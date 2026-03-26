تعلن تسلا اليوم عن افتتاح مركزها الثاني في المملكة العربية السعودية. والواقع في جدة، يعكس مركز تسلا جدة أوتو مول الطلب المتزايد في البلاد على السيارات الكهربائية والتزامها بالنقل المستدام، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

تسلا في المملكة العربية السعودية

أطلقت تسلا عملياتها رسمياً في المملكة العربية السعودية في 10 أبريل 2025، خلال حفل إطلاق في تراس البجيري قدمت فيه أداة التصميم عبر الإنترنت للعملاء. وتبع ذلك الافتتاح الرسمي لأول مركز لتسلا في الرياض بتاريخ 26 يونيو 2025. وقد أتاح المركز، الواقع في طريق التخصصي، للعملاء طلب وتجربة اثنتين من سيارات تسلا الأكثر مبيعاً عالمياً Model 3 و.Model Y

Model 3 هي سيارة سيدان فاخرة للاستخدام اليومي، تتميز بمواد عالية الجودة، ومقصورة هادئة، وتحكم رشيق. صُممت Model 3 للسفر لمسافات طويلة، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 750 كم (WLTP) بشحنة واحدة. متوفرة الآن في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 154,990 ريال سعودي قم بالتصميم والطلب على: Tesla.com/Model3/Design

Model Yهي سيارة عائلية متعددة الاستخدامات (SUV) متوسطة الحجم، تتميز بمدى طويل، ومقصورة واسعة، ومساحة رحبة لأمتعة الجميع. كانت Model Y السيارة الأكثر مبيعاً في العالم في عامي 2023 و 2024 عبر جميع فئات المحركات. تتوفر Model Y الجديدة الآن في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 189,990 ريال سعودي قم بالتصميم والطلب على: Tesla.com/ModelY/Design

كما تم تقديم الشاحنة الأيقونة Cybertruck إلى المملكة العربية السعودية. إذ تعيد Cybertruck صياغة مفهوم شاحنات "البيك أب"، لتقدم عملية تفوق الشاحنات العادية، وأداءً يتفوق على السيارات الرياضية، بطابع "السايبربانك.“

متوفرة الآن في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 434,990 ريال سعودي قم بالتصميم والطلب على: Tesla.com/Cybertruck/Design

الشحن حيثما ومتى دعت الحاجة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية، تعمل شبكة تسلا Supercharger عبر أربع مدن، حيث توفر 48 شاحناً من نوع Supercharger يمكنها إضافة ما يصل إلى 282 كم من المدى في 15 دقيقة فقط. ومع التوسع الأخير شبكة تسلا Supercharger في جدة في الياسمين مول وفي الطائف بموقع جوري مول ، يمكن لمالكي تسلا الآن الاستمتاع بقدر أكبر من الراحة وسهولة التنقل في رحلاتهم اليومية والمسافات الطويلة في جميع أنحاء المملكة، مما يبرز استباقية تسلا واستثمارها المستمر في المملكة، مع خطط لتوسعات مستقبلية في شبكة الشحن العامة.

عند الرغبة، يمكن تركيب Wall Connector من تسلا في المنزل، مما يتيح للمالكين الاستيقاظ كل صباح بشحنة كاملة — بتكلفة أقل من البنزين للمركبات ذات الحجم المماثل.

8 محطات Supercharger في مول العرب جدة

8 محطات Supercharger في الياسمين مول جدة

8 محطات Supercharger في يو ووك جدة

8 محطات Supercharger في النخيل مول الرياض

8 محطات Supercharger في النخيل مول الدمام

8 محطات Supercharger في جوري مول الطائف

مركز تسلا جدة

.يمكن لمالكي تسلا الحاليين والمستقبليين في جدة التواصل مع مستشاري تسلا للحصول على دعم مخصص وتجربة قيادة لاثنتين من سيارات تسلا الأكثر مبيعاً عالمياً — Model 3 و Model Yسيسلط مركز تسلا الجديد الضوء على ابتكارات تسلا المتطورة، والتي تشمل:

الذكاء الاصطناعي من تسلا ( Tesla AI ): تمضي تسلا في مهمة لبناء مستقبل من الوفرة الاستثنائية للجميع. فهي تبتكر منتجات وخدمات تدمج الذكاء الاصطناعي في العالم المادي، مثل نظام Full Self-Driving (Supervised) — وهو مجموعة من ميزات مساعدة السائق المتقدمة التي تمكن مركبات تسلا من القيادة في أي مكان تقريباً تحت إشراف نشط من السائق، مما يزيل أكثر جوانب القيادة اليومية إرهاقاً مع تعزيز السلامة إلى أقصى حد. ومن المتوقع إطلاق نظام Full Self-Driving (Supervised) في المملكة العربية السعودية في تاريخ لاحق.

منظومة السلامة من تسلا: تجربة تفاعلية تسلّط الضوء على تقنيات السلامة المتقدمة التي تحمي الركّاب ومستخدمي الطريق. جميع مركبات تسلا مزوّدة بمعايير سلامة حائزة على جوائز، وتُعد رائدة في فئتها.

تجربة الشحن من تسلا : استعراض متكامل لنظام الشحن الذكي والمستدام من تسلا – من شحن المنزلي السهل، إلى الشحن السريع عبر محطات Supercharger وتتعاون مزايا التطبيق الذكي مثل جدولة الشحن، وتكييف البطارية المسبق، ومخطط الرحلات لضمان رحلة سلسة ومريحة في كل مرة.

عرض روبوت تسلا: روبوت بشري يُدعى Optimus، مصمم لأداء المهام المتكررة أو المملة أو الخطيرة، مما يُحرّر البشر لأعمال أكثر قيمة. مستوحى من شكل الإنسان، ويستخدم نفس تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في سيارات تسلا، ما يتيح له استخدام الأدوات، نقل الأشياء، والعمل بكفاءة في بيئات صناعية.

خدمة سلسة ومريحة

ضمن منظومة متكاملة على المستوى العالمي، تقوم تسلا بتصميم وتصنيع وبيع وصيانة منتجاتها داخلياً. وبناءً على تواجد تسلا في الرياض، يواصل افتتاح مركز صيانة تسلا الثاني في جدة تقديم خدمة سريعة وسلسة لمالكي تسلا من خلال فنيي صيانة تسلا المدربين تدريباً شاملاً.

بالتوازي مع هذا ستُطلق تسلا خدمات الصيانة المتنقلة في المملكة، مما يمنح المالكين مرونة أكبر في جدولة الصيانة في الموقع الذي يناسبهم – مثل منازلهم أو أماكن عملهم – مما يُعزز تجربة الامتلاك بشكل أكبر. نظرًا لقلة الأجزاء المتحركة والتصميم المبسّط، تتطلب مركبات تسلا صيانة أقل بكثير مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود. وهذا يعني وقتًا أطول على الطريق وتكاليف صيانة أقل على مدار عمر المركبة، مما يُسهم في تحقيق وفورات مالية طويلة الأمد.

ساعات عمل مركز تسلا

المبيعات: من السبت إلى الخميس 12 ظهراً – 9 مساءً؛ الجمعة 9 صباحاً – 6 مساءً.

الخدمة: من الأحد إلى الخميس: 9 صباحًا – 6 مساءً.

الموقع: مركز تسلا أوتو مول

