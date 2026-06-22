القاهرة، أعلنت شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إي أسواق" التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك في إطار استراتيجية الشركتين لدعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة وأكثر تكاملاً وكفاءة، بما يساهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، وتعزيز فرص النمو والتوسع لأصحاب المشروعات، خاصة في القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص شركة تنميه على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز وصولها إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق التي ليس بها خدمات مالية كافية، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والشبكات الميدانية لتقديم خدمات مالية أكثر سهولة وكفاءة. ويساعد هذا التوجه في تبسيط عمليات التقييم الائتماني، وتسريع اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب تقليل التكاليف وتعزيز الشمول المالي بطريقة أكثر استدامة وانتشارًا.

كما يعكس هذا التعاون التزام شركة تنميه بتعزيز الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، من خلال إتاحة خدمات مالية متكاملة وسهلة الوصول لمختلف فئات المجتمع، خاصة غير المشمولين مصرفيًا، بما يوسع فرص استفادتهم من الأنشطة الاقتصادية الرسمية، ويدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ويتضمن التعاون كذلك دعم التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة المعاملات المالية ويوفر تجربة أكثر أمانًا وسرعة للعملاء، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متكامل.

وفي هذا السياق، صرّح وليد رماح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلًا: "نؤمن في تنميه بأن تمكين أصحاب المشروعات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويأتي هذا التعاون مع اي أسواق مصر في إطار استراتيجيتنا للتوسع والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في دعم وتمويل القطاعات التي لا تصلها الخدمات المالية بالقدر الكافي، بما في ذلك العاملون في شركات النقل التشاركي وخدمات التوصيل، وفتح آفاق أكبر أمام رواد الأعمال الشباب للنمو والتوسع. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بدعم الشمول المالي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات عملائنا، وتسهم في تعزيز نمو أعمالهم واستدامتها."

ومن جانبه، صرّح عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة إي أسواق، قائلًا: "سعداء بالتعاون مع شركة تنميه، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية المتطورة التي تقدمها منصة شركة إي أسواق. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي."

ومن المتوقع أن يُسهم هذا البروتوكول في خلق فرص جديدة لأصحاب المشروعات، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

عن تنميه:

تُعد تنميه شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. تأسست تنميه في عام 2009، واستحوذت عليها شركة إي اف چي فاينانس، وهي إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، في عام 2016. تقدم تنميه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتمكين رواد الأعمال في المناطق والمجتمعات المحرومة من الخدمات في جميع أنحاء مصر. تشمل هذه الخدمات حلول التمويل، وخدمات التأمين، وأدوات الدفع الرقمية، التي يتم تقديمها من خلال شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مما يُمكّن العملاء من تنمية وإدارة أعمالهم بفعالية.

ينبع هذا من دور الشركة في دعم الاقتصاد المحلي، ومكافحة الفقر، ورفع مستوى الثقافة المالية، والارتقاء برفاهية المجتمعات التي تنقصها الخدمات.

من خلال التحول الرقمي المستمر وتعزيز المعاملات غير النقدية، تساهم تنميه أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الشمول المالي.

منذ تأسيسها، أصدرت تنميه ما يقرب من 3 ملايين تسهيل تمويلي لمشاريع بمختلف الأحجام والقطاعات. وتدير الشركة حاليًا ما يقرب من 400 فرع في 25 محافظة مصرية، وتخدم حوالي 10,000عميل جديد شهرياً، وتدعمها قوة عاملة أكثر من 5000 موظف.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال:www.tanmeyah.com

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:

www.efgholding.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efgholding.com

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efgholding.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efgholding.com

-انتهى-

#بياناتشركات