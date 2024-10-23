ستبدأ خدمة التأشيرة الإلكترونية الجديدة عند الوصول إلى إندونيسيا في النصف الأول من ديسمبر 2024

سيتم توفير البريد الإلكتروني المخصص والدعم المباشر ومواقع الويب بسبع لغات - الإنجليزية والمندرينية واليابانية والكورية والعربية والألمانية والفرنسية

توفير خدمة الحجز الجماعي لصالح السفر التجاري والمؤتمرات

أبرمت شركة "في إف إس جلوبال" شراكة مع طيران الإمارات لتسهيل خدمة طلب التأشيرة الإلكترونية عند الوصول لإندونيسيا للمسافرين عبر طيران الإمارات

قامت المديرية العامة للهجرة التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا بتعيين شركة "في إف إس جلوبال"، أكبر شركة متخصصة في العالم في مجال خدمات الاستعانة بمصادر خارجية والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، كمقدم خدمة خاص وحصري للتأشيرة الإلكترونية عند الوصول بهدف تسهيل العملية، وتعزيز السياحة الوافدة، وزيادة الاستثمارات في إندونيسيا، وتحسين تجربة المسافر بشكل عام.

ستكون منصة التأشيرة الإلكترونية عند الوصول الجديدة من "في إف إس جلوبال"، والتي من المقرر أن تبدأ في النصف الأول من ديسمبر 2024، متاحة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمواطني 97 دولة مؤهلة للحصول على هذه التأشيرة.

سيتمكن المسافرون قريباً من الاستمتاع برحلة أسرع وأكثر سلاسة عند تقديم طلبات التأشيرة عبر شركة "في إف إس جلوبال" من خلال إكمال العملية بأكملها عبر الإنترنت قبل المغادرة والحصول على تصريح وصول إلكتروني معتمد مسبقاً. ويمكن الحصول على تصريح الوصول الإلكتروني بسهولة من خلال زيارة موقع "في إف إس جلوبال" الإلكتروني وتقديم جميع المستندات المطلوبة ودفع الرسوم اللازمة عبر الإنترنت قبل السفر. وبمجرد تقديم الطلب، يمكن للمسافرين استلام تأشيراتهم على بريدهم الإلكتروني قبل المغادرة. مع إجراء الدفع عبر الإنترنت، يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة دخول أكثر سلاسة وسرعة من خلال البوابات الإلكترونية أو مكاتب الهجرة.

وعن هذه الخطوة قال السيد سلمي كريم، المدير العام للهجرة في إندونيسيا: "تقدم المديرية العامة للهجرة أحدث الحلول الرقمية التي تعزز تجربة الرعايا الأجانب الذين يرغبون في زيارة إندونيسيا. نهدف من خلال تعاوننا مع "في إف إس جلوبال" إلى المساهمة بشكل فعال في زيادة وصول الأجانب، مع الأخذ في الاعتبار الشبكة والمنصة الرقمية المملوكة لشركائنا".

سيحصل المسافرون الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة الدخول الإلكترونية إلى إندونيسيا عبر "في إف إس جلوبال" على بريد إلكتروني مخصص ودعم مباشر بسبع لغات تتضمن الإنجليزية والمندرينية واليابانية والكورية والعربية والألمانية والفرنسية، وذلك لمساعدتهم في الرد على استفساراتهم. ستضيف "في إف إس جلوبال" المزيد من الدعم اللغوي في الوقت المناسب للأسواق الرئيسية.

وبدوره قال السيد زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس تنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: "تعد إندونيسيا وجهة شعبية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون للكشف عن خدمة من شأنها أن تجعل عملية تقديم طلبات التأشيرة أسرع وأبسط وأكثر ملاءمة. ستعمل خدمة التأشيرة الإلكترونية عند الوصول السهلة الاستخدام والآمنة للغاية على تعزيز تجربة تقديم طلبات التأشيرة بشكل كبير، وبالتالي تسهيل تعزيز السياحة إلى البلاد. ويشرفنا أن نتعاون مع المديرية العامة للهجرة التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا لتقديم هذه الخدمة".

ستضمن منصة التأشيرة الإلكترونية عند الوصول الجديدة من "في إف إس جلوبال" أن تكون جميع المستندات التي يقدمها المتقدمون مكتملة وخالية من الأخطاء. كما توفر تقنية التعرف الضوئي على الحروف التي ستمكن من ملء تفاصيل المتقدمين تلقائياً، وبالتالي توفير الوقت والجهد على المتقدمين. ستوفر المنصة الجديدة أيضاً مرفق الحجز الجماعي الذي قد يكون مفيداً للسفر التجاري والمؤتمرات.

حددت إندونيسيا هدفاً طموحاً لاستقبال 14 مليون زائر في عام 2024 وقد حققت بالفعل 9.92 مليون وافد من يناير إلى أغسطس 2024. يتماشى حل التأشيرة الإلكترونية عند الوصول الجديدة السهل الاستخدام مع جهود إندونيسيا المستمرة لتعزيز البنية التحتية والخدمات السياحية.

ولمزيد من الدعم لهذه المبادرة، تعاونت شركة "في إف إس جلوبال" مع طيران الإمارات لتسهيل خدمة طلب التأشيرة الإلكترونية عند الوصول إلى إندونيسيا للمسافرين عبر طيران الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة "في إف إس جلوبال" مكاتب مخصصة لإندونيسيا في مكاتبها في دبي ومومباي وشنغهاي، مع خطط لافتتاح مكتب آخر في أستراليا قريباً. وتهدف شركة "في إف إس جلوبال" من خلال شبكتها الواسعة من المكاتب إلى الترويج لإندونيسيا في الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين وأستراليا وكوريا واليابان والشرق الأوسط.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 297 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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