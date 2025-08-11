دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت حاضنة الأعمال الخليجية اياكسل، وهي مسرّع أعمال رائد في دخول الأسواق برعاية مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ عن توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع مركز تورونتو لتطوير الأعمال، أعرق حاضنة أعمال غير ربحية للشركات الناشئة في تورونتو، والتي تمتد خبرتها لأكثر من 35 عامًا. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء إطار تعاون قوي عالمي لدعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في التوسع الدولي بين الإمارات وكندا.

ويجمع هذا التعاون بين خبرة مركز تورونتو لتطوير الأعمال في دعم الشركات العالمية الناشئة للنمو في أمريكا الشمالية، ونجاح حاضنة الأعمال الخليجية اياكسل في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مما يوفر مسارًا عمليًا للتوسع. وسيعمل التحالف على فتح أبواب النظام البيئي المزدهر للتكنولوجيا في كندا أمام الشركات الناشئة من الإمارات والشرق الأوسط، إضافة إلى توفير مسارات واضحة لرواد الأعمال الكنديين إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي.

يأتي هذا التعاون في وقت يسعى فيه كلا البلدين لتعزيز أنظمتهما البيئية لريادة الأعمال، ويعكس التزامًا مشتركًا بدعم المؤسسين في الوصول إلى الأسواق العالمية. وستعمل المؤسستان على إطلاق مبادرات جديدة توفر للشركات الناشئة الدعم المناسب من شبكات وخبرات وفرص حقيقية للنمو في الأسواق العالمية.

ستحصل الشركات الناشئة المشاركة في البرامج والمبادرات الناتجة عن هذا التعاون على دعم قوي استعدادًا لدخول أسواق جديدة، إضافة إلى روابط مباشرة مع المستثمرين وقادة الأعمال والخبراء المحليين. كما سيتيح تنمية الابتكار بين تورونتو والإمارات، مما يعزز وصولًا مستمرًا إلى أدوات مشتركة ونصائح موثوقة وفرصًا للتعلم من تجارب مؤسسين آخرين.

وقال ديباك أهوجا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال الخليجية اياكسل: "يمثل التعاون مع مركز تورونتو لتطوير الأعمال فصلًا جديدًا في طريقة دعمنا لرواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم العالمية. إننا نفتح أمام مؤسسي هذه المنطقة آفاقًا مبهرة للتوسع في واحدة من أكثر مناطق التكنولوجيا ديناميكية في العالم، وذلك من خلال العمل مع مؤسسة خبيرة في دعم الشركات الناشئة الدولية في أمريكا الشمالية."

وأضافت أنشكا جهاني، الشريك المؤسس لحاضنة الأعمال الخليجية اياكسل: "تزدهر الشركات الناشئة عندما تتاح لها وجهات نظر جديدة ونظام بيئي داعم لمسيرتها. تتمحور شراكتنا مع مركز تورونتو لتطوير الأعمال حول تحقيق هذا الهدف، عبر إنشاء منصة تمكّن رواد الأعمال من الإمارات وكندا من التواصل وتجربة أفكارهم في بيئات جديدة وتسريع طموحاتهم بثقة."

وقال فيكرام خورانا، رئيس مجلس إدارة مركز تورونتو لتطوير الأعمال: "تقدم شراكتنا مع حاضنة الأعمال الخليجية اياكسل منصة انطلاق للشركات الناشئة في الإمارات للتوسع نحو أمريكا الشمالية، ومسارات للشركات الكندية تعزز وصولهم للسوق الخليجي. تشكل الإمارات محورًا أساسيًا في مشهد الابتكار العالمي، وهذه الشراكة ستعزز الوصول المتبادل بين مركزين رئيسيين للتكنولوجيا والاستثمار."

وبفضل بروز كلا البلدين كمراكز قوية للشركات الناشئة؛ تتيح هذه الشراكة لطرفيها المشاركة الفعالة في تشكيل مسار الابتكار العالمي، مع دعم نمو الإمارات كوجهة رئيسية لرواد الأعمال.

نبذة عن حاضنة الأعمال الخليجية اياكسل:

تعد حاضنة الأعمال الخليجية اياكسل مسرّعًا رائدًا لدخول الأسواق، حيث تقدم دعمًا متكاملًا للشركات الناشئة الراغبة في التوسع إلى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تم إطلاقها تحت رعاية مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنة حمدان للابتكار (Hi2)، وقد طورت آليات عرض قيمة متكاملة تركز على دعم الشركات الناشئة من خلال الاستفادة من خبرات شبكتها الديناميكية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الدعم في تأسيس الأعمال، والوصول إلى الأسواق الحكومية والخاصة وفرص التواصل، والوصول إلى رأس المال الفكري والتمويل، والاستشارات التجارية وغيرها.

-انتهى-

#بياناتشركات