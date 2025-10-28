مسقط: في محطة مفصلية في مسيرة قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان، أعلنت شركة ’ثواني‘ رسميًا عن حصولها على ترخيص من ’فيزا‘ لإصدار بطاقات ائتمانية، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا مالية في السلطنة تنال هذا الاعتماد، مما يشكّل مرحلة جديدة في مسيرة التطوّر المالي الرقمي في البلاد. وقد جرى الاحتفال بهذا الإنجاز خلال حفل توقيع حصري أُقيم في محافظة مسقط، بحضور قيادات تنفيذية من شركتي ’فيزا‘ و’ثواني‘، إلى جانب عدد من الجهات المعنية ضمن منظومة القطاع المصرفي والمالي في السلطنة.

سلّط الحدث الضوء على التزام شركة ’ثواني‘ بالابتكار والشمول المالي، مواصلةً إعادة تعريف حلول الدفع الرقمي في سلطنة عُمان. ومن خلال هذا الترخيص، ستطرح ’ثواني‘ قريبًا مجموعة جديدة من بطاقات الائتمان المدعومة من ’فيزا‘، لتقدّم للعملاء تجربة رقمية سلسة، وقبولًا عالميًا، ومزايا أمنية متقدمة، وذلك ضمن منظومتها الذكية للدفع الإلكتروني.

واعتزازاً بهذا الإنجاز، عبّر المهندس ماجد العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ’ثواني‘، قائلاً: "يُعدّ هذا الإنجاز نقطة تحوّل محورية في مسيرة ’ثواني‘ وفي رحلة قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان. فالحصول على ترخيص من ’فيزا‘ لإصدار بطاقات الائتمان لا يكرّس مكانة ’ثواني‘ كشركة موثوقة ومبتكرة في مشهد المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة فحسب، بل يعكس رؤيتنا الطموحة نحو بناء مستقبلٍ مالي أكثر ذكاءً وشمولًا وسهولة. نسعى في ’ثواني‘ إلى ربط الابتكار بالتمكين، لنمنح الأفراد والمؤسسات حلولًا رقمية ترتقي بتجربتهم اليومية وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة. إننا نفخر بقيادة هذا التحوّل النوعي، وبشراكتنا مع ’فيزا‘ في صياغة مستقبل تتقدّم فيه سلطنة عُمان بثقة نحو ريادة التكنولوجيا المالية إقليميًا وعالميًا."

من جانبه، علَق ناصر بدير، المدير العام لشركة فيزا في سلطنة عُمان: "يشكّل إنجاز ’ثواني‘خطوة متقدمة ومهمة في مسار تطور قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان، ويعكس تنامي الإقبال على الحلول الرقمية ، وقوة الابتكار المحلي. ونحن في ’فيزا‘ نفخر بدورنا الداعم لهذا التطور، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع الرقمية الآمنة والموثوقة والميسرة في مختلف أنحاء المنطقة"

كما استعرض الحدث التزام كلٍّ من ’ثواني‘ و’فيزا‘ المشترك في تعزيز الثقافة الرقمية والشمول المالي وتمكين العملاء من خلال مبادرات قائمة على التكنولوجيا. وستوفر بطاقات فيزا الائتمانية، التي سيتم إطلاقها قريبًا، تجربة رقمية متكاملة للعملاء، تتيح لهم التقدّم بطلب الحصول على البطاقة وإدارتها ومتابعة نشاطهم الائتماني بسهولة وسلاسة عبر تطبيق ’ثواني‘ للهواتف الذكية.

ومن خلال هذا الإنجاز، تعزز ’ثواني‘ مكانتها كشركة عُمانية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مواصلةً تقديم حلول متقدمة تتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 لتنويع الاقتصاد ودفع عجلة التطور التقني. كما تؤكد شراكتها المستمرة مع مؤسسات عالمية مثل ’فيزا‘ دورها المحوري في رسم مستقبل المدفوعات، حيث تتلاقى السهولة والثقة والابتكار في منظومة واحدة متكاملة، لتقدّم للعملاء تجربة مالية رقمية استثنائية ترتقي بمعايير السوق المحلي وتواكب التوجهات العالمية.

