في إطار التزامها ببناء منظومة شراكات استراتيجية تُعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي والحكومي، وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية مذكرة تفاهم مع شركة (بي ثري غلوبال) (P3Global)، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار المعرفي، والمشاريع التطبيقية، وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وتواكب متطلبات المستقبل.

شهد سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، مراسم توقيع مذكرة التفاهم، والتي وقّعها نيابةً عن الجامعة الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة، إلى جانب السيد تيخا سليم، الرئيس التنفيذي لشركة "بي ثري غلوبال". وتشمل مجالات التعاون تطوير مبادرات معرفية وبرامج أكاديمية متكاملة تعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية والعربية لسوق العمل المستقبلي، إضافة إلى إطلاق مشاريع ابتكارية مشتركة، وتوسيع شبكة العلاقات مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأكد سعادة الدكتور منصور العور أن هذه الشراكة تُترجم استراتيجية الجامعة في بناء تحالفات نوعية بين التعليم والصناعة، قائلاً: "تأتي هذه المذكرة لتجسد رؤية الجامعة في دعم الشراكات متعددة القطاعات، وقيادة مسارات الابتكار التي تضمن استدامة المعرفة وتعزز القدرة التنافسية لاقتصاد المستقبل".

من جانبه، أعرب السيد تيخا سليم عن فخره بهذه الشراكة، مشيراً إلى أنها توفر منصة لتبادل الخبرات وتطوير المشاريع القائمة على المعرفة والتكنولوجيا التي تلبي تطلعات القطاعات الحيوية، كما تعزز التعاون المستقبلي بما يحقق الابتكار والاستدامة والأثر الإيجابي على الأفراد والمجتمعات.

وتنص المذكرة على توفير الجامعة للأطر الأكاديمية والدعم النوعي للبرامج والمشاريع المشتركة، بينما تقدم "بي ثري غلوبال" خبرتها المتخصصة في بناء حلول معرفية وتقنية تعكس احتياجات المستقبل.

ويعكس هذا التعاون التزام الجامعة بترسيخ مفاهيم الاستدامة عبر مؤسساتها الأكاديمية، وعلى رأسها كلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة وتركّز على إعداد قادة المستقبل في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر و. وتهدف الكلية إلى تمكين الدارسين من تطوير حلول عملية ومستدامة، من خلال برامج تعليمية مرنة ومبتكرة، تواكب الأولويات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

يُذكر أن التعاون مع "بي ثري غلوبال" يمثل الإضافة الأحدث لشبكة شراكات جامعة حمدان بن محمد الذكية، التي تضم نخبةً من الشركات الصناعية والتقنية الرائدة. كما يجسد هذا التعاون نهج الجامعة في تبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية ، بما يسهم في توفير بيئةٍ تعليمية تعزز جاهزية الموارد البشرية للمستقبل، وذلك مواءمةً مع مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية" و"رؤية نحن الإمارات 2031".

