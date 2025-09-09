مسقط: انطلاقًا من قناعته الراسخة بدوره الفاعل في التمكين الاقتصادي الوطني، يواصل البنك الأهلي تقديم برنامج تمويل نقاط البيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أبرز الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي، من خلال تمكين المؤسسات من الإدارة الاستراتيجية لتدفق سيولتها النقدية وتحويل مبيعاتها اليومية عبر أجهزة نقاط البيع إلى رأس مال فوري يدعم نمو وتوسع أعمالها.

وكخيار تمويلي مصمَّم ليمنح أصحاب الأعمال أقصى درجات المرونة والسرعة، يمنح البرنامج تمويلًا يصل إلى 150,000 ريال عُماني، مع فترة سداد مرنة تصل حتى 12 شهر للنفقات التشغيلية و36 شهر للنفقات الرأسمالية، وموافقة سريعة تضمن حصول أصحاب الأعمال على السيولة المطلوبة في وقت قياسي. كما يوفر خيارات تمويل متنوعة تشمل ما يصل إلى 30% من إجمالي المبيعات للنفقات التشغيلية، و70% للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بقيمة تصل إلى 10,000 ريال عُماني كجزء من حلول التمويل المشتركة.

وفي هذا الصدد، قال حسن بن مقبول اللواتي، مساعد المدير العام، رئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة: "إننا نعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية في بناء ركائز النمو الاقتصادي، ولذلك جاء برنامج تمويل نقاط البيع كأداة مالية ذكية تتكيف بسرعة مع احتياجات هذا القطاع، ليمنح أصحاب الأعمال أكبر قدر من المرونة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تؤهلهم للنمو بثقة وتحقيق النجاح."

يأتي هذا البرنامج ليجسّد حلاً تمويليًا ناجحًا وملائمًا لمختلف الأنشطة التجارية، حيث يوفّر فرصًا متكافئة لأصحاب الأعمال على تنوّع مجالاتهم وأحجام مشاريعهم، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجار التجزئة، والمطاعم، ومقدمي الخدمات، والقطاعات الأخرى التي تعتمد على أنظمة نقاط البيع، إضافة إلى جمعيات الأعمال، والمجموعات التجارية، والأقسام المالية والإعلامية وغيرها، ليطلق لهم التمويل الذي يحتاجونه لدعم خططهم الطموحة.

يتيح البرنامج، بفضل مرونته وشموليته، لأصحاب الأعمال إدارة التدفقات النقدية بفعالية، وتوسيع نطاق أعمالهم، واستثمار فرص النمو، مما يعزز قدرتهم التنافسية واستدامتهم. ويعكس ذلك التزام البنك الأهلي بدعم رؤية عُمان 2040، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الرفد المالي للدخل القومي، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تلبي تطلعات القطاع التجاري.

