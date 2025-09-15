المبادرة جزء من استراتيجية الحمراء التطويرية لدعم المجتمع وتعزيز الابتكار .

المعرض يسهم في بناء مهنية متكاملة تحقق تطلعات رؤية الكويت 2035.

الكويت: تستعد شركة الحمراء العقارية لإطلاق المعرض الثاني للتوظيف يومي 17 و18 سبتمبر 2025 بمركز الحمراء للتسوق، بالشراكة مع شركة زون، الجهة المنظمة لمعرض "وظيفتي". يجمع هذا الحدث السنوي مجدداً بين أبرز الشركات من القطاعين العام والخاص في الكويت والمهنيين وحديثي التخرج، لتوفير منصة حيوية لفرص العمل والتواصل المهني. ويأتي المعرض في إطار استراتيجية شركة الحمراء التطويرية، تأكيداً على دورها كمبادِرة في دعم المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال تمكين الكفاءات وتعزيز النمو المستدام.

تسعى شركة الحمراء العقارية، من خلال تنظيم النسخة الثانية من معرض الحمراء الوظيفي، إلى مواصلة النجاح الذي حققه المعرض الأول والذى استقطب أكثر من 7,000 زائر وشارك فيها أكثر من 20 جهة، وذلك عبر تقديم فرص مهنية أوسع وأكثر تنوعًا تمتد عبر قطاعات متعددة. وسيتيح المعرض للزوار التواصل مع أصحاب العمل في مجالات التجزئة، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والقطاع العام، حيث تلعب الهيئة العامة للقوى العاملة دوراً محورياً في دعم الكفاءات الوطنية من خلال ربطها مباشرة بفرص العمل المتاحة.

وفي هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز محمد الضويحي، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: “يُجسّد معرض الحمراء للتوظيف امتدادًا طبيعيًا لدور الحمراء كوجهة أعمال نابضة تجمع بين الأعمال والحياة العصرية في أحد أبرز معالم الكويت. ويسعدنا، نواصل البناء على النجاح الكبير الذي حققته المعرض الأول لنؤكد التزامنا بخلق منصة مؤثرة تربط بين المؤسسات الرائدة والطاقات الوطنية على اختلاف مستوياتها، وتوفر فرصًا عملية تُعزّز مساراتهم المهنية وتُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة الكويت نحو مستقبل أكثر تنافسية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. إن هذه المبادرة الاستراتيجية تُرسّخ مكانة الحمراء كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي، وحاضنة للابتكار، وشريك فاعل في صناعة مستقبل الوطن.”

يقدم معرض الحمراء الثاني للتوظيف تجربة تواصل متميزة، تتيح فرصا للتفاعل المباشر مع صُنّاع القرار، واستكشاف أسواق العمل الواعدة، والتعرف على مجموعة واسعة من الشركات، بدءا من المؤسسات الرائدة وصولا إلى الشركات الواعدة، وذلك تحت سقف واحد.

من المقرر أن يفتح معرض الحمراء للتوظيف أبوابه على مدار اليومين اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنه مساءً في مركز الحمراء للتسوق. ويتيح المعرض للزوار فرصة الاطلاع على فرص العمل في مختلف القطاعات، والتواصل المباشر مع نخبة من أصحاب العمل، مع إمكانية التسجيل عبر تطبيق "وظيفتي".

عن شركة الحمراء العقارية

تتألق شركة الحمراء العقارية بإرثٍ وطنيٍ مميز باعتبارها الحاضنة لأحد المعالم المعمارية الأشهر في الكويت، فضلاً عن كونها إحدى أبرز الشركات الرائدة في إدارة العقارات على مستوى الدولة. ويوف برج الحمراء للأعمال مساحاتٍ مكتبية لمجموعةٍ متنوعةٍ من الأنشطة التجارية، وهو يعد أطول ناطحة سحاب منحوتة بارتفاع يبلغ 413 متر و80 طابقاً. يقف البرج كنقطة محورية في الوسط التجاري للعاصمة الكويت حيث تتيح فرص النمو والازدهار للأفراد والشركات على السواء. كما يعد مركز الحمراء للتسوق وجهة تسوقٍ عصريةٍ تتضمن العديد من العلامات التجارية الحديثة والمرموقة، ويعرف بتقديم مفهوم خاصٍ وفريدٍ للتسوق والترفيه، كما أنه بوابة لتشكيلةٍ مميزةٍ وحالمةٍ من تجارب الطعام والشراب عبر صالة المطاعم ومركز التسوق الشهيرين.

نجح برج الحمراء في صنع نقلة نوعية في مساحات العمل التي تواكب متطلبات وطموح القرن الحادي والعشرين، ويساهم في الارتقاء بالمشهد الحضري لأفق مدينة الكويت. فاز البرج التجاري بالعديد من الجوائز المهمة من هانيويل، وإنجاز الأعمال العربية، والمعهد الأمريكي للهندسة المعمارية (AIA) – فرع نيويورك، أمريكا، بالإضافة إلى معهد الخرسانة الأميركي في دبي، وكذلك عدداً من جوائز العقارات العربية والأفريقية، وجوائز العقارات الدولية لعامي 2019 و2020 و"جائزة الجمهور" لفئة 10 سنوات من المشاريع المنجزة في العام 2011 التي يقدمها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH).

ويمكن التعرف على نهج شركة الحمراء العقارية في الارتقاء بمشهد الأعمال الكويتي، والمجتمع بشكلٍ عام من خلال برامجها ومبادراتها الوطنية، والحرص على رونق علامتها التجارية، وضمان تنويع التجارب المقدمة لعملائها وروادها؛ وذلك عبر زيارة الموقع www.alhamra.com.kw أو حساباتنا عبر العنوان @alhamratower.

-انتهى-

#بياناتشركات