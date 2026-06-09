مسقط : يؤكد بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركته في إدارة الإصدار المشترك للصكوك السيادية المحلية الحادية عشرة والتي أطلقتها الشركة العمانية للصكوك السيادية ممثلة بوزارة المالية والذي يمتد إلى العاشر من يونيو 2026. ويعكس تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية، فضلاً عن جهوده المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الصكوك السيادية العُمانية، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عُماني مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني، مع أرباح تصل إلى 4.2% لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات، بما يتيح للمستثمرين فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 ريال عُماني فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الواسعة وجعل الاستثمار متاحاً أمام الأفراد والمؤسسات الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية.

وبصفته مدير إصدار مشترك وبنك محصّل، سيساهم بنك نزوى في عملية الإشراف على إدارة وتنسيق عملية الإصدار، إلى جانب تسهيل إجراءات اكتتاب المستثمرين وضمان تنفيذ العملية بكفاءة وفقاً للمتطلبات التنظيمية وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويعكس هذا التعيين السجل المتميز للبنك في إدارة إصدارات الصكوك السيادية والمؤسسية، ودوره المتواصل في دعم وتطوير منظومة سوق رأس المال الإسلامي في سلطنة عُمان.

وفي هذا السياق، صرّح الفاضل/ طارق عتيق، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى قائلاً: " نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة المالية على ثقتها المستمرة ببنك نزوى حيث نفخر بدورنا كمدير إصدار مشترك وبنك محصّل لهذا الإصدار من الصكوك السيادية من السلسلة 11. ويجسد هذا التعيين الثقة التي توليها وزراة المالية لقدرات البنك وخبراته المتراكمة في إدارة الصكوك ومعاملات أسواق رأس المال وإلتزامنا بالمعايير التنظيمية. وتواصل الصكوك السيادية أداء دور محوري في تعزيز وتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في سلطنة عُمان، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة".

وعلى مدى السنوات الماضية، رسّخ بنك نزوى مكانته كشريك موثوق للجهات السيادية ومُصدري الصكوك، مستنداً إلى خبراته الواسعة في مجال التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الاستثمارية وحلول الخزينة وخدمات الاستشارات المتعلقة بأسواق رأس المال. ويعكس استمرار مشاركة البنك في أبرز إصدارات الصكوك التزامه الراسخ بدعم نمو قطاع التمويل الإسلامي، والإسهام في تطوير القطاع المالي، بما يواكب مستهدفات سلطنة عُمان لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبصفته البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، يجسد الدور المحوري الذي يؤديه بنك نزوى في هذا الإصدار من الصكوك السيادية التزامه المتواصل بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يمكن للمستثمرين المشاركة في الاكتتاب بكل سهولة من خلال فتح حساب مستثمر عبر الموقع الالكتروني لشركة مسقط للمقاصة والايداع أو تطبيق أسهم عُمان ، ومن ثم زيارة أقرب فرع لبنك نزوى خلال فترة الاكتتاب وتقديم طلب المشاركة في الاكتتاب عبر تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك.

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