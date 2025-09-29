دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "لينك آند كو"، العلامة التجارية العالمية الفاخرة للسيارات التي أسستها مجموعة "جيلي" بالشراكة مع "فولفو"، عن تعاونها مع "كلداري إخوان"، مجموعة الأعمال الرائدة والموزع الرسمي لسيارات "لينك آند كو" في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير حلول التنقل الذكي المتصل في الإمارات. يوفر التعاون للعملاء في الدولة فرصة تجربة معيار جديد للقيادة يجمع بين التصميم المتقدم والتكنولوجيا المتطورة ومستويات السلامة العالية المعتادة من فولفو.

حين يتحوّل التنقّل إلى أسلوب حياة متكامل

تعيد "لينك آند كو" تعريف مفهوم التنقّل كجزء من أسلوب الحياة العصري، عبر الجمع بين التصاميم الأوروبية المتقدّمة والرؤية الصينية المبتكرة. تقدم العلامة عبر فلسفة Mega-City Contrast التصميمية، وتقنيات الاتصال الذكية، تجربة قيادة آمنة ومريحة على الطرق. ويستند هذا التوجّه إلى إرث فولفو العريق في مجال السلامة، ليمنح السائقين في المدن تجربة تنقّل ذكية تتماشى مع نمط الحياة العصرية.

شراكة استراتيجية ذات أثر محلي ملموس

وتعليقاً على التعاون، قال محمد كلداري رئيس مجلس الإدارة المشارك و الرئيس التنفيذي لمجموعة كلداري إخوان: "تستشرف لينك آند كو مستقبل التنقل العصري المتميز، ونوفر عبر هذه الشراكة، مركبات متطورة، بالإضافة إلى طرح مفهوم متكامل لعلامة تجارية تنسجم مع نمط الحياة المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجمع بين الابتكار والتصميم المتقن والاستدامة بأسلوب يعبّر عن تطلعات السائقين في عالم اليوم. فخورون بشراكتنا مع لينك آند كو، ونتطلع إلى توفير سياراتهم في السوق الإماراتي".

من جهته، قال تيان جينجون، نائب رئيس مجموعة زيكر العالمية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكّل شراكتنا مع كلداري إخوان خطوة استراتيجية لنقل رؤية لينك آند كو العالمية إلى السوق الإماراتي، عبر تقديم تكنولوجيا متصلة، ومعايير سلامة عالمية، بالإضافة إلى تجارب قيادة مبتكرة تستجيب لتطلعات السائقين العصريين".

لينك آند كو تصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

تستعد لينك آند كو في إطار هذه الشراكة، لافتتاح أول صالة عرض لها في الشارقة خلال شهر أكتوبر 2025، إلى جانب إطلاق صالة عرض مؤقتة في دبي، استجابةً للطلب المتزايد وتنامي الاهتمام من قبل العملاء في الإمارات لاقتناء سيارات العلامة الرائدة.

استشراف مستقبل التنقل المتميز

يعد هذا التعاون جزءاً من الخطة التوسعية لعلامة لينك آند كو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستند هذه الشراكة إلى الخبرة العريقة لكلداري إخوان في السوق، بالإضافة إلى بنيتها التوزيعية المتكاملة، وتوفّر حلول تنقّل متكاملة تجمع بين التصميم المخصّص والتجربة المدروسة، بما يواكب احتياجات السائقين في البيئات المدنية الحديثة، ويُعزّز مكانة التنقّل كجزء من أسلوب الحياة الراقي في الإمارات.

نبذة عن لينك آند كو

"لينك آند كو" علامة تجارية عالمية رائدة تابعة لمجموعة "زيكر" وجزء من محفظة العلامات التجارية لمجموعة "جيلي القابضة". نجحت العلامة منذ انطلاقها عام 2016 في تسليم أكثر من 1.3 مليون سيارة حول العالم. وتوفر مجموعتها المتنوعة من المركبات، جملة من خيارات المحركات وأنواع الهياكل وفئات المركبات، صممت لتلبية مختلف احتياجات العملاء. وتلتزم "لينك آند كو" بتطوير سيارات عالية الأداء تجمع بين الابتكار التقني ومستويات السلامة المتقدمة والقيمة الاستثنائية.

تعد "لينك آند كو" مزوداً مبتكِراً لحلول التنقّل يتجاوز المفهوم التقليدي لشركات السيارات. تأسست العلامة بناء على رؤية الانفتاح والتواصل العالمي، وتتوسع على نحو ملحوظ في جملة من الأسواق الناشئة من بينها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتركز العلامة على المزج بين التصميم الحيوي المبتكر وحلول الاتصال الرائدة، لتقديم تجربة قيادة عصرية تستشرف المستقبل.

نبذة عن شركة كلداري إخوان

تواصل كلداري إخوان مسيرتها منذ ما يزيد عن ستين عاماً، مرسخة مكانتها كشركة رائدة في مجال النمو والتطوّر. وتجمع الشركة بين طموح الشركاء وروح المبادرة التي تميّز المؤسسات العائلية، ما مكنها من تحقيق نجاحات طويلة الأمد عبر قطاعات متنوعة تشمل الإعلام، والمعدات الثقيلة، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والهندسة، والمشاريع، وإدارة المرافق، والرياضة، والسفر والضيافة، والعقارات، وغيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية. ما ساهم في تعزيز قدرتها على اكتساب ثقة جملة من العلامات التجارية العالمية الرائدة، مثل باسكن روبنز وكوماتسو ومازدا ودانكن وكاواساكي وجي سي بي وكيوتشون وتريومف وسيتراك، معززة حضورها ونموها في أسواق المنطقة.

يضمّ فريق العمل في الشركة أكثر من 6,500 متخصص يعملون في عشر دول، ما يمكن الشركة من رعاية نمو العلامات التجارية التي تمتلكها أو تمثلها، بما في ذلك خليج تايمز، وهلا شاورما، وشبستان، وحلول كلداري للطاقة. تعمل مجموعة كلداري إخوان على صياغة مشهد جديد من الابتكار والإبداع، يرتقي بتجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي ويمتد أثره إلى أسواق المنطقة والعالم.

