

استقبل نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا الاستاذ الدكتور كاثال جيه كيلي، و رئيسَ الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين في البحرين الأستاذ الدكتور سمير عتوم، في مقر الجامعة بالمنامة، لبحث سبل تعميق وتعزيز التعاون الإستراتيجي المشترك، وتطوير خطط تبادل الخبرات والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الجامعة للخدمات المساندة والدعم المؤسسي الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل، وعميد كلية الطب والعلوم الصحية الأستاذ الدكتور محمد مدّدين، وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام الطبية. وقد جرى التأكيد على متانة العلاقات الأكاديمية التي تجمع الجامعتين والحرص المشترك على تدعيم الشراكة الناجحة منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك في عام 2014، والتي أُسّس بموجبها صندوق مشترك لتمويل الأبحاث الطبية المشتركة بين أعضاء من هيئة التدريس في الجامعتين، بهدف تعزيز التعاون البحثي دعمًا لمسيرة التعليم الطبي.

كما بحث المجتمعون آفاق التعاون في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، واستُعرضت أحدث المستجدات في البرامج الأكاديمية في القطاع الطبي لدى الجامعتين، إضافةً إلى التشاور بشأن عدد من المبادرات التعليمية والصحية المشتركة التي تسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم الطبي، ودعم القطاع الصحي في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي أن هذا اللقاء يؤكّد التزام الجامعة بتعزيز شراكاتها الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا له تاريخ طويل، وأن الشراكة بين الجامعتين تمثل ركيزة مهمة لتطوير المبادرات والبرامج الأكاديمية والبحثية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي في مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (دبلن) البروفيسور كاثال جيه كيلي عن إعجابه بالتقدم والتطور الذي يشهده مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، مشيدًا بازدهار ونماء التقنيات الحديثة والسيناريوهات السريرية المتقدمة في مركز المحاكاة والمهارات الطبية، وبما تشهده مكتبة الجامعة من تطور رقمي يستحق الإشادة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن توسيع آفاق التعاون بين الجامعتين بات حتميًا وقادرًا على صناعة الفرق، وأن الشراكة الإستراتيجية الراهنة بين الجامعتين تمثل نموذجًا يُحتذى به للشراكة الناجحة بين الجامعات حول العالم.

من جانبه، أكّد رئيس الكلية الملكية الأيرلندية بالبحرين الطبية الأستاذ الدكتور سمير عتوم على تقديره للعلاقة التكاملية البنّاءة التي تجمع الطرفين، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يشكل خطوة متقدمة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة في التعليم الطبي والبحث العلمي، والبرامج التدريبية المشتركة، والتبادل على مستوى الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الطب والتمريض، بما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويدعم تطوير الخدمات الصحية في المملكة. وبيّن أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات سابقة مهمة سعت جميعها إلى توسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق الأكاديمي، بما يحقق أهداف الجامعتين في الارتقاء بالتعليم الطبي والبحث العلمي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات التعليمية الطبية في المنطقة، بما يسهم في تطوير جودة التعليم الطبي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات العالمية في المجالات والتخصصات الطبية المختلفة، ومجالات البحث العلمي المتقدم، دعمًا وتعزيزًا للقطاع الصحي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عمومًا، عبر رفده بالكوادر المتمكنة ذات الكفاءة العالية.

#بياناتشركات