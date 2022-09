دبي: أعلنت "كابيلاري تكنولوجيز"، منصة البرمجيات كخدمة لقطاع الأعمال B2B المتخصصة في حلول ولاء ومشاركة العملاء، ومقرها دبي، عن توقيع شراكة طويلة الأمد مع شركة "بي بي آي" المحدودة PBI Co LTD. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تصميم برنامج ولاء متميز لقاعدة المستهلكين الضخمة التابعة لشركة "بي بي آي" لتجارة التجزئة الفاخرة. ومع حضورها الواسع من خلال 62 متجراً، تتطلع "بي بي آي" حالياً إلى ترسيخ وتطوير وتعميق علاقاتها مع العملاء بنشر برنامج متكامل للولاء على امتداد العلامات التجارية الراقية التابعة لها.

وسيغطي التعاون بين "بي بي آي" و"كابيلاري تكنولوجيز" 9 من العلامات التجارية للأزياء الفاخرة مثل Calvin Klein و TOMMY HILFIGER و CHARLES & KEITHو GUESSوغيرها، حيث سيتم دمج هذه العلامات كافة عبر تطبيق برنامج ولاء واحد متعدد القنوات على الهواتف الجوالة. وستتولى منصة بيانات العملاء القوية لدى "كابيلاري" جمع بيانات دقيقة عن العملاء لتوفير نظرة شاملة على أنماط التسوق لكل عميل على حده.

وبالاستفادة من منصة الولاء الذكية من "كابيلاري"، ستؤسس "بي بي آي" علاقة قوية ذات طابع شخصي مع العملاء عبر العلامات التجارية للأزياء وتمكنهم من اكتساب واستبدال المكافآت. وبهذه المناسبة، قالت السيدة "لي إنج"، نائب الرئيس لشركة "بي بي آي": "انطلاقاً من حرصنا الدائم على فهم احتياجات عملائنا وتوفير أفضل تجربة ممكنة لهم، فإنه يسعدنا أن نُبرم اتفاقية شراكة مع كابيلاري تكنولوجيز، التي ستساعدنا على المواءمة بين المبيعات وتجربة العملاء والتسويق والعمليات التشغيلية. نحن نؤمن بأنه من خلال التعاون مع كابيلاري والاعتماد على برنامجنا للولاء المصمم حديثاً، سنتمكن من تقديم تجربة رائعة بالفعل لجميع عملائنا".

وسيعمل تطبيق برنامج الولاء للهواتف الجوالة على رقمنة رحلة ولاء العملاء في شركة "بي بي آي". وتعقيباً على الشراكة، قال "أنيش ريدي"، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك: "نحن متحمسون لدخول مملكة كمبوديا وتقوية حضورنا في مشهد الولاء بالمنطقة. فهناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في هذا السوق، الذي تقوم فيه الشركات بإعادة صياغة الطبيعة التقليدية والمعاملاتية لبرامج الولاء. وسنعمل على توظيف حلولنا القوية والذكية في مجال إشراك العملاء من أجل تعزيز رحلة التحول الرقمي السلسة لشركة "بي بي آي".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "بي بي آي" المحدودة:

تعد "بي بي آي" إحدى شركات التطوير والبيع بالتجزئة الرائدة، ومقرها كمبوديا، المتخصصة في تلبية احتياجات العملاء في الاقتصادات النامية مثل كمبوديا. تأسست الشركة في العام 2005، وقد وسعت نطاق نشاطها التجاري من خلال استقطاب علامات تجارية دولية إلى السوق المحلية. وتملك الشركة وتدير مفاهيم امتياز لماركات عالمية رائدة في كمبوديا، بما في ذلك Coach وMichael Kors و ARMANI EXCHANGEوEA7 وTommy Hilfiger وCalvin Klein وGUESS وLily وAdidas وCHARLES & KEITH وPedro. ومنذ افتتاح أول متجر بيع بالتجزئة في العام 2011، تواصل الشركة تطورها لتدير حالياً 62 منفذاً في كل من مناطق Phnom Penh

وSihanoukville وSiem Reap. واليوم، تلتزم شركة "بي بي آي" بتقديم أفضل خدمة عملاء إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية، إلى جانب الاستمرار بتحسين البيئة التجارية والاجتماعية في البلاد من خلال توفير فرص الدراسة والعمل لأفراد المجتمع المحلي.

نبذة عن "كابيلاري تكنولوجيز":

تأسست في العام 2012، تتمتع شركة "كابيلاري تكنولوجيز" بحضور في أنحاء الولايات المتحدة، والهند، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وبالأخص جنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة برامج ولاء متكاملة الخدمات، ومعلومات شاملة حول المستهلكين، إلى جانب استراتيجيات موحدة ومتعددة القنوات، تتيح تجربة لحظية متكاملة ذات طابع شخصي ومتسقة للعملاء. تدعم الشركة حزمة متنوعة من حلول برامج الولاء من الألف إلى الياء عبر أكثر من 30 بلداً، وبلغ عدد العلامات التجارية التي تتعامل معها أكثر من 250 علامة حتى 30 أكتوبر 2021، بما في ذلك Shell، وTata وAsics و PUMA و Fossil و Hoya و Sephora و Domino's Pizza وغيرها الكثير من العلامات التجارية ضمن قطاعات الأزياء، والأحذية، وسلاسل السوبرماركت، والتكتلات التجارية، والتصنيع والالكترونيات، والصيدلة والاستشفاء، والمطاعم الفاخرة ومطاعم الوجبات السريعة، والسلع الفاخرة والمجوهرات، والترفيه، والنفط والغاز، والسياحة والسفر والضيافة. ومع وصول هائل لأكثر من 875 مليون مستهلك ومعالجة معاملات تزيد قيمتها على 1.97 مليار في السنة المالية 2021، فإن "كابيلاري تكنولوجيز انترناشيونال بي تي إي. لمتد" تحظى بدعم شركة Swanland Investment Ltd (التابعة لـ Warburg Pincus)، و Sequoia Capital India Grouth Fund II Ltd و Avataar Ventures Partners I و Filter Capital Fund I Ltd. وتم ذكر "كابيلاري تكنولوجيز" أيضاً في تقارير عديدة صادرة عن مؤسستي "جارتنر" و"فوريستر".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.capillarytech.com