أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة شركات طيران أبوظبي عن توقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية مع وزارة الطيران المدني المصرية وشركاتها التابعة، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد مصري رفيع المستوى إلى أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، وبمشاركة رؤساء الشركات التابعة للوزارة، ومن بينهم: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ورئيس الشركة المصرية للمطارات، ورئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بهدف تعزيز التعاون وتطوير مجالات خدمات الطيران المدني بين الإمارات ومصر.

وقد كان في استقبال الوفد السيد محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي، وشملت الزيارة جولة ميدانية وعرضًا تعريفيًا موسعًا حول أنشطة المجموعة ومرافقها، من أبرزها: شركة رويال جت، وشركة الاتحاد للطيران الهندسية، وشركة ماكسمس للطيران، بالإضافة إلى مطار زايد الدولي، وأكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، جرى توقيع خمس مذكرات تفاهم عززت أطر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين. فقد اتفقت شركة رويال جت مع الشركة المصرية للمطارات على تطوير وتشغيل صالات الطيران الخاص وكبار الشخصيات، وإدارة عمليات طيران رجال الأعمال. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة الاتحاد للطيران الهندسية في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة. ومن جانب آخر، أبرمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اتفاقية تعاون مع مركز طيران أبوظبي للتدريب لتطوير البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة، وتبادل الكفاءات، والاستخدام المشترك لأجهزة المحاكاة. كذلك، اتفقت شركة جال مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على تقديم حلول لوجستية متكاملة تشمل توريد قطع الغيار والنقل والتخزين والتوزيع، مع دراسة إنشاء مركز إقليمي لتوريد قطع الغيار في مصر يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. أما الاتفاقية الخامسة، فقد جمعت بين شركة ماكسمس للطيران وشركة مصر للطيران للشحن الجوي بهدف تعزيز خدمات الشحن والقدرات اللوجستية، وإطلاق مسارات جديدة للتوسع الإقليمي والدولي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية.

وتغطي هذه المذكرات مجالات متعددة تشمل: تطوير وإدارة المطارات، أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز سلامة الطيران، وخدمات الطيران الخاص وكبار الشخصيات والخدمات اللوجستية، وتدريب الطيارين والكوادر الفنية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.

وحضر حفل توقيع مذكرات التفاهم عدد من كبار المسؤولين، ومنهم: سعادة سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي القابضة؛ ومعالي الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري؛ وسعادة عصام الدين عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات؛ والمحاسبة أماني متولي عبد الرحمن، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني المصرية؛ والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وصرح سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات:

"تؤكد هذه الاتفاقيات عمق العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم نمو هذا القطاع الحيوي. وننظر إلى هذه الشراكات كخطوة مهمة نحو توسيع فرص التعاون المستقبلي، وترسيخ مكانة الطيران كجسر يربط بين الشعوب ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما يمنح الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من البلدين بعدًا إضافيًا لتعزيز الترابط الجوي وتطوير شبكة نقل جوي أكثر تناسقًا في المنطقة."

ومن جانبه، صرح السيد محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي: "يشكّل توقيع هذه المذكرات محطة مهمة في تعاوننا مع شركائنا في مصر، ويعكس التزامنا المشترك بتعزيز التكامل الإقليمي بما يوسّع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ويضمن نموًا متبادلًا وتأثيرًا طويل الأمد، وهذا ما يحقق رؤيتنا المشتركة في بناء وتعزيز العلاقات الاقتصادية لتحقيق إنجازات حقيقية."

وأكد معالي الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، أن "هذه المبادرة تعكس قوة الروابط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤكد التزامنا المشترك ببناء مستقبل يرتكز على الفرص والمرونة والنمو الاستراتيجي في تطوير مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والابتكار، باعتبارها قطاعات حيوية لنمونا الاقتصادي المشترك وازدهارنا المستقبلي."

كما أشار سعادة عصام الدين عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، إلى أن "هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية القوية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمضي قدمًا نحو شراكة مثمرة تعزز المصالح المشتركة وتخدم شعبي البلدين، ولا سيما في مجال الطيران المدني."

وأشار السيد أحمد جمعة الشامسي، مدير عام المطارات الأخرى في شركة مطارات أبوظبي، إلى أن "مع التغير المتسارع في متطلبات وتوقعات المسافرين حول العالم، ستسهم هذه الاتفاقيات الجديدة بين الإمارات ومصر في تعزيز قدرات خدمات الطيران المدني في كل من البلدين. ويُعد هذا بالفعل تطورًا بارزًا لكل الأطراف المعنية وللعملاء الذين يستفيدون من هذه الخدمات."

وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الإمارات ومصر في قطاع الطيران المدني، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي، وتدعم تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة البلدين كمحاور رئيسية للطيران والخدمات الجوية في المنطقة.

تتضمن مذكرات التفاهم الخمس مجالات تعاون استراتيجي بين مؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية:

مذكرة التفاهم 1: بين رويال جِت (الإمارات) والشركة المصرية للمطارات، وتهدف إلى تعزيز خدمات الطيران الفاخر والخاص في مصر والمنطقة. وتشمل الاتفاقية تطوير وتشغيل صالات الطيران الخاص في المطارات المصرية والإقليمية، إضافة إلى إدارة عمليات الطيران الخاص وطائرات رجال الأعمال، وتقديم خدمات المناولة الأرضية الفاخرة لكبار الشخصيات.

مذكرة التفاهم 2: بين شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة الاتحاد للطيران الهندسية (أبوظبي) بشأن التعاون الاستراتيجي في مجالات صيانة وإصلاح والتجديد(MRO). وتهدف هذه المذكرة إلى التوسع الأقليمي وتبادل الأسواق، وتعزيز التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز سلسة الإمداد الإقليمي، إضافة إلى دراسة إنشاء مراكز صيانة مشتركة مستقبلًا.

مذكرة التفاهم 3: بين أكاديمية مصر للطيران مع مركز طيران أبوظبي للتدريب بهدف تعزيز وتطوير قطاع التدريب الجوي. وتشمل بنودها إعداد وتنفيذ برامج تدريب أساسية (Ab Initio) ومتقدمة (Type Rating)، وتبادل الكفاءات البشرية في مجالات التدريب ، التصميم التعليمي والإشراف الفني، إضافة إلى الاستخدام المشترك لأجهزة المحاكاة وأنظمة الواقع الافتراضي .

مذكرة التفاهم 4: بين جال (GAL) وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وتهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية وتوريد قطع الغيار للمطارات وشركات الطيران المصرية. وتشمل بنودها توفير قطع غيار ومكونات معتمدة، وتقديم حلول لوجستية متكاملة تشمل النقل والتخزين والتوزيع، إضافةً إلى دراسة إنشاء مركز إقليمي في مصر لتوريد قطع الغيار يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

مذكرة التفاهم 5: بين شركة ماكسمس للطيران (الإمارات) وشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وتهدف إلى تعزيز خدمات الشحن الجوي وتطوير القدرات اللوجستية وتوسيع الحضور الإقليمي. وتشمل بنودها التوسع الإقليمي والدولي، وإطلاق مسارات شحن جديدة، وبناء منظومة لوجستية متكاملة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية عبر تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرة التنافسية.

