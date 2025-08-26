دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تريند مايكرو المتخصصة في الأمن السيبراني عن إطلاق نموذجها الجديد «تريند سايبرترون»، الذي يعد أول نموذج لغوي كبير متخصص في الأمن السيبراني الاستباقي على مستوى العالم، يعتمد على تقييمات دقيقة للمخاطر في كل سوق محلي، إلى جانب قاعدة بيانات واسعة عن التهديدات على مستوى العالم، بهدف التنبؤ بالهجمات ومنعها بشكل استباقي عبر مختلف أنظمة المؤسسة وبيئات عملها.

وأكدت الشركة أن إطلاق نموذج «تريند سايبرترون» يأتي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تسارعاً ملحوظاً في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات حكومية ومصرفية ومشاريع المدن الذكية. وتستند تريند مايكرو إلى أكثر من 20 عاماً من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي و36 عاماً من الخبرة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، ما منحها خبرة واسعة في حماية البريد الإلكتروني والشبكات والأجهزة المتصلة والهويات والبيئات السحابية. ويرتكز نموذج «تريند سايبرترون» على هذا الأساس، إذ يجمع قدرات التحليل والاستدلال التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات التهديدات العالمية، مدعومة بخبرة بشرية طويلة. ولا يقتصر «تريند سايبرترون» على كونه نموذجاً لغوياً مستقلاً، بل جرى دمجه ضمن منصة «Trend Vision One»، ليستفيد من بيانات التهديدات وأدوات التحليل والكشف، بما يوفر حلاً متكاملاً لمختلف مهام الأمن السيبراني في المؤسسات.

وأوضح «بلال بيغ»، المدير الإقليمي لمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا في تريند مايكرو أن تكلفة الهجوم السيبراني الواحد على المؤسسات في المنطقة تُقدّر بنحو 8.75 ملايين دولار، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي، مؤكداً أن ذلك يجعل الانتقال من الإجراءات الدفاعية التقليدية إلى نهج استباقي أمراً ضرورياً. وأشار إلى أن فرق الأمن تتعرض لضغط كبير بسبب كثرة التنبيهات وتنوّع أنظمة العمل وتطور الهجمات. وأكد أن نموذج «تريند سايبرترون» يساعد على مواجهة هذه التحديات من خلال أتمتة تحليل المخاطر وترتيب أولويات التهديدات بالاعتماد على بيانات لحظية، بما يتيح لفرق الأمن التركيز على المخاطر الأكثر خطورة، منّوهاً على أن هذا التطوير يعكس توجه الشركة نحو تزويد المؤسسات بحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات وحماية مستقبلها الرقمي في المنطقة.

وأفادت الشركة أن نموذج «تريند سايبرترون» يوفر آلية استجابة أسرع بنسبة تصل إلى 99% وفقاً لتجارب المستخدمين، ويعالج مشكلة اعتماد المؤسسات على أنظمة أمنية متفرقة لا تغطي جميع الجوانب، من خلال توفير حماية شاملة لكامل البنية الرقمية. كما يتميز النموذج بقدرته على التطوّر بشكل مستمر بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تتيح له التكيف مع التهديدات الجديدة بشكل لحظي وتعديل استجاباته تلقائياً.

نبذة عن "تريند مايكرو"

هي أحد أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الأمن السيبراني، تسعى إلى خلق وترسيخ بيئات أمنة لتبادل المعلومات الرقمية. مدعومة في ذلك بعقود من الخبرة في مجال الأمان والبحث العالمي عن التهديدات والابتكار المستمر. نجحت منصة أمن المعلومات الخاصة بتريند مايكرو في حماية مئات الآلاف من المؤسسات والملايين من الأفراد عبر السحابات والشبكات والأجهزة ونقاط النهاية. من التهديدات والهجمات السيبرانية، وباعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني السحابي والمؤسسي، توفر منصة "تريند مايكرو" حزمة قوية من تقنيات الدفاع المتقدمة ضد التهديدات المحسنة لبيئات مثل AWS و Microsoft و Google، تعتمد على توفير رؤية مركزية لاكتشاف التهديدات والتعامل معها بشكل أفضل واسرع ، وبفضل 7000 موظف في 65 دولة، تُمكّن "تريند مايكرو" المؤسسات من تبسيط وتأمين جميع أعمالها في عالمها المتصل.

