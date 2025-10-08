جدّدت جامعة حمدان بن محمد الذكية تأكيدها على دورها الريادي في تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المستقبلية، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في "معرض نجاح 2025" الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي. وجاءت هذه المشاركة تأكيداً لالتزام الجامعة بتعزيز التحوّل في قطاع التعليم العالي، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتعلم مدى الحياة، وتوظيف التقنيات الذكية في بناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة تطلعات دولة الإمارات المستقبلية.

وخلال مشاركتها، استعرضت الجامعة مجموعة متكاملة من البرامج الأكاديمية المعتمدة في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والتي صُمّمت لتلبية احتياجات المتعلمين في الدولة والمنطقة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات. كما وفّر المعرض منصة تفاعلية للجامعة للتواصل المباشر مع المتعلمين وتعريفهم بمساراتها التعليمية الذكية، بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في التعليم المستقبلي على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال علي اللنجاوي، مدير إدارة تطوير الأعمال في الجامعة: "نؤمن بأن مستقبل التعليم يقوم على الابتكار والتعلم المستمر، وتمكين الشباب من الأدوات والمعارف التي تتيح لهم الإسهام الفاعل في بناء الغد. وتمثل مشاركتنا في معرض نجاح 2025 امتداداً لرؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية ذكية تواكب المستقبل وتلهم المتعلمين لتحقيق طموحاتهم، انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة نحو بناء مجتمع معرفي متجدد. وسنواصل من خلال هذه المنصات التواصل مع الأجيال الجديدة لتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لقيادة مسيرة التميز في مختلف المجالات."

ويُعد معرض نجاح للتعليم والتدريب إحدى أبرز المنصات التعليمية في المنطقة، إذ يجمع مؤسسات التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم لتقديم أحدث البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية. ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامها الراسخ ببناء جيل من القادة المبدعين القادرين على تسخير التكنولوجيا والابتكار في خدمة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانتها كجامعة رائدة في التعليم الذكي والمستقبلي.

