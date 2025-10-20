مسقط: تعزيزًا لالتزامها بتمكين رواد الأعمال ودعم نمو أعمالهم من خلال حلول تمويلية مصممة بعناية، أطلقت الوطنية للتمويل، الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان، عرضًا حصريًا لرائدات الأعمال العمانيات بمناسبة يوم المرأة العُمانية. يُقدّم هذا العرض، خصمًا بنسبة 1% على أسعار التمويل الثابتة المعلنة للربع الرابع من عام 2025، ويستهـدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها أو تملكها نساء عمانيات بالكامل وبنسبة 100%، ويسـري العرض حتى 30 نوفمبـر 2025. حيث يأتي هذا العرض تكريمًا لدور المرأة الريادي في المشهد الاقتصادي، ودعمًا للمشاريع النسائية التي تسهم بفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.

وفي تعليقه على هذا العرض ، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "في الشركة الوطنية للتمويل، نؤمن بأن تمكين المرأة يعادل تمكين المجتمعات. وقد أظهرت المرأة العمانية بصيرة استثنائية ومرونة وقدرة قيادية متميزة في جميع قطاعات الاقتصاد، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ ركيزة أساسية للتنمية الوطنية. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل وتهيئة بيئة تمكّن المؤسسات التي تقودها النساء من الازدهار. وإلى جانب تعزيز الشمول المالي، وإيماننا بأهمية توفير مسارات تمكّن المرأة من تحويل إمكاناتها إلى تقدم ملموس يعزز المؤسسات والمجتمعات والاقتصاد الوطني على حد سواء. "

من خلال هذا العرض، تهدف الوطنية للتمويل إلى دعم رائدات الأعمال في توسيع آفاق أعمالهن، سواءً عبر تلبية متطلبات رأس المال العامل، أو استغلال فرص التوسع، أو الاستحواذ على الأصول الأساسية. وتوفر هذه المبادرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء مرونة مالية معززة، تمكّنهن من توجيه رأس المال نحو استثمارات استراتيجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرتهن التنافسية في السوق.

انطلاقًا من التزامها بشراكة النمو، تواصل الوطنية للتمويل دورها المحوري في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. وتم تصميم حلول التمويل التي تقدمها الشركة لتكون سهلة الوصول وقابلة للتخصيص، مقدمةً منتجات مُهيكلة تلبي الاحتياجات المتغيرة لرواد الأعمال.

بينما تحتفل سلطنة عًمان بالإنجازات المتميزة لنسائها، يجسّد عرض الوطنية للتمويل بمناسبة يوم المرأة العُمانية إيمان الشركة الراسخ بالقدرة التحويلية لريادة الأعمال النسائية. ومن خلال تقديم حلول مصممة خصيصًا لتمكين المؤسسات التي تقودها النساء من الازدهار، تواصل الوطنية للتمويل دعمها لمستقبل تتضافر فيه الفرص والابتكار والتمكين، معززة بذلك مكانتها كمحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عٌمان.

-انتهى-

#بياناتشركات