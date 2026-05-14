الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ثريوي، المنصة العالمية الرائدة في نموذج الأعمال بين الشركات إلى الشركات إلى المستهلك (B2B2C)، عن إطلاق تطبيقها المبتكر الشامل للمزايا في المملكة. وتمكّن الشركة البنوك وشبكات البطاقات والمؤسسات من تعزيز عرض القيمة المقدمة للعملاء (CVP) بشكل فوري، من خلال توفير مجموعة واسعة من مزايا الرفاهية ونمط الحياة عبر منصة واحدة.

وعلى عكس نماذج الولاء التقليدية التي تعتمد على تجميع النقاط بمرور الوقت، ترتكز ثريوي على نهج قائم على التجارب. حيث تتيح المنصة للشركات مكافأة عملائها من خلال مزايا مختارة بعناية تشمل السفر ونمط الحياة والمطاعم والرياضة واللياقة البدنية، وذلك في أكثر من 30 مدينة داخل المملكة.

وقال دروف فيرما، الرئيس التنفيذي والمؤسس لدى ثريوي:

«تمثل المملكة العربية السعودية سوقًا ديناميكية وسريعة التطور لحلول تفاعل العملاء. ومن خلال إطلاق تطبيق ثريوي، نهدف إلى تمكين الشركات في مختلف أنحاء المملكة من تقديم تجارب ذات قيمة لعملائها كمكافآت تعزز التفاعل والولاء على المدى الطويل».

كما يتيح النظام البيئي القائم على مبدأ "افعلها بنفسك" (DIY) لدى ثريوي للشركات دمج نظام المكافآت القائم على التجارب بسهولة عبر التطبيق الجديد، دون الحاجة إلى تكامل تقني عميق أو تقييمات مخاطر معقدة أو مشاركة بيانات.

ويتوافق تطبيق ثريوي مع جميع المتطلبات التنظيمية والتشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توطين البيانات ومعايير PCI DSSوغيرها.

وإلى جانب تغطيته المحلية الواسعة عبر أكثر من 30 مدينة سعودية، تمتلك المنصة شبكة شركاء عالمية تمتد إلى أكثر من 130 دولة، ما يتيح لعملاء ثريوي من الشركات توفير وصول لعملائهم إلى علامات تجارية عالمية معروفة مثل أمازون وأوبر وكريم وسبوتيفاي وشركة النهدي الطبية، وذلك من خلال واجهة واحدة.

وفي الوقت ذاته، تم تصميم تطبيق ثريوي بعناية ليتماشى مع الخصوصية الثقافية للسوق السعودي، حيث يدمج مزايا موجهة للعائلات وعروضًا موسمية، بما في ذلك مزايا خاصة بشهر رمضان مثل دعم العمرة وإمكانية الوصول إلى فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالحرم.

وفي المملكة، تعمل ثريوي كمقدم لمزايا الأعمال، وتتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي الاتصالات وشركات التأمين، التي تقوم بدمج حلول ثريوي ضمن عروض القيمة الخاصة بها. كما تمكّن الشركة شركاءها من استهداف ثلاث شرائح رئيسية: المهنيون الطموحون من الشباب، والعائلات الميسورة، والعملاء المميزون.

وغالبًا ما يتفاعل المهنيون الطموحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا—والذين لا يرضيهم نظام المكافآت التقليدي—بشكل إيجابي مع المزايا القائمة على التجارب مثل مزايا السفر وعروض المطاعم وترقيات نمط الحياة.

أما بالنسبة للعائلات، فيوفر شركاء الضيافة والتجار لدى ثريوي مزايا مثل ترقيات السفر وعروض المطاعم وتجارب الترفيه، مما يساعد الشركات على تعزيز علاقتها مع الأسرة بأكملها بدلًا من فرد واحد فقط.

وبالنسبة للعملاء المميزين، توفر المنصة أيضًا طبقات تفاعل مخصصة بعلامات بيضاء (White-labelled) مدعومة بخدمات الكونسيرج، ما يتيح للعلامات التجارية تقديم تجربة أكثر تخصيصًا للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية. كما يشمل نظام الشركاء تعاونات مع شركات تجزئة إقليمية مثل مجموعة لاندمارك، إلى جانب شركاء في قطاعي الضيافة والسفر يقدمون مزايا تشمل عروض المطاعم وترقيات السفر والدخول إلى صالات المطارات.

وفي إطار ربط أهداف الأعمال بالطموحات الوطنية، قامت ثريوي بمواءمة استراتيجيتها التوسعية مع مسار التحول الاقتصادي في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تدفع نموًا متسارعًا في قطاعات نمط الحياة والسياحة والخدمات الرقمية. وكجزء من خطتها طويلة المدى، تعتزم الشركة توسيع محفظة مزاياها لتشمل وجهات سياحية ناشئة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر.

نبذة عن ثريوي

ثريوي منصة عالمية لنموذج B2B2C تقدم مزايا نمط الحياة، وتساعد الشركات على تعزيز تفاعل العملاء من خلال تجارب مختارة بعناية عبر مجالات السفر والمطاعم والرفاهية والتجزئة والترفيه. وتتعاون الشركة مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي الاتصالات والمؤسسات لتقديم تجارب مخصصة كمكافآت من خلال نظام رقمي مرن وشبكة متنامية من الشركاء المحليين والعالميين.

وفي المملكة العربية السعودية، تعمل ثريوي من خلال مشروع مشترك مع شركة مسرة للاستثمار، التابعة لمجموعة المطلق، مما يتيح لها الوصول إلى السوق المحلي وتعزيز الشراكات وتوسيع شبكة التجار في مختلف أنحاء المملكة.

