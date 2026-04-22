مسقط: في خطوةٍ نوعية تُجسّد التزامه بدعم منظومة الخدمات البيئية وتعزيز ممارسات الاستدامة في سلطنة عُمان، عقد الأهلي الإسلامي شراكة استراتيجية مع شركة فيردي لإدارة النفايات، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في خدمات إدارة النفايات المتكاملة. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول تمويلية طويلة وقصيرة الأجل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد وقع الاتفاقية كل من زينب اللواتية، نائبة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية للشركات بالأهلي الإسلامي، والفاضل علي كريك الرئيس التنفيذي لشركة فيردي لإدارة النفايات، وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.

من خلال هذه الشراكة، سيتعاون الأهلي الإسلامي مع شركة فيردي لإدارة النفايات لدعم تنفيذ عقود جمع النفايات ومعالجتها وتشغيلها مع مختلف البلديات في السلطنة. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية البيئية في سلطنة عُمان، والارتقاء بممارسات إدارة النفايات المستدامة، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع العمليات.

وفي هذا السياق، صرّحت الفاضلة زينب اللواتي، قائلة: "نفخر في الأهلي الإسلامي بدعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات العامة في سلطنة عُمان وتعزيز جودة الحياة المجتمعية. وتجسّد هذه المذكرة التزامنا بتقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية وتُسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، منسجمةً مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما تعكس شراكتنا مع شركة فيردي لإدارة النفايات دورنا الفاعل في تهيئة بيئة أنظف وأكثر أماناً واستدامة في مختلف أنحاء السلطنة."

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يواصل الأهلي الإسلامي دوره في دعم المشاريع التنموية الوطنية، بما يُسهم في تطوير بنية تحتية ممكنة وموثوقة للخدمات البيئية في مختلف المحافظات. كما تعكس هذه المبادرة التزام البنك بدعم المشاريع المستدامة التي تسهم في رفع معايير الصحة العامة، وترسيخ مفاهيم الإدارة البيئية المسؤولة.

ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزام الأهلي الإسلامي المستمر بمبادئ التمويل المسؤول، ودوره المحوري في تمكين الرؤى الداعمة للاستدامة البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية عُمان 2040.

