أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، اليوم عن تجديد تعاونها مع Amazon.eg. وستساهم هذه الاتفاقية المُعززة في توسيع مجموعة برامج ڤاليو التمويلية المتنوعة والسلسة، مما يحسن من تجربة التسوق للعملاء في كافة أنحاء مصر. وبموجب هذه الاتفاقية التجارية، سيحظى عملاء أمازون مصر وڤاليو بمزايا خاصة، وفوائد إضافية، ومرونة أكبر في خيارات الدفع. ويعكس هذا الالتزام تركيزًا مشتركًا على الابتكار وتوفير راحة أكبر وقيمة مضافة، بالإضافة إلى تجربة تسوق متكاملة.

أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بتعزيز التعاون مع أمازون مصر لتقديم تجربة دفع حديثة وموثوقة للمتسوقين. وأشار إلى أن ڤاليو تساعد العملاء في تنظيم تدفقاتهم النقدية من خلال منحهم إمكانية تأجيل سداد المدفوعات للمشتريات الضرورية والكمالية، مما يسهل عليهم التخطيط لميزانياتهم بشكل أفضل. ومن خلال هذا التعاون المتجدد، تسعى ڤاليو وأمازون إلى توفير وصول سهل، وخدمة مريحة، وقيمة حقيقية لعملائهما. كما أضاف حسونة أن دمج القيمة التي تقدمها ڤاليو مع تجربة التسوق المتنوعة من أمازون يمنح العملاء إمكانية الوصول السلس، والخصومات المخصصة، وتجربة دفع أكثر سلاسة بدءًا من التسجيل وحتى إتمام عملية الشراء.

وأضاف عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: "مع التحضير لموسم الجمعة البيضاء، نواصل تركيزنا على تقديم المزيد من طرق التوفير لعملائنا، وتوفير تجربة تسوّق سهلة، وآمنة ومريحة عبر Amazon.eg ومن خلال تعاوننا المستمر خلال الأعوام الماضية مع ڤاليو، نوفر لعملائنا خيارات أوسع ومرونة أكبر في الدفع، ليتمكنوا من الاستفادة من مئات الآلاف من العروض والمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية خلال الجمعة البيضاء. يعكس هذا التعاون التزامنا الدائم بجعل التسوّق عبر Amazon.eg أكثر راحة وقيمة لجميع العملاء."

يبرز هذا البيان التوسع المستدام في تعاون أمازون مصر وڤاليو، مما يعكس الالتزام المتبادل نحو تقديم حلول مبتكرة وشاملة تضع العملاء في صميم اهتماماتها. وفي خضم الاقتصاد الرقمي المتسارع في مصر، يمثل هذا التعاون تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز المرونة المالية وتسهيل الوصول إلى تشكيلة أوسع من المنتجات لفائدة شريحة أكبر من العملاء.

عن شركة «ڤاليو»:

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest»عبر «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة:

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

-انتهى-

#بياناتشركات