الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة "مُزن" السعودية، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مصرف الراجحي، وذلك بهدف دعم جهود المصرف في مكافحة الاحتيال المالي وتعزيز منظومة الامتثال، عبر تبنّي تقنيات منصة "فوكال" المتقدمة، التي طوّرتها "مُزن" كحل متكامل للوقاية من المخاطر المالية، والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث أصبحت المدفوعات الرقمية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو التفوق الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. ففي عام 2024 بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية 79% من إجمالي معاملات قطاع التجزئة، مقارنة بـ70% في عام 2023، فيما تجاوز عدد العمليات غير النقدية 12.6 مليار عملية. هذا التحول الاستراتيجي المدعوم ببنية تحتية رقمية متقدمة، يبرز التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي قوي.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى حلول تقنية متقدمة تواكب هذا التحول وتدعم استدامته، وهو ما تقدّمه منصة "فوكال" من مُزن، إذ تُمكّن المؤسسات من اكتشاف الجرائم المالية بسرعة غير مسبوقة، وتزويدها بمعلومات لحظية دقيقة حول التهديدات، بما يتيح اتخاذ قرارات فورية وفعّالة. بتبنّي هذه التقنية، يعزّز مصرف الراجحي حماية عملائه، ويُرسّخ التزامه بالامتثال للمعايير التنظيمية، ودعم استراتيجيته للنمو الرقمي.

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مُزن": "إن التطور السريع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية يفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد السعودي، لكنه يفرض أيضًا مخاطر جديدة. وهنا يأتي دور منصة "فوكال"، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتساعد المؤسسات على كشف الجرائم المالية ومحاولات الاحتيال والحفاظ على ثقة العملاء". وأضاف: "شراكتنا مع مصرف الراجحي تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي في إدخال حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي، وترفع قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع التحديات، وتضع معايير جديدة للأمن والموثوقية".

يعكس هذا التعاون ريادة "مُزن" في مجال مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتزام مصرف الراجحي بالابتكار الآمن والمتمحور حول العميل. ومن خلال هذا التكامل، تسهم المؤسستان في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للخدمات المالية الموثوقة والمدعومة بالتقنية.

نبذة عن "مُزن"

"مُزن" هي شركة تقنية سعودية تسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لابتكار المنتجات والحلول التي تساهم في تعزيز التطور الرقمي للبشرية. وتضم مُزن أكثر من 300 موظفاً، يعملون في مكاتبها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

