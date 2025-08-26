دبي: أعلنت شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بارا" PARA، المتخصصة في تصميم المباني الذكية وتعزيز أدائها التشغيلي بالاعتماد على التقنيات الرقمية، والمندرجة ضمن مجموعة "سيدارا" Sidara، التي تمثل تحالفاً عالمياً يضم نخبة من شركات الهندسة والاستشارات والتصميم المعماري.

وفيما أصبح تسريع وتيرة الحلول الفعّالة لتعزيز الاستدامة في البيئة العمرانية ضرورة عالمية ملحّة، حيث تستهلك المباني نحو 30% من إجمالي الطاقة على مستوى العالم وتُسهم بحوالي 40% من الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون، توقعت كل من مؤسسة الاستشارات الاقتصادية "أكسفورد إيكونوميكس" ومؤسسة الخدمات الاحترافية القائمة على الذكاء الاصطناعي "جايدهاوس" أن يشهد سوق المباني الذكية نمواً متسارعاً، مع توقّعات بتجاوزه 160 مليار يورو بحلول عام 2030؛ أي بمعدل نمو متوقع بنحو 10% على أساس سنوي اعتباراً من العام الجاري 2025، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول تدمج الابتكار الرقمي بالأداء التشغيلي.

واستجابةً لهذا الطلب المتنامي، تقدم الاتفاقية حلاً متكاملاً وجاهزاً للتطبيق في السوق، يجمع بين تقنية التوأم الرقمي "بارا أو أس" PARA OS وخدماتها الاستشارية الرقمية الاستراتيجية من جهة، وبين محفظة حلول شنايدر إلكتريك التخصصية في قطاع المباني من جهة ثانية، والتي تغطي المباني التجارية، ومرافق الرعاية الصحية، والمطارات. وهو ما يوفر حلاً متكاملاً يدمج بين استراتيجيات المباني الذكية وتصميمها وهندستها وتنفيذها بسلاسة، كما يجمع بين الرؤية والتطبيق، ويُسهم في تطوير مبانٍ أكثر ذكاءً وكفاءة وجاهزية لتلبية متطلبات المستقبل.

وتساعد الاستشارات الرقمية التي تقدمها "بارا" العملاء على تحديد أولوياتهم وبناء استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ في سوق مليء بالحلول التقنية المعقدة والمتنافسة. وتتم ترجمة الاستراتيجية إلى واقع من خلال الدمج بين خبرات شنايدر إلكتريك الرائدة في الأتمتة وإدارة الطاقة، وقدرات "بارا" المتقدمة في مجال البرمجة، مما يسهم في تبسيط العمليات المعقدة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتجاوز تحديات التوافق بين الأنظمة المختلفة.

وتتيح منصة PARA OS، كتوأم رقمي وواجهة رقمية موحدة تتكامل مع الخدمات الاستشارية الرقمية من "بارا"، حلاً مبتكراً يحقق "نمذجة معلومات المباني" (BIM) في العمليات، بالاستفادة من خبرة شنايدر إلكتريك في مجال أتمتة المباني والتقنيات الرقمية، وحلولها المتقدمة المتكاملة؛ بما في ذلك منصة "إيكوستركتشر" EcoStruxure للطاقة والمباني. ويسرّع هذا التكامل المسار نحو مبانٍ تجارية أكثر ذكاء وكفاءة وجاهزية للمستقبل، كما يهدف إلى تبسيط الخيارات التكنولوجية، وتقليل مخاطر التطبيق، وتسريع نتائج الأعمال، وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

وأثبت الجمع بين حلول "بارا" و"شنايدر إلكتريك" فعالية نوعية، بتقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف، وتقليص البصمة الكربونية لمبانٍ استراتيجية حول العالم. وتم عرض هذا الحل المتكامل في المقر الرئيسي لمجموعة "سيدارا" في شارع 150 هولبورن في العاصمة البريطانية لندن، وكذلك في المقر الرئيسي العالمي الجديد لـ "شنايدر إلكتريك" في دبي.

وقام كل من وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شنايدر إلكتريك، وفيصل شاعر، الشريك ومدير الحلول الرقمية لدى "دار"؛ العضو المؤسس لمجموعة "سيدارا"، بتوقيع الاتفاقية في مقر "شنايدر إلكتريك" الجديد "ذات نست" في دبي، بحضور مسؤولين من الشركتين.

وتعليقاً على الشراكة، قال وليد شتا: "بتوحيد الخبرات المتميزة لكلٍ من شنايدر إلكتريك و"بارا"، نقدم حلاً مبتكراً جاهزاً للتطبيق في السوق لتسريع مسار التحوّل الرقمي للمباني. وهذا التعاون يبسّط العمليات بشكل كامل؛ بدءاً من مرحلة التصميم الأولي وصولاً إلى التشغيل على المدى البعيد. وعقب نجاحنا في مشاريع بارزة مثل المبنى الواقع في 150 هولبورن بلندن ومقرنا الرئيسي الجديد في دبي "ذا نست"، نحن في وضع مثالي لتوسيع تقديم هذا الحل في الأسواق الرئيسية، ودعم مستقبل كفاءة المباني الذكية لعملائنا".

بدوره، قال فيصل شاعر: "يسرنا أن نواصل، عبر شراكتنا المستمرة مع شنايدر إلكتريك، تبسيط العمليات المعقدة وتسريع مسار اعتماد المباني الذكية القائمة على البيانات". وأضاف: "الجمع بين قدرات "بارا" في مجال الاستشارات الرقمية والابتكار في التوأمة الرقمية، وبين خبرات شنايدر إلكتريك التشغيلية العميقة والراسخة، يوفر حلولاً سريعة التنفيذ، مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا".

وسيتركّز التعاون في المرحلة الأولى في المناطق التي تتمتّع بإمكانات عالية وبنموّ مرتفع، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. وهي أسواق تشهد طلباً متنامياً في قطاع المباني الذكية. وستعمل كل من شنايدر إلكتريك و"بارا" معاً على تمكين مبانٍ تجارية أكثر ذكاءً وكفاءة وجاهزية للمستقبل، لتحقيق قيمة مستدامة للعملاء.

