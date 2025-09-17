القاهرة: في إطار التزامها بدعم القطاع الصحي وتعزيز خدماته، قامت شركة تيتان مصر، الشركة الرائدة في توفير مواد البناء الرئيسية، برئاسة السيد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، بتسليم مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة إلى المستشفى الجامعي ببني سويف. وتضم الأجهزة جهازًا مخصصًا لقسم الحالات الحرجة، بما يسهم في رفع كفاءة المستشفى وتعزيز قدرته على تقديم خدمات طبية متطورة للمرضى.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لاستمرار مجموعة تيتان مصر في دعم المنظومة الصحية، بما يعزز مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتخفيف الأعباء عن المستشفى الجامعي التخصصي الذي يخدم قطاعًا واسعًا من أبناء بني سويف والمحافظات المجاورة.

وقد شهدت مراسم تسليم الأجهزة حضور الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، و الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، و الأستاذ الدكتور هاني حامد، عميد كلية طب بني سويف، والأستاذ الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، إلى جانب المهندس حسام طه، مدير مصنع أسمنت بني سويف، والسيد توني عثمان، مستشار رئيس الشركة للعلاقات الخارجية.

وفي كلمته أكد السيد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر أن: "هذه المبادرة تأتي امتدادًا لنهج المجموعة في دعم المجتمع المحلي، وخاصة في القطاع الصحي الذي يمس حياة كل مواطن. ومن هنا نحرص دائمًا على أن تكون مساهماتنا ذات قيمة ملموسة، تسهم في تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم. إننا نعتبر أنفسنا شركاء في خدمة المجتمع، ونسعى إلى أن يكون لأعمالنا الصناعية والاقتصادية أثر اجتماعي إيجابي ينعكس على الأجيال الحالية والمستقبلية".

كما أعرب الأستاذ الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف عن تقديره للمبادرة، قائلاً: “إن ما تقدمه شركة تيتان مصر يعكس نموذجًا رائدًا في المسؤولية المجتمعية، ويساهم بشكل مباشر في دعم المستشفى الجامعي التخصصي لخدمة المرضى، وهو ما يعزز من تكامل الجهود بين الجامعة والقطاع الخاص لخدمة أبناء بني سويف” .

جدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها لتيتان مصر في دعم القطاع الصحي بمحافظة بني سويف، حيث سبق للشركة توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتطوير وحدات العناية المركزة بمستشفى الصدر ببني سويف لرفع كفاءتها وتقديم رعاية طبية متطورة. ويأتي هذا امتدادًا لنهج الشركة في الاستثمار في القطاعات، بما يضمن إحداث أثر مجتمعي مستدام ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

نبذة عن شركة تيتان مصر:

تيتان مصر هي أحد أبرز اللاعبين في قطاع مواد البناء في مصر، وتمثل الذراع المحلية لمجموعة تيتان العالمية، الرائدة في الصناعة منذ أكثر من 120 عامًا في أكثر من 25 دولة. ومنذ دخولها السوق المصري في عام 1999، ساهمت الشركة في تطوير مشهد البناء من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والركام، بالإضافة إلى حلول مبتكرة في مجال الوقود البديل.

