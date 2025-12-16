المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية- وقّعت "أكور"، المجموعة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة وأكبر مشغل للفنادق في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع شركة أرباح طيبة للتطوير والاستثمار العقاري، ومقرها المدينة المنورة، لتطوير فندق نوفوتيل شمال المدينة المنورة. وسيقع الفندق الجديد على بُعد دقائق من المسجد النبوي الشريف، ومن المقرر افتتاحه بحلول عام 2028.

يستند هذا التعاون إلى الدور المحوري الذي لعبته شركة أرباح طيبة في تطوير المدينة المنورة، وخبرة أكور التشغيلية الواسعة في المملكة العربية السعودية. وستثمر هذه الشراكة عن تطوير فندق عصري يسهل الوصول إليه، ومصمم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين على مدار العام.

حضر حفل التوقيع في المدينة المنورة كلٌ من إسلام عبدالصمد، نائب الرئيس للتطوير، قطاعات الفنادق المميزة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "أكور"، وعبدالعزيز القفاري، رئيس مجلس إدارة شركة أرباح طيبة. ويؤكد هذا الاتفاق التزام الطرفين المشترك بتطوير قطاعات السياحة الدينية والتجارية والترفيهية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ومع استمرار ازدياد عدد زوار المدينة المنورة، حيث استقبلت أكثر من 3.7 مليون زائر في الربع الثاني من عام 2025 وحده، بعد تسجيل 18 مليون زائر في عام 2024، سيلبي فندق نوفوتيل الجديد الطلب المتزايد على الإقامة بشكل مباشر، وذلك من خلال توفير خيارات إقامة عالية الجودة للحجاج والمسافرين من رجال الأعمال والضيوف المحليين.

وبهذه المناسبة قال إسلام عبد الصمد، نائب الرئيس للتطوير، قطاعات الفنادق المميزة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "أكور": "تدعم هذه الشراكة استراتيجية ’أكور‘ طويلة الأجل لتعزيز حضورنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولا سيما في المدن المقدسة حيث يتزايد الطلب على أماكن الإقامة عالية الجودة باستمرار. وتتيح لنا شراكتنا مع أرباح طيبة تطوير فندق يواكب المعايير الدولية، مع الحفاظ على الطابع الفريد والأهمية الروحية للمدينة المنورة."

من جانبه قال عبد العزيز القفاري، رئيس مجلس إدارة شركة أرباح طيبة: "لطالما ساهمت أرباح طيبة في مسار التنمية العمرانية للمدينة المنورة، وتمثل هذه الشراكة مع ’أكور‘ خطوة هامة في الارتقاء بمستوى الضيافة في المدينة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا المحلية وخبرة ’أكور‘ العالمية في مجال التشغيل، سنتمكن من تطوير فندق متميز يواكب أفضل الممارسات العالمية ويلبي احتياجات زوار المسجد النبوي الشريف. ويمثل فندق نوفوتيل شمال المدينة المنورة بداية تعاون واعد، حيث نتطلع إلى تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم نمو المدينة المنورة وتعزز تجربة الضيوف في جميع أنحائها."

نوفوتيل شمال المدينة المنورة: تصميم للحياة المتوازنة العصرية

دخل فندق نوفوتيل شمال المدينة المنورة حالياً مرحلة التطوير، وسيجسد شعار نوفوتيل "العيشة المميزة والمديدة كل يوم"، وذلك من خلال توفير مساحات أنيقة ومصممة بعناية لتلبي متطلبات الحياة المتوازنة والمريحة، بالإضافة إلى توفير أصناف طعام متنوعة وتجارب لا تُنسى خلال كل إقامة. يعد هذا الفندق إضافةً جديدة تثري عروض "أكور" المتنامية في مجال الإقامة في المملكة العربية السعودية ومدنها المقدسة.

ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2028، وسيضم 200 غرفة ضيافة عصرية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة بعناية من المرافق، تشمل مطعماً، وردهة استقبال، ومركزاً للياقة البدنية، وأربع قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات. وقد تم تصميم الفندق ومرافقه لتناسب جميع فئات المسافرين من رجال الأعمال والعائلات والضيوف المحليين على حدٍ سواء.

وتزداد جاذبية الفندق بفضل موقعه المتميز على بُعد دقائق فقط من المسجد النبوي الشريف، ثاني أكبر مساجد العالم وأقدس المواقع الإسلامية، وسيكون مجهزاً بالكامل لاستقبال المعتمرين الذين يزورون المدينة على مدار العام.

وقد جاء إطلاق هذا الفندق تلبيةً للطلب المستمر على قطاع الضيافة في المدينة المنورة، حيث استقبلت المدينة 6.45 مليون زائر في الربع الأول من عام 2025، من بينهم 4.41 مليون مسافر دولي، ما يعكس زيادة سنوية قدرها 10.7% في عدد المعتمرين من خارج المدينة. ويبرز هذا الزخم الأهمية الاستراتيجية لتوفير أماكن إقامة عصرية ذات موقع متميز وسهلة الوصول لدعم مسار النمو في المدينة.

تعزيز ريادة "أكور"

من خلال هذه الاتفاقية، تعزز "أكور" مكانتها كأكبر مشغل فنادق عالمي في المملكة العربية السعودية والمدن المقدسة، لتضيف بذلك إلى عامٍ حافلٍ بإنجازات تطويرية مهمة،، وتوسع محفظتها المحلية لتصل إلى نحو 6,700 مفتاح فندقي.ويعكس هذا الزخم مزيجاً متوازناً من العقارات قيد التشغيل والمشاريع المستقبلية عالية القيمة في جميع قطاعات الضيافة.

تدير "أكور" حالياً أكثر من 40 فندقاً ووحدة سكنية مميزة في أنحاء المملكة، بعدد غرف إجمالي يزيد عن 17000 غرفة فندقية موزعة على 15 علامة تجاري، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية واعدة تضم أكثر من 60 مشروعاً متعاقداً عليه، بعدد غرف إجمالي يبلغ حوالي 17000 غرفة فندقية أخرة.

وفي المدن المقدسة وحدها، تدير "أكور" 14 فندقاً، تضم 12600 غرفة فندقية. وقد شهد هذا العام نمواً ملحوظاً في قطاع الضيافة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لا سيما مع إطلاق مشاريع جديدة مثل فندق سوفيتيل جبل عمر مكة (1141 غرفة فندقية)، ومشروع موفنبيك الجديد بالتعاون مع شركة "القمة للضيافة"، وفندقي إيبيس ستايلز مكة المسفلة وميركيور مكة ششة المرتقبين. وتعكس هذه الإضافات الطلب المتزايد في جميع قطاعات الضيافة وتطلعات زوار المدن المقدسة.

ويُعزز فندق نوفوتيل شمال المدينة المنورة هذا التوجه، مُوسعاً بذلك نطاق عروض "أكور" من الفنادق ذات الفئة المتوسطة، ومساهماً في الارتقاء المستمر بمعايير الضيافة في المدينة المنورة.

نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5700 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من الفاخرة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle مع إينيسمور. تُجسّد منصة الحجز وبرنامج الولاء المعني بأسلوب الحياة ALL وعد أكور بتقديم تجارب استثنائية تتجاوز الإقامة الفندقية، حيث تتيح لأعضائها فرصاً حصرية للاستمتاع بتجارب مميزة ومكافآت مصمّمة بعناية. وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. وتنعكس هذه المبادئ في رسالة المجموعة: "ريادة فن الضيافة المسؤولة، جسر يربط الثقافات، برعاية تنبع من القلب". تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

