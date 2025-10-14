حصلت جامعة العلوم التطبيقية (ASU) على اعتماد من معهد إدارة المشاريع (PMI)، الجهة العالمية الرائدة في مجال إدارة المشاريع، لتصبح رسمياً أول جامعة في مملكة البحرين تحصل على اعتماد شريك تدريب من المعهد. ويضع هذا الإنجاز جامعة العلوم التطبيقية في طليعة تطوير تعليم إدارة المشاريع والتميّز المهني في المملكة.

ستقدم جامعة العلوم التطبيقية من خلال هذه الشراكة التدريب وستمنح الشهادات المعتمدة دولياً في إدارة المشاريع، مما يعطي الطلاب والخريجين والمجتمع المحلي الميزة التنافسية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغيّر باستمرار. ويعزز هذا التعاون رسالة الجامعة في تخريج خريجين يستوفون المعايير الدولية ويمتلكون المهارات اللازمة لدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في مختلف القطاعات في البحرين وخارجها.

حضر الحفل الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، والبروفيسور حاتم المصري رئيس الجامعة، وكبار الإداريين في الجامعة، وحضر من جانب معهد إدارة المشاريع، يوهانس هاينلاين رئيس قسم النمو، وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد إلى جانب كبار القادة من كلا المؤسستين.

قال الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية: "تحرص جامعة العلوم التطبيقية على تعزيز قدرات كياناتها الدولية للارتقاء بمكانتها وتقديم العديد من الخدمات التي من شأنها أن تعزز مهارات الطلاب واستعدادهم لسوق العمل. وسيقوم معهد إدارة المشاريع، من خلال اعتماده الداخلي بدمج هذه القيمة في خدمات الجامعة. وأنا على ثقة بأن شراكتنا ستعود بفوائد هائلة على كلا الطرفين".

من جانبه قال البروفيسور حاتم المصري، رئيس جامعة العلوم التطبيقية: "لطالما كانت ترمي مهمتنا إلى ربط التعليم بقطاع العمل وضمان تفوق خريجينا أكاديمياً وتنافسيتهم عالمياً. ويعتبر كوننا أول شريك تدريب معتمد من معهد إدارة المشاريع في البحرين لحظة فخر مهمة تعكس التزامنا بتشكيل قدرات قادة المستقبل".

وأضاف هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نفخر بالترحيب بجامعة العلوم التطبيقية كأول جامعة في البحرين تنضم إلى برنامجنا كشريك تدريب معتمد. ويُبرز هذا التعاون التزام جامعة العلوم التطبيقية بالارتقاء بمستوى التعليم العالي وإعداد كوادر مؤهلة للمساهمة في تعزيز الابتكار والنمو وتحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد".

وكجزء من الاعتماد، ستتبادل جامعة العلوم التطبيقية ومعهد إدارة المشاريع الخبرات وأفضل الممارسات التعليمية وستتعاونان في تطوير الموارد التعليمية التي تشمل دراسات الحالة وتعزيز المسارات المهنية للطلاب من خلال الوصول إلى الموارد العالمية الشاملة لمعهد إدارة المشاريع.

يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة كبيرة في ربط الأوساط الأكاديمية وقطاعات العمل وتعزيز دور جامعة العلوم التطبيقية كمحرك للتميز التعليمي وجاهزية القوى العاملة في البحرين.

