كشفت شركة ترينا سولار عن نجاحها في دخول التصنيف ضمن قائمة المستوى الأول لشركات التكنولوجيا النظيفة عن فئتي وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، الصادرة عن رؤى ستاندرد آند بورز للسلع العالمية في 8 سبتمبر، والتي تشمل الوحدات الكهروضوئية الشمسية، والمحولات الكهروضوئية الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتوربينات الرياح. ويشكل هذا التصنيف اعترافاً بحضورها القوي في السوق، وانتشارها العالمي، والتزامها بالممارسات المستدامة.

وتُجرى عملية التقييم للشركات المصنّعة عالمياً وفقاً لستة معايير رئيسية، هي الحضور في السوق، والحصة السوقية، والحجم، والتنوع العالمي، وتقييمات الاستدامة، والأداء المالي. فإن تجاوزت الشركة الحد الأدنى في أربعة على الأقل من تلك المعايير، تدخل بنجاح ضمن تصنيف المستوى الأول.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة إيدورن زوكو، المديرة التنفيذية للبحوث والتحليل في مجال تقنيات الطاقة النظيفة في رؤى ستاندرد آند بورز للسلع العالمية: "تم تصميم قائمة المستوى الأولى لمساعدة الموردين على التميز في سوق مزدحمة، ومساعدة المطورين والمشترين وأولئك الذين يتولون شراء أو تمويل المعدات وتطوير المشاريع المتجددة في اختيار شركاء يتمتعون بالموثوقية والمرونة".

من جانبها، قالت هيلينا لي، الرئيسة التنفيذية لدى ترينا سولار: "فخورون بتصنيفنا ضمن قائمة المستوى الأول لشركات التكنولوجيا النظيفة الصادرة عن ستاندرد آند بورز عن فئتي وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة. يؤكد هذا الإنجاز من جديد على حضورنا العالمي المؤثر، وريادتنا في مجال الاستدامة، وقدرتنا على تقديم حلول طاقة ذكية ومتكاملة وعالمية المستوى".

وقد حافظت ترينا سولار على ريادتها في مجال ابتكارات الطاقة الكهروضوئية على مدى 28 عاماً، لا سيما تكنولوجيا الوحدات بقياس 210 ملم، وتعاونت مع شركائها للنهوض بواقع القطاع وصولاً إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير الوحدات التي تنتج أكثر من 600 واط و700 واط. وباعتبارها الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع تكنولوجيا وحدات TOPCon من الفئة إن، تواصل الشركة فتح آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الضوئية، وتعمل على إرساء علاقات تعاون راسخة لتمكين التصنيع المحلي في مختلف أنحاء العالم. وحتى يونيو من هذا العام، تجاوزت شحنات ترينا سولار التراكمية للوحدات الكهروضوئية مقاس 210 ملم حاجز 200 جيجاواط، مما عزز موقعها كرقم واحد عالمياً في هذا المجال. ومن خلال حلولها المركزة على العملاء للتطبيقات في المناطق الصحراوية والمناخات القاسية. وتفتتح ترينا سولار بذلك فصلاً جديداً في التطبيقات المخصصة، وتعزز التزامها بدفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة.

اتبعت ترينا سولار منذ عام 2015 استراتيجيةً مدروسة لتوسيع أعمالها لتشمل تخزين الطاقة، بما يشمل تصنيع مجموعة متكاملة من القدرات، بدءاً من الخلايا وحزم البطاريات وصولاً إلى الأنظمة التي تعمل بالتيار المتردد، مما جعل حلول تخزين الطاقة ركيزةً رئيسية في مسيرة نمو الشركة. وتقدم ترينا ستورج، المتخصصة في تخزين الطاقة، حلولاً عالية الموثوقية ولديها أكثر من 100 مستودع لقطع الغيار، مستندةً إلى بياناتها وتحليلاتها الدقيقة للسوق، وشبكة خدماتها العالمية الفعالة التي تغطي أكثر من 180 دولة ومنطقة. وبحلول يونيو، كانت الشركة قد شحنت أكثر من 12 جيجاواط ساعي من أنظمة تخزين الطاقة إلى الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، مع توقعات بأن تتراوح الشحنات السنوية بين 8 و10 جيجاواط ساعي بحلول عام 2025، مما يعزز من دور ترينا سولار الرائد في دفع عجلة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

كما تضع ترينا سولار الاستدامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل على تطوير مفهوم سولار لإدارة الاستدامة، وتعزيز ممارساتها في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، وترسيخ التعاون مع الأطراف المعنية على امتداد سلسلة التوريد للارتقاء بأداء المنتجات طوال دورة حياتها. وقد حظيت هذه الجهود بتقدير وكالات التصنيف الرائدة، بما في ذلك ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي، وساستنبل فيتش، وبلومبيرغ إن إي إف.

والتزاماً برسالتها المتمثلة في "إتاحة الطاقة الشمسية للجميع"، تواصل ترينا سولار دفع عجلة الابتكار وتوفير حلول موثوقة وعالية الجودة من شأنها تمكين التطبيقات المتنوعة والمساهمة في بناء مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أن ظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية.

-انتهى-

#بياناتشركات