورب" لأول مرة عام 2018، حيث ساهمت في دعم تحولها إلى لاعب رئيسي في مجالات خدمات سلسلة التبريد، والتوصيل في الميل الأخير، والتوزيع بين الشركات.

