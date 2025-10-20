دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "تيسولي"، المجموعة العقارية والاستثمارية التي تُعنى بابتكار مساحات سكنية عالمية الطراز، عن الإطلاق الرسمي لمشروعها الرائد الذي طال انتظاره: "بالاتزو تيسولي". ويُعد هذا الصرح العمراني المتميّز، المُصمَّم والممهور بتوقيع دار التصميم الإيطالية العريقة "بينينفارينا"، أول حضور معماري للعلامة في إمارة رأس الخيمة. ومن المزمع أن يتم تشييد المشروع على جزيرة المرجان، بقيمة تطويرية تُقدّر بـ 1.2 مليار درهم إماراتي، ليُشكّل محطة فارقة جديدة في مسيرة السكن الفاخر ذي العلامة التجارية في دولة الإمارات.

لا يقتصر مشروع "بالاتزو تيسولي" على كونه تحفة معمارية فريدة، بل يُجسّد تمازجًا استثنائيًا بين الحرفية الإيطالية العريقة وأسلوب الحياة العصري على ضفاف الخليج العربي. ويقع هذا المعلم السكني الجديد على إحدى أبرز الواجهات البحرية في جزيرة المرجان، حيث يضم باقة مختارة من الوحدات السكنية المفروشة بعناية فائقة، تشمل استوديوهات، وشققًا من غرفة نوم واحدة وغرفتين، إلى جانب شقق دوبلكس تقع في زوايا المبنى، ما يمنحها إطلالات بانورامية خلابة على الساحل. وتبدأ أسعار الاستوديوهات من 1.1 مليون درهم إماراتي، ليقدّم المشروع بذلك مفهوماً جديدًا للفخامة المصمّمة بعناية من قِبَل "بينينفارينا"، ويُلبي تطلّعات نخبة الملاك الباحثين عن التفرّد.

تُجسّد مشاركة "بينينفارينا" في "بالاتزو تيسولي" امتدادًا لمسيرة تصميم تمتد لأكثر من 95 عامًا، وتُعلن عن أول مشروع معماري للعلامة في إمارة رأس الخيمة. ويستمد التصميم طابعه من الطبيعة المحيطة، مستلهمًا خطوطه من مشهدٍ تتكامل فيه الكثبان الرملية، وأشجار القرم، وأمواج البحر، في تباين بصري مع التكوينات الصخرية الحادة لجبال الحجر. وعلى امتداد أكثر من 1950 مشروعًا نفّذتها حول العالم، رسّخت "بينينفارينا" مكانتها انطلاقًا من مبدأ ثابت يقوم على أن يجمع التصميم بين جمال الشكل وكفاءة الأداء.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: "يمثل مشروع بالاتسو تيسولي محطة بارزة في مسيرة النمو في جزيرة المرجان. فهو يجسد التزامنا بتطوير وجهات تتكامل فيها الرؤية المعمارية المبتكرة مع التخطيط الحضري الاستراتيجي لخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد. ومن خلال تقديم مشروع بهذا المستوى من التميز، لا نرتقي فقط بالمشهد العمراني للجزيرة، بل نعزز أيضًا مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة ونمط الحياة المتميز. ويعكس هذا المشروع نهجنا المستقبلي في دعم النمو المستدام وترسيخ جاذبية الإمارة على الساحة العالمية."

تعتبر شركة "تيسولي" أن مشروع "بالاتزو تيسولي" هو الخطوة الأولى ضمن رؤيتها الطموحة والرامية إلى تقديم تجارب سكنية تحمل طابعًا استثنائيًا. وفي هذا السياق، أوضحت بوجا راثور، الرئيسة التنفيذية للعمليات في "تيسولي": "نطمح في ’تيسولي‘ إلى تطوير مشاريع تُعبّر عن جوهر الحياة من خلال تجارب مدروسة بعناية. و’بالاتزو تيسولي‘ يجسّد هذا الطموح، إذ يجيب عن تساؤل محوري: ماذا يمكن أن يتحقّق عندما نمنح روّاد التصميم الإيطالي فرصة الإبداع على شاطئ الخليج العربي؟ والنتيجة هي مشروع يروي حكاية متكاملة في كل تفصيل، من التخطيط والتصميم إلى المواد المستخدمة والمرافق المميزة. وبفضل ما يقدّمه من تجربة متكاملة، وهوية تصميمية عالمية، وقيمة جمالية عالية، نثق بأن المشروع سيحظى باهتمام عالمي، ويكسب ثقة المستثمرين."

يحاكي تصميم "بالاتزو تيسولي" الأيقوني فلسفة المنتجعات في تفاصيل المرافق والخدمات التي يوفّرها، حيث يعيش السكّان تجربة متكاملة تُراعي مختلف الأذواق والاحتياجات. فمن مقهى يعمل على مدار الساعة، إلى"سكايلاين لاونج"، الردهة العلوية ذات الإطلالات المفتوحة للتمتع بمشاهدة لحظات الغروب، و"كاسا دِل سيغارو"، الصالة المخصّصة لعشاق السيجار، يجد المقيمون مساحات تجمع بين الراحة والأناقة. أما الرفاهية والعناية بالصحة، فتتجسّد في "سيرينيتي سبا"، واستوديو "فايتاليتي"، واستوديو اليوغا، بينما توفّر صالة السينما الخاصة "سينما بالاتزو" تجربة ترفيهية مميّزة داخل المشروع. وقد رُوعي في التصميم متطلّبات العائلات أيضًا، من خلال منتزه مائي للأطفال ومنطقة ألعاب مخصصة، لتجد كل فئة عمرية ما يناسبها من الأنشطة والمساحات. ويكتمل المشهد بمجموعة من المرافق الخارجية، مثل المسابح الشاطئية وسط المساحات الخضراء، ومسار الجري المحيط بالمبنى، والحدائق المعلّقة التي تضفي عناصر الطبيعة على المكان، بالإضافة إلى مساحات عمل مشتركة ومتاجر، ومسبح إنفينيتي على السطح بإطلالة مباشرة وخلابة على الخليج العربي.

من جانبه، قال جيوفاني دي نيدرهاوزرن، نائب الرئيس الأول للهندسة المعمارية وتصميم المنتجات في "بينينفارينا": "يُجسّد الموقع الاستثنائي للمشروع، إلى جانب العناية الفائقة بالتفاصيل وانسجامه المتناهي مع البيئة المحيطة، التزامنا المستمر بتقديم تجارب سكنية راقية. ويُعبّر ’بالاتزو تيسولي‘ عن رؤيتنا في صياغة مجتمع راقٍ ينسجم مع قيم ’بينينفارينا‘ وفلسفتها، ويضم مساحات تعكس جوهر التصميم الذي نؤمن به."

يتمتع المشروع بموقع استراتيجي يضع السكان على مقربة من منطقة الترفيه والأنشطة المتنامية في جزيرة المرجان، والتي تشمل وجهات ألعاب وترفيه جديدة من المنتظر أن تسهم في ترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة نابضة بالحياة على مدار العام. ويقدّم "بالاتزو تيسولي" تجربة سكنية تجمع بين الهدوء والحيوية، في موقع يوفّر سهولة الوصول إلى قلب الجزيرة ومرافقها، مع الحفاظ على أجواء الخصوصية والراحة.

بينما تمضي رأس الخيمة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز واعد في قطاع العقارات، يبرز مشروع "بالاتزو تيسولي" بوصفه نموذجًا للتطور النوعي الذي بدأت ملامحه بالتشكّل على أرض الواقع. فمفهوم السكن الفاخر المرتبط بالعلامات التجارية لا يُقدَّم هنا كمجرّد اسم، بل كثمرة توازن دقيق بين الرؤية التصميمية وخصوصية المكان، وبين الغاية والسياق الذي تنشأ فيه.

نبذة عن شركة «مرجان»

تُعد «مرجان» المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع نوعية مثل جزيرة المرجان، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز وجهات السياحة والاستثمار في المنطقة وتتولى «مرجان» مهمة تطوير وجهات متنوعة على الواجهة البحرية، وفي المناطق الحضرية والجبلية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة إقليميًا ودوليًا. وتعتمد الشركة في رؤيتها على الاستفادة من المزايا الطبيعية التي تتمتع بها رأس الخيمة، ووضع أسس التخطيط العمراني الذي يدعم توسّعها المستقبلي. ومن خلال مجتمعات متكاملة التصميم بمواصفات عالمية، تواصل «مرجان» استقطاب الاستثمارات الأجنبية والزوار الدوليين، بما يعزّز مكانة رأس الخيمة كمركز مزدهر للسياحة والاستثمار في المنطقة.

نبذة عن شركة «تيسولي»

"تيسولي" هي مجموعة عقارية واستثمارية تُعنى بابتكار مشاريع سكنية عالمية الطراز، تجمع بين تفرّد التصميم وروح الحياة العصرية. تستند الشركة في رؤيتها إلى قيم الأصالة، والحرفية، والإبداع، والاستدامة، وتعمل بالشراكة مع كبار المهندسين المعماريين والمصممين والمشغّلين لتقديم تجارب سكنية متفردة في أبرز الوجهات. ومن خلال سعيها الدائم إلى إرساء معايير جديدة للفخامة وجودة العيش، تواصل "تيسولي" بناء مشاريع ترتقي بأسلوب الحياة، وتُجسّد رؤية متكاملة للسكن الراقي المعاصر.

نبذة عن شركة «بينينفارينا»

تتمتّع "بينينفارينا" بإرث تصميمي يمتد لأكثر من 95 عامًا، جعل منها واحدة من أعرق دور التصميم وأكثرها تأثيرًا على مستوى العالم، مع سجلّ حافل يضم أكثر من 1950 مشروعًا في مجالات متعددة حول العالم. وبصفتها دار تصميم شاملة، وضعت "بينينفارينا" بصمتها على العديد من المشاريع الأيقونية في عالم العمارة وتصميم المنتجات والمعالم الثقافية. وتقوم فلسفتها على تحقيق التوازن بين الجمال والأداء، ومواءمة الفن مع الجانب العملي، والأصالة مع الابتكار، والأناقة مع الطابع الرياضي.

