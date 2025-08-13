"ثروة حياة" تعزّز تجربة العملاء بشراكة مع "الأهلي ممكن" لتوسيع قنوات دفع أقساط وثائق التأمين لعملاء

القاهرة: في إطار الرؤية الشاملة لمجموعة " كونتكت المالية " ، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية والتأمينية بمصر من خلال تعزيز التحول الرقمي وعقد شراكات استراتيجية فاعلة، أعلنت شركة " ثروة حياة" ذراع تأمينات الحياة للمجموعة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "الأهلي ممكن"، الرائدة في خدمات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، لتيسير عمليات دفع أقساط وثائق التأمين لعملاء " ثروة حياة " في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال قنوات الدفع الخاصة بـ " الأهلي ممكن" .

وحسب بيان " كونتكت " صباح اليوم : أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا طبيعيًا لشراكة ناجحة، وتعكس انسجامًا في الرؤية بين الشركتين نحو تيسير عمليات الدفع لعملاء " ثروة حياة "، عبر قنوات متنوعة تشمل الفروع، ومحافظ الهاتف المحمول، وماكينات الصراف الآلي، والتطبيق الإلكتروني، ونقاط البيع التابعة لـ"الأهلي ممكن"، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تخدم أكثر من 5.5 مليون مستخدم، ويأتي ذلك في إطار دعم إستراتيجية ثروة حياة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وعلي هامش توقيع الإتفاقية، قال رماح أسعد، العضو المنتدب لـ" شركة ثروة حياة " أن هذه الشراكة الفعّالة مع " الأهلي ممكن " تُجسد خطوة مهمة في رحلتنا نحو تقديم تجربة تأمينية رقمية متكاملة، حيث مكنتنا من توفير خيارات دفع مرنة وآمنة تتناسب مع أسلوب حياة عملائنا، حيث إن هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب التقني، بل أنها تمثل التزامًا مشتركًا بتمكين الأفراد، وتوسيع مظلة التأمين لتشمل جميع فئات المجتمع.

ومن جانبه، كشف مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بـ " شركة الأهلي ممكن" عن أن " الأهلي ممكن " تعمل باستمرار على توسيع شراكاتها في قطاع التأمين، مشيراً إلي أن شراكتنا مع " ثروة حياة " تمثل امتدادًا ناجحًا لتعاونات سابقة، وخطوة إضافية نحو تعزيز الشمول المالي وتطوير قنوات الدفع الرقمية من خلال شبكتنا التي تضم أكثر من 150 ألف نقطة بيع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ونتيح للعملاء إمكانية سداد أقساط التأمين بسهولة وأمان وفي أي وقت ، مضيفاً أن هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتقديم حلول دفع مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتخدم مختلف احتياجات العملاء في القطاع المالي والتأميني.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجًا لنجاح الشراكة السابقة بين " كونتكت باي " ، ذراع المدفوعات الإلكترونية للمجموعة و شركة " الأهلي ممكن " في مجال حلول الدفع، لتفتح فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل مدفوعات أقساط وثائق التأمين، بهدف تكامل الخدمات المالية والتأمينية مع أحدث تقنيات الدفع الرقمي، بما يدعم رؤية مجموعة " كونتكت " في بناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولًا واستدامة.

