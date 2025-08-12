أعلنت "تي تي كلوب"، الشركة الرائدة عالمياً في تأمين قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عن دخولها في شراكة إعادة تأمين استراتيجية مع "شركة التعاونية للتأمين"، المزود الأول لخدمات التأمين في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق منتج جديد معتمد للتأمين على المسؤولية المصمم خصيصاً لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وقد تم اعتماد المنتج الجديد من قبل الهيئة العامة للرقابة على التأمين في المملكة خلال شهر يناير 2025، مما يتيح لمشغلي قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة الوصول إلى تغطية تأمينية ذات معايير عالمية عبر "التعاونية"، مع تولي "تي تي كلوب" دور معيد التأمين.

ويتماشى هذا التطور بشكل مباشر مع طموحات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية. وضمن توجهها الاستراتيجي واستجابة للمشهد المتغير للمخاطر، تعمل "تي تي كلوب" و"التعاونية" سوياً على تقديم هذه التغطية المتخصصة والهامة للمسؤولية.

وفي هذا السياق، صرح السيد كيفن كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "تي تي كلوب": "بينما يتوسع مشغلو الخدمات اللوجستية السعوديون دولياً ويطبقون معايير تشغيل عالمية، فإنهم يعملون أيضاً على تطوير استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر. ويعد التأمين المتخصص على المسؤولية حجر الزاوية في تلك الاستراتيجيات، كونه يحمي العمليات ويدعم السمعة المؤسسية ويساهم في تمكين النمو المستدام."

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة لا تشمل مشروعاً مشتركاً تقليدياً أو اتفاقية مساهمين، بل تأتي في إطار تعاون تجاري عملي لتقديم تغطية رائدة ضمن المنظومة المنظمة لسوق التأمين في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال سلطان الخماشي، الرئيس التنفيذي للقطاع العام في "التعاونية": "تعزز هذه الشراكة مع ‘تي تي كلوب’ قدرتنا على خدمة مشغلي القطاع اللوجستي في المملكة بحلول تأمينية عالمية تلبي أرقى المعايير الدولية. نعمل معاً على دعم سلاسل الإمداد لتكون أكثر أماناً ومرونة، ونساهم في تحقيق رؤية المملكة لبناء قطاع لوجستي رائد إقليمياً وعالمياً على المدى الطويل."

وفي إطار التزامها بتعزيز حوكمتها وقيادتها، قامت "تي تي كلوب" مؤخراً بتقوية مجلس إدارتها من خلال تعيين السيدة صفية عبد الله كانو عضواً جديداً في شهر يونيو 2025. وتشغل كانو منصب نائب الرئيس ومدير الأعمال الدولية في "كانو لوجستكس" إحدى أعرق شركات الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط. وتقيم في المملكة العربية السعودية ولديها خبرة واسعة في مجالات الشحن الجوي، والشحن البحري، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتضيف كانو خبرة قيادية عميقة وانسجاماً قوياً مع رسالة "تي تي كلوب" الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة للقطاع.

حول "تي تي كلوب"

تُعد "تي تي كلوب" المزود المستقل والرائد لحلول التأمين التبادلي والخدمات المرتبطة بإدارة المخاطر لقطاع النقل والخدمات اللوجستية عالمياً. وتركز خدماتها على دعم نجاح عملائها على المدى الطويل من خلال الحد من مخاطر الأعمال والحماية من الخسائر. وتُعرف بخبرتها العميقة في القطاع، وقوتها المالية، وانتشارها العالمي في تقديم الخدمات.

حول "التعاونية"

تأسست شركة التعاونية للتأمين عام 1986، وهي أول شركة تأمين وطنية مرخصة في المملكة العربية السعودية. وتقدم "التعاونية" مجموعة شاملة من خدمات التأمين التي تعمل وفقاً لمبادئ التأمين التعاوني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد أدرجت "التعاونية" ضمن قائمة أقوى 10 علامات تجارية للتأمين في الشرق الأوسط لعام 2021 وفقاً لمؤسسة "براند فاينانس". كما حصلت الشركة على جائزة "أفضل علامة تأمين صحي في المملكة" لعام 2022 من مجلة "جلوبال براندز".

-انتهى-

#بياناتشركات