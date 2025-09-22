دبي – أعلنت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، عن شراكة استراتيجية مع كماة، منصة التكنولوجيا المالية الإماراتية الرائدة، التي تقدم حلولًا مبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين تدفقها النقدي. تجمع هذه الشراكة بين خبرة تلر في تقديم أدوات دفع محلية وعالمية، وخبرة كماة في توفير حلول مرنة، مما يمنح التجار تجربة دفع سلسة وسهلة.

تمنح هذه الشراكة تجار كماة وصولًا مباشرًا إلى شبكة متنامية من أدوات الدفع المحلية والعالمية، التي تدعم المعاملات متعددة العملات بأكثر من 120 عملة و30 لغة، مع التزام كامل بالمعايير التنظيمية المعتمدة في دولة الإمارات، بفضل ترخيص خدمات الدفع للتجزئة الممنوح من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. من جانبها، تقدم "كماة" حلولًا ذكية وسهلة الاستخدام، تُمكّن الشركات من إصدار الفواتير، وإرسال إشعارات الدفع، ومتابعة التدفق النقدي بشكل لحظي وبكل سلاسة.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر: "نفخر بشراكتنا مع كماة لتقديم حلول دفع مبتكرة تجمع بين أعلى مستويات الأمان وأفضل الأسعار التنافسية. تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية نقلة نوعية في دعم التجار لتوسيع أعمالهم الرقمية بسهولة وفعالية، وتعزيز التدفق النقدي بكفاءة ومرونة."

من جهته، قال مايكل غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كماة: "شراكتنا مع تلر غيّرت المفهوم السائد بأن مدفوعات البطاقات مخصصة للأفراد فقط. من خلال هذا التعاون، سهّلت كماة مدفوعات بين الشركات تجاوزت 2.5 مليون دولار، ونتوقع مضاعفة هذا الرقم خلال عام. لقد حوّلنا الفواتير التقليدية إلى تجارب دفع سلسة وآمنة، عبر روابط مخصصة وتدفقات مصممة خصيصًا للقطاع المؤسسي، ما أدى إلى تحسّن بنسبة 60% في الالتزام بمواعيد الدفع، وتوفير مئات الساعات من العمل على الفرق المالية. وبفضل تكاملنا مع أبرز أنظمة المحاسبة مثل Wafeq وQuickBooks وXero وMicrosoft Dynamics وOdoo وWorkday، أصبح بإمكان الشركات إعداد عملياتها في دقائق، وإدارة مستحقاتها من خلال منصة واحدة شاملة تشمل الأتمتة والإشعارات والمدفوعات وتمويل الفواتير."

معًا، تعيد تلر وكماة تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة، من خلال حلول مبتكرة تدفع عجلة النمو وتفتح آفاقًا جديدة للتطور.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال و Samsung Pay ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس". تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات الدفع للتجزئة.

عن كماة:

أُطلقت كماة في 2023 لتكون المنصة الرقمية الرائدة للمدفوعات والمستحقات والتمويل بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة القصوى من رأس المال العامل عبر أتمتة الفواتير، تسريع سداد المستحقات وتقديم رؤى ذكية للتدفقات النقدية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

بفضل نظامها المبتكر لتقييم الائتمان، تمنح كماة سيولة فورية للشركات، ما يقلل الجهد المبذول في التحصيل ويتيح تركيزًا كاملًا على النمو والتوسع.

تجمع كماة كل أدوات الإدارة المالية في حل واحد سلس، بدءًا من أتمتة الحسابات وتمويل الفواتير وصولًا إلى دمج أفضل إضافات أنظمة المحاسبة السحابية الرائدة، لتبسيط دورة "من الفاتورة إلى عملية دفع ناجحة" وإعادة تصميم سير العمل المالي بين الشركات بكفاءة وذكاء.

