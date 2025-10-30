دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ثريفتي لتأجير السيارات في الإمارات اليوم عن إطلاق أول كشك رقمي ذاتي لخدمات تأجير السيارات في الدولة، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجيتها للنمو القائم على الابتكار التكنولوجي.

وقد تم الكشف عن الكشك الجديد في فندقي نوفوتيل ديرة كريك سايد دبي وإيبيس ديرة كريك سايد دبي، بحضور ممثلين عن "ثريفتي الإمارات" وهم راهول سينغ، وبيني توماس، وسُهَيل شوكت، هارشفرادهان سينغ، إلى جانب مسؤولي الفندق وضيوف الحفل.

يتيح الكشك للعملاء استعراض المركبات والتحقق من الهوية وإتمام عملية الدفع بأمان خلال دقائق معدودة، مما يحد من أبرز التحديات التي تواجه العملاء، مثل الانتظار الطويل والإجراءات الورقية وتعقيدات الوصول إلى الخدمة.

ابتكار رقمي يغيّر تجربة تأجير السيارات

تم تصميم الكشك الجديد لتبسيط جميع مراحل عملية التأجير، حيث يمكن للمستخدمين اختيار المركبة، وإتمام التحقق الرقمي، والدفع الإلكتروني مباشرة دون الحاجة للتعامل مع موظف الاستقبال.

وتوفر الخدمة مجموعة واسعة من السيارات — من الاقتصادية إلى الفاخرة — مع إمكانية التوصيل خلال ساعة إلى ثلاث ساعات بحسب الموقع والفئة.

ويتميز الكشك بواجهة استخدام ذكية مدعومة بتقنية الحجز الخاصة بـ«ثرفتي»، تضمن تجربة رقمية سلسة وخالية من التعقيد. كما تخطط الشركة لإطلاق دعم مباشر على مدار الساعة عبر خدمة عملاء حية لتقديم المساعدة الفورية لمن يفضلون التفاعل البشري إلى جانب السهولة الرقمية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد تطوير تقني، إذ تعكس تحولاً في مفهوم تأجير السيارات في الإمارات، من خلال الجمع بين التكنولوجيا ومرونة التنقل لجعل حجز السيارات سهلاً وسريعاً مثل حجز تذاكر الطيران أو الفنادق.

توسع استراتيجي على مستوى الدولة

يشكل كشك "نوفوتيل وإيبيس ديرة كريك سايد دبي" الانطلاقة الأولى لشبكة من الأكشاك الذكية التي تعتزم "ثريفتي الإمارات" نشرها في مختلف أنحاء الدولة.

وسيُطلق خلال هذا الأسبوع كُشكان إضافيان في فندق تاج إكزوتيكا بجزيرة النخلة جميرا وإيبيس الرقة، فيما تخطط الشركة للوصول إلى أكثر من 100 موقع بحلول عام 2026، تشمل المجتمعات السكنية ومحطات النقل والمراكز التجارية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة "ثريفتي الإمارات" لمضاعفة انتشارها خلال العامين المقبلين، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الذكية.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الكشك الرقمي قال سهيل شوكت، رئيس قطاع التجزئة في "ثريفتي الإمارات":"يمثل إطلاق الكشك الرقمي الذاتي لحظة مفصلية في مسيرة "ثريفتي" وصناعة تأجير السيارات في المنطقة. لقد أعدنا تصميم تجربة التأجير بما يتوافق مع تطلعات العملاء اليوم نحو السرعة والشفافية والراحة. وبمجرد بضع نقرات، يمكن للمستخدم التحكم الكامل برحلته من استعراض السيارات إلى إتمام الحجز."

وأضاف:

"مع توسعنا في مختلف إمارات الدولة، نواصل التزامنا بجعل خدمات التنقل متاحة في أي وقت وأي مكان، من خلال تقنيات ذكية تضع العميل في المقام الأول."

ومن جانبه، قال سُميت جوبتا، المدير العام لفندقي نوفوتيل وإيبيس ديرة كريك سايد دبي:

"يتماشى تعاوننا مع "ثريفتي" مع رؤيتنا لتقديم حلول عصرية تسهّل إقامة الضيوف. فالكثير من نزلائنا، خاصة من رجال الأعمال والمقيمين لفترات طويلة، يبحثون عن حلول سريعة وسلسة. وجود كشك تأجير السيارات في بهو الفندق يضيف قيمة حقيقية لتجربتهم ويعكس مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار والخدمة المتميزة."

التكنولوجيا في صميم تجربة العملاء

يعكس الكشك الرقمي الجديد التزام "ثريفتي" بدمج التقنيات الحديثة في جميع مراحل تجربة العميل.

فهو يقدم واجهة حجز ذكية تعتمد على دمج البيانات لضمان دقة التوافر، وأمان المدفوعات الرقمية، وتنظيم مواعيد تسليم المركبات بكفاءة. النتيجة: عملية مؤتمتة بالكامل، خالية من الأوراق، وتوفر الوقت بشفافية عالية.

وتجسد هذه الخطوة كيف يمكن للتحول الرقمي أن يرفع مستوى خدمات التنقل التقليدية من خلال معالجة تحديات العملاء اليومية مثل الانتظار والتعقيد في الأسعار. كما تمثل الأكشاك الذكية منصة انطلاق لتطويرات مستقبلية تشمل التكامل مع تطبيقات الهاتف وبرامج الولاء وتقنيات السيارات المتصلة.

دعم رؤية الإمارات للتنقل الذكي

تتوافق مبادرة "ثريفتي الإمارات" مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير حلول النقل الذكية والمستدامة.

فمن خلال رقمنة عمليات الحجز وتحسين إدارة الأسطول، تسهم الشركة في رفع كفاءة التنقل الحضري، بما ينسجم مع جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة عبر بنية تحتية ذكية.

كما يدعم هذا التوسع مكانة الإمارات كوجهة عالمية للسفر والأعمال، إذ يتيح خدمات تأجير سيارات فورية في الفنادق والمواقع الحيوية لراحة الزوار والمقيمين على حد سواء.

وفي ظل تسارع التحول الرقمي في الدولة، تواصل "ثريفتي" ريادتها في إعادة تعريف مفاهيم الراحة والثقة وسهولة الوصول في قطاع التنقل، لتُمكّن العملاء من التحرك بذكاء وسرعة وحرية غير مسبوقة.

