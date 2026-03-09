الدوحة : أعلنت وايل كورنيل للطب - قطر عن نشر بحث جديد خاضع لتحكيم الأقران يحلّل دور تكنولوجيا الواقع الافتراضي في النهوض بمخرجات التعلّم في برنامج ما قبل الطب. وقد نُشر البحث في الدورية العلمية العالمية المتخصصة BMC Medical Education بعنوان "تكنولوجيا الواقع الافتراضي الغامر لتدريس بنية الهيموغلوبين في تعليم الكيمياء الحيوية الطبية ما قبل الإكلينيكية: دراسة مختلطـة الأسالـيب لتصـورات الطلاب المبلّغ عنها ذاتياً".

تناول البحث بشكل مفصّل سبل إعداد وتنفيذ أنشطة التعلّم القائمة على الواقع الافتراضي في المراحل المبكرة لتعليم الكيمياء الحيوية الطبية والفوائد المتأتية من تلك الأنشطة. ويدعم هذا البحث الرسالة الشاملة لوايل كورنيل للطب - قطر المتمثلة في الجمع بين التعليم بمعايير عالمية رفيعة والبحوث العلمية والابتكار للنهوض بتطوير منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر وعموم بلدان المنطقة. وتشمل الخطط المستقبلية استكشاف سبل إدماج التعلّم المدعوم بالواقع الافتراضي في المزيد من مساقات العلوم التأسيسية وتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالاستعانة بالنّهج الغامرة.

وقاد الدكتور علي الشعري، الأستاذ المساعد للبيولوجيا في وايل كورنيل للطب - قطر، هذه المبادرة من خلال تقييم سابق/لاحق مختلط الأساليب منفّذ بطريقة استرجاعية، وأدمج الواقع الافتراضي الغامر مباشرة في العملية التدريسية. وتمثّل هدف هذا النهج في تحسين تفاعل الطلاب وتعميق فهمهم للمفاهيم الطبية الحيوية المعقدة، لا سيما الهياكل الجزيئية الثلاثية الأبعاد التي قد يصعب استيعابها بالاستعانة بطرق التدريس التقليدية. وباستخدام الحزمة البرمجية "نانوم" Nanome المثبّتة على نظارات الواقع الافتراضي المستقلة، استكشف الطلاب ضمن بيئة تعاونية غامرة البنية الرباعية للهيموغلوبين، وتناسُق "الهيم"، والتغيّرات التوافقية، وأبلغوا باستمرار عن آراء إيجابية بشأن قيمتها التعليمية. وتعكس هذه المبادرة، التي تستند إلى التعلّم النشط والممارسة المنظمة، الممارسات الفعّالة الحالية في تدريس العلوم الطبية.

وبالإضافة إلى نشر البحث، حصدت المبادرة ذاتها المركز الأول في جائزة العروض التقديمية للملصقات البحثية خلال مؤتمر التكنولوجيا في تعليم الطب لعام 2025 الذي استضافته وايل كورنيل للطب - قطر في شهر أكتوبر الفائت. وقدّمت الطالبة إيمان الدجاني - سنة أولى في برنامج الطب، الملصق العلمي الذي نال إشادة لجنة التحكيم لدوره المؤثر والمبتكر في تعليم المهن الصحية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الشعري: "يجسّد نشر البحث والتقدير الذي حظينا به خلال مؤتمر التكنولوجيا في تعليم الطب 2025 التزامنا بالنهوض بجودة التعليم عبر مسار الابتكار القائم على البحوث. فتكنولوجيا الواقع الافتراضي باتت اليوم جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، ونتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرها ليشمل البرنامج بأكمله. وفي ضوء هذه النتائج، أُدمجت أنشطة الواقع الافتراضي في مساقات متعددة، مما يدعم توسيع نطاق اعتماد التعلّم الغامر والتحسين المستمر للعملية التعليمية. وقد اضطلعت زميلتي السيدة كريستينا إستيبان بدور مهم في إنشاء هذه الأنشطة وتوسيع نطاقها، وضمان إدماجها بفعالية في تقديم المساقات الدراسية".

وقال الدكتور ماركو أميدوري، الأستاذ المشارك للفيزياء والعميد المشارك الأول لبرنامج ما قبل الطب وشؤون المنهج المشترك في المدينة التعليمية: "تكرّس وايل كورنيل للطب - قطر جهودها لتوظيف أحدث التكنولوجيات الفائقة من أجل توفير أفضل تدريس للعلوم الطبية لطلابنا. وتعكس هذه الدراسة التزامنا بإجراء تقييم دقيق ومتأنٍ للتكنولوجيات الجديدة للتحقق من كفاءتها وفعاليتها قبل البدء باعتمادها بشكل كامل ضمن برنامج الطب. ونحن سعداء باعتماد تكنولوجيات الواقع الافتراضي كأداة تعليمية فعّالة لتيسير إتقان طلابنا في برنامج ما قبل الطب للمواد العلمية المعقدة".

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

