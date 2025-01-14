دبي، الإمارات العربية المتحدة – يشارك مجدداً معهد إدارة المشاريع (PMI)، الجمعية العالمية الرائدة للمتخصصين في إدارة المشاريع، كشريك رئيسي في تنظيم النسخة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير في مدينة جميرا تحت شعار "مستقبل مستدام"، بمشاركة أكثر من 3000 مندوب دولي، ونخبة من أبرز الشخصيات وكبار الخبراء والمتخصصين العالميين في مجال إدارة المشاريع، بما يساهم في إيجاد مناهج وأساليب مبتكرة لإدارة وتشغيل المشاريع التحويلية.

ينظم المنتدى كل من هيئة الطرق والمواصلات، دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد إدارة المشاريع وموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وشركة إعمار العقارية.

وسيشارك آيك نوانكو MSc, MBA, PMP، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع، في جلسة حوارية بعنوان "تحديد المسار: القيادة والاستراتيجية لقادة المشاريع"، في 15 يناير. وقال نوانكو: "ندعو المتخصصين في إدارة المشاريع إلى مواصلة التطور والتحول لتلبية احتياجات مجتمع يشهد تطوراً مستمراً. ولا شك أن الفعاليات مثل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال الجمع بين قادة القطاع والمختصين في إدارة المشاريع لإلهام بعضهم البعض وتبادل الرؤى والأفكار في بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع".

وسيشارك بيير لو مان PMP، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، في جلسة حول الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع في 15 يناير. وقال لو مان: "توضح هذه المنطقة ــ دبي على وجه الخصوص ــ كيف يمكن للمشاريع الناجحة أن تحقق قيمة تؤثر إيجابياً على الشركات والاقتصادات والمجتمعات. وستعزز هذه المناقشات في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق رؤية عمل المشاريع وتمكين المتخصصين في إدارتها من تولي مسؤولية تحسين النتائج والحد من الهدر ورفع مستوى مهنتنا وعالمنا".

وستقام ولأول مرة جلسة حوارية فريدة من نوعها في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تركز على موضوع "تشكيل المستقبل: الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع". ستضم الجلسة لينكا بينكوت PMP, PMI-ACP, PMI-PBA، رئيسة شؤون العاملين في معهد إدارة المشاريع، ولافاجنون آيكا، أستاذ إدارة المشاريع في جامعة أوتاوا، وتديرها كاثلين والش، مدير عام "بي إم آي كوجنيليتيكا".

بدوره، سيشارك أمريكو بينتو .PMP, IPMA-A, PMO-CP, PMO-CC، المدير العام لتحالف مكتب إدارة المشاريع العالمي في معهد إدارة المشاريع، وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جلسة حوارية حول "وضع العملاء أولاً: دمج التركيز على العملاء في إدارة المشاريع" في 16 يناير.

وقال هاني الشاذلي .M.Ed، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تسهم المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي في المشهد العالمي لإدارة المشاريع في جعلها مكاناً مثالياً لاستضافة هذا الحدث. ومع التطور العالمي السريع والحاجة إلى تنفيذ مشاريع مستدامة، أصبح التركيز على مجتمع إدارة المشاريع المزدهر أمراً بالغ الأهمية. وتعتمد مرونة هذا القطاع على تعزيز الحلول المبتكرة وتبادل أفضل الممارسات العالمية".

وفي إطار التزامه بالدور التحويلي الذي يلعبه المتخصصون في إدارة المشاريع في عالمنا، ينظم معهد إدارة المشاريع عدداً من المحاضرات هذا العام تتناول مواضيع متزامنة، في أول يومين، في "منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي". وسيحضر المحاضرات التي يقودها معهد إدارة المشاريع وخبراء القطاع الدوليين، كبار المسؤولين وقادة المشاريع.

تقود محاضرة "أساسيات الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات" كاثلين والش، مدير عام شركة "بي إم آي كوجنيليتيكا"، إلى جانب كريستينا كوتشيك، مستشارة الأتمتة الذكية في شركة "إندبندنت كونسالتانت".

سيقوم أمريكو بينتو، المدير العام لتحالف مكتب إدارة المشاريع العالمي في معهد إدارة المشاريع، بإلقاء محاضرة بعنوان "إتقان مكتب إدارة المشاريع المرتكز على العملاء: نهج قائم على القيمة لتحقيق التميز في مكتب إدارة المشاريع".

ستقوم باربرا بورتر، الرئيسة التنفيذية للعمليات في " Fragrance.com "، بإلقاء محاضرة عن "قياس نجاح المشروع" والتي تستند إلى تقرير معهد إدارة المشاريع الجديد بعنوان "تعظيم نجاح المشروع: تعزيز تأثير مهنة إدارة المشروع"، والذي يقدم تعريفاً حديثاً ومشتركاً لنجاح المشروع والذي يبني على وجهات نظر طويلة الأمد حول ما يحدد نجاح المشروع والدور الذي يمكن أن يلعبه المتخصصون في إدارة المشاريع لتحقيق النجاح.

"، بإلقاء محاضرة عن "قياس نجاح المشروع" والتي تستند إلى تقرير معهد إدارة المشاريع الجديد بعنوان "تعظيم نجاح المشروع: تعزيز تأثير مهنة إدارة المشروع"، والذي يقدم تعريفاً حديثاً ومشتركاً لنجاح المشروع والذي يبني على وجهات نظر طويلة الأمد حول ما يحدد نجاح المشروع والدور الذي يمكن أن يلعبه المتخصصون في إدارة المشاريع لتحقيق النجاح. ستقوم الدكتورة منى زغيب، المؤسس المشارك والشريك الإداري في " We Grow Minds " بإلقاء محاضرة عن "إدارة المخاطر الديناميكية في المشاريع المعقدة".

" بإلقاء محاضرة عن "إدارة المخاطر الديناميكية في المشاريع المعقدة". سيقود رافائيل آني، رئيس تطوير الأعمال العالمية (البناء) في معهد إدارة المشاريع، ونجمول حسين، المدير الأكاديمي في "رد ليرنينج"، وبن برين، المدير العالمي للبناء ونائب الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في معهد إدارة المشاريع، محاضرة حول "إتقان التواصل الفعال في البيئة المبنية: استراتيجيات للنجاح في المشاريع المعقدة".

إن المشاركة الفعالة لمتخصصي إدارة المشاريع في قيادة مشاريع تحويلية ناجحة من شأنها أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة، وبناء مدن مرنة للمستقبل. وتسهم إقامة الفعاليات مثل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يجمع خبراء وقادة القطاع تحت سقف واحد للتعاون وتبادل الحلول المبتكرة، في التمكين من إيجاد العقلية الجماعية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.

لمحة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

يعد معهد إدارة المشاريع (PMI) الهيئة الرائدة في إدارة المشاريع، والمكرسة لتوجيه المسار نحو نجاح المشاريع. منذ العام 1969، ألقى معهد إدارة المشاريع الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع. ومن خلال مجتمع عالمي وشهادات مهنية ذات معايير ذهبية وفرص للتعلم مدى الحياة المهنية، يعمل معهد إدارة المشاريع على تمكين المتخصصين الحاليين والطموحين في إدارة المشاريع، وكذلك المنظمات، من المعارف والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وخلق تأثير في المجتمعات التي يخدمونها. انضم إلى معهد إدارة المشاريع في الارتقاء بعالمنا - مشروع واحد في كل مرة.

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