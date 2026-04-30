أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كيو موبيليتي عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في عدد من القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ابتداءً من 6 مايو 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التوسّع لنظام المواقف المدفوعة في المنطقة بهدف تنظيم استخدام المواقف، ومواجهة التحدّيات المرورية، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق في المدينة.

وتشمل المرحلة الثالثة تفعيل المواقف المدفوعة في القطاعين التجاريين ME9 وME12 بمدينة محمد بن زايد، وذلك بهدف تحسين إدارة الوقوف في المناطق التي تشهد كثافة حركة عالية ونشاطاً تجارياً متزايداً، والحد من الوقوف العشوائي، وتعزيز الوصول السلس إلى المنشآت التجارية والخدمية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق بيئة حضرية أكثر تنظيماً وكفاءة.

وتُعدّ مدينة محمد بن زايد من أكثر المناطق حيوية في الإمارة، حيث تشهد حركة مركبات كثيفة يومياً نتيجة توافد أعداد كبيرة من العاملين والزوار إلى القطاعات التجارية، الأمر الذي كان يتطلّب إيجاد حلول مبتكرة لتحسين انسيابية المرور وضمان تجربة مستخدم سلسة لجميع المواطنين والمقيمين.

ويبلغ عدد المواقف الفرعية التي يشملها التفعيل في هذه المرحلة 10,205 موقفاً، موزعة على الشكل التالي: ME9 (3,219 موقفاً)، ME12 (6,986 موقفاً). وتشمل هذه المواقف مساحات مخصّصة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام كيو موبيليتي بتوفير حلول تنقّل ذكية ومستدامة تدعم الشمولية وجودة الحياة في مدينة محمد بن زايد.

وستُطبّق رسوم قدرها 2 درهم للساعة الواحدة على المواقف الفرعية، مع إمكانية سداد الرسوم عبر القنوات الرقمية المتنوعة، بما في ذلك تطبيقي "درب" و"تم"، والرسائل النصية القصيرة، أو أجهزة الدفع المتوفرة في المنطقة، لضمان تجربة استخدام مرنة وسلسة لجميع المستخدمين.

وكانت المرحلة الأولى من تنظيم المواقف مجانية، وكانت قد بدأت في 15 ديسمبر 2025، وشملت القطاعات:ME9 وME10 وME11 وME12. ثم تم إطلاق المرحلة الثانية في 6 ابريل 2026، والتي شملت تفعيل المواقف المدفوعة في القطاعين ME10 وME11، بالإضافة إلى المناطق التجارية على الشارع العام ضمن مناطق الفلل Z17-01 و19Z وZ20 وZ27، بما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتنظيم الوقوف في المناطق ذات الكثافة العالية.

وتؤكد كيو موبيليتي أن هذه المرحلة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المواقف، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ودعم جودة الحياة في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تطوير منظومة نقل حضرية مستدامة ومتطورة.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

