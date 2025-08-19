نالت ترينا ستورج، الشركة الرائدة عالمياً لتوفير حلول تخزين الطاقة وإحدى وحدات أعمال شركة ترينا سولار، تصنيف من المستوى الأول الصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف في الربع الثالث 2025 كشركة مصنّعة لمنتجات تخزين الطاقة، وهو إنجاز متميز تسجله الشركة للربع السابع على التوالي، مما يعزز مكانتها الرائدة في الأسواق العالمية لحلول تخزين الطاقة.

يعكس هذا الإنجاز الأساس المالي القوي لشركة ترينا ستوريج وقدرتها الموثوقة على جذب التمويل، مدعومةً بحلول نظامها المتكامل القائم على تمكين الخلايا من تحويل التيار المستمر إلى متناوب. وتشتهر مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف باتباع معايير صارمة في تصنيف الشركات ضمن المستوى الأول، ولذا فإن كبرى المؤسسات المالية تعتمد هذا التصنيف بوصفه معياراً أساسياً لاتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل.

وتلعب ترينا ستورج دوراً رئيسياً في مجال حلول تخزين الطاقة على الصعيد العالمي، وتستفيد من قدراتها المتكاملة في البحث والتطوير، والتصنيع، وتوفير المنتجات، بهدف دفع جهود الابتكار وتعزيز حضورها العالمي. وانطلاقًا من نجاح سلسلة إليمينتا 2 ، قدمت الشركة إليمينتا 2 برو الجديد من النجاح الكبير لسلسلة، ويتميز بتحديثات رائدة في تكنولوجيا الخلايا وتصميم النظام، ما يوفر حلولاً فائقة الكفاءة والمرونة والذكاء لتخزين الطاقة تناسب مختلف تطبيقات الطاقة وتتيح تلبية احتياجات السوق المحلية.

وبلغ إجمالي شحنات منتجات ترينا ستورج في نهاية عام 2024 أكثر من 10 جيجاواط ساعي، من ضمنها أكثر من 2 جيجاواط ساعي في أوروبا. أما في عام 2025، فتشير التوقعات إلى وصول الشحنات إلى 8-10 جيجاواط ساعي، في ضوء الخطوات الكبيرة التي تتخذها الشركة في العديد من المناطق:

الشرق الأوسط وأفريقيا - نجحت ترينا ستورج في تحقيق عمليات الربط بالشبكة ضمن مشروع تخزين الطاقة العملاق في أبيدوس بمصر، مما يؤكد قدرة الشركة على تقديم أعلى مستويات الأداء في ظل أصعب الظروف والتحديات.

أمريكا اللاتينية - قدمت ترينا ستورج في يوليو 2025 نظام تخزين طاقة باستطاعة 1.2 جيجاواط ساعي يعمل بتقنية التبريد السائل إلى تشيلي، لتسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً في الشحنات الخارجية لأكبر مشروع فردي للشركة.

أوروبا - وقعت ترينا ستورج عقود الدفعة الأولى من المشاريع مع ستيمو، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في أوروبا الشرقية، مما ساعد الشركة على تأسيس حضورها في السوق في تلك المنطقة.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) - يجري حالياً بناء مجموعة من المشاريع باستطاعة تتجاوز 2.4 جيجاواط ساعي، لتضمن الشركة بذلك حضوراً رائداً في السوق.

تؤكد هذه الإنجازات الاستثنائية قدرة ترينا ستورج على توفير حلول مخصصة لمختلف المشاريع حول العالم، إلى جانب تنفيذ مشاريع المرافق العملاقة بموثوقية عالية. وتتطلع الشركة إلى مواصلة جهودها في مجال الابتكار التكنولوجي وتعزيز قدرات خدماتها العالمية بهدف تسريع التحول نحو اعتماد مصادر الطاقة النظيفة وإرساء مستقبل مستدام.

لمحة حول ترينا ستورج

ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لشركة ترينا سولار تأسست عام 2015، هي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات وحلول تخزين الطاقة. وبناءً على إراث ترينا سولار الذي يمتد لمدة 27 عاماً في الابتكار الشمسي والتميز التصنيعي، تعمل ترينا ستورج على تقديم أنظمة آمنة، وذكية، وموثوقة مصممة لتلبية متطلبات التطبيقات التجارية والمشاريع على نطاق المرافق.

من خلال منصتها الخاصة "إيليمنتا"، تدمج ترينا ستورج خلايا بطاريات الليثيوم فوسفات الحديدي (LFP) المصنعة داخليًا، ونظام التبريد السائل الذكي، وأنظمة الأمان المتطورة لضمان أداء طويل المدى ومرونة وكفاءة عالية. وتعتمد حلولها المتميزة على تصنيع متطور في المجال، وسلسلة توريد عالمية مضمونة، وتركيز قوي على الجدارة الائتمانية، وتكامل الأنظمة والتسليم المصمم وفق احتياجات العملاء.

تقود ترينا ستورج التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال حلول التخزين، مما يمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

-انتهى-

