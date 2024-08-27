يُتوقّع أن تصل قيمة قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية إلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029

تعمل الشركة على توسيع محفظة خدماتها المتعلقة بإدارة وثائق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط

أكدت "تريمبل" (Trimble)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا البناء والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: TRMB)، على أهمية التكنولوجيا المتقدمة في ضمان الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتقليل التكاليف في ظل النمو السريع لقطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عن تحديثات مهمة لحلولها البرمجية المتطورة والتي يُمكن دمجها بسهولة مع أجهزة "تريمبل" وحلول الشركات الأخرى، ما يُتيح للشركات تحسين سير العمل وتقليل الأخطاء وتسهيل التواصل خلال جميع مراحل البناء لضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب، مع الالتزام بالميزانية المحددة.

وأكدت شركة "تريمبل" أن "الوقت يعادل المال في مجال البناء"، مشيرة إلى أهمية حلول البناء المتصلة في تسريع إنجاز المشاريع؛ إذ تُشير التوقّعات إلى أنّ قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات سيُسجّل متوسط معدل نمو سنوي يتجاوز 3 في المائة بين عامي 2025 و2028، نتيجة للاستثمارات القوية في مشاريع النقل والإسكان والطاقة المتجددة. أما في المملكة العربية السعودية، فيُتوقّع أن تصل قيمة قطاع الإنشاءات إلى 70.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وإلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وتُوفر هذه الأسواق فرصاً استثنائية لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة التي يُمكنها تحسين كفاءة وعمليات البناء.

وقال بول واليت، المدير الإقليمي لشركة "تريمبل سوليوشنز" في منطقة الشرق الأوسط: "نحرص على تصميم حلولنا المتقدمة في مجال البناء المتصل خصيصاً لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجه أسواق البناء في المنطقة. ويتطلّب إكمال المشاريع بدقة وفي الوقت المحدد معالجة جُملةٍ من القضايا الأساسية مثل دقة التصميم والتنسيق بين أصحاب المصلحة وكفاءة إدارة الوثائق، حيث يساعد ذلك في تقليل التكاليف. ونعمل حالياً على توسيع مجموعة حلولنا المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط".

ويؤدي انتشار المدن الذكية إلى ارتفاع الطلب على البنى التحتية الصديقة للبيئة والفعالة. ونتيجة لذلك، تسعى الحكومات إلى الاستعانة بحلول تُسهم في تسهيل اعتماد البنية التحتية المتصلة المؤتمتة. وتماشياً مع ذلك، تُسَخِّر شركة "تريمبل" تقنياتها المتقدمة لدفع مسيرة التحول نحو مشاريع التطوير الحضري المستدامة والمتكاملة.

وتستعد شركة "تريمبل" لتوسيع انتشار مجموعة برمجياتها لإدارة وثائق البناء في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعزيز انسيابية سير العمل. وسيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر البناء المتصل (Connected Construction Conference) الذي سيُعقد في متحف المستقبل في دبي بتاريخ 30 أكتوبر المقبل.

ويُتوقّع أن تؤدي حلول "تريمبل" المتطورة دوراً أساسياً في تشكيل الأسواق المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تحسين كفاءة المشاريع وتقليل التكاليف. وبفضل خبرتها الطويلة كشركة رائدة في سوق حلول البناء، تمتلك "تريمبل" القدرة على دعم وتعزيز التنمية في الأسواق الرئيسية في المنطقة.

نبذة عن "تريمبل كونستركشن"

تعمل شركة "تريمبل" على تطوير التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات المبتكرة التي تسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع البناء، حيث تقدم حلولاً متكاملة تغطي المجالات المعمارية والهندسية والانشائية. ومن خلال تمكين فرق العمل وأصحاب المصلحة في جميع مراحل وعمليات البناء، يسهم نهج "تريمبل" المبتكر في تحسين التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة وفرق العمل ومراحل العمليات المختلفة. كما تمنح استراتيجية البناء المُتصل من "تريمبل" المُستخدمين تحكماً أكبر في العمليات عبر حلولٍ رائدة ومنظومة بياناتٍ مشتركة. وتتيح "تريمبل" لطواقم أعمال البناء إمكانية تعزيز الإنتاجية والجودة والشفافية والأمان والاستدامة، وتنفيذ المشاريع بثقةٍ أكبر من خلال أتمتة العمليات، وتحقيق تحوُّل نوعي في تدفقات العمل. للمزيد من المعلومات حول "تريمبل كونستركشن"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: construction.trimble.com.

نبذة عن "تريمبل"

تعد "تريمبل" شركة تكنولوجيا متخصصة في تقديم الحلول التي تمكن العملاء من العمل بطرق جديدة لقياس وبناء وتطوير وتحريك السلع بما يسهم في تحسين جودة الحياة. وتربط تقنياتها الأساسية في مجالات تحديد المواقع؛ والنَمذجة؛ والاتصال؛ وتحليل البيانات بين العالمين الرقمي والفعلي لتحسين الإنتاجية والجودة، والسلامة والشفافية والاستدامة. وبدءاً من المنتجاتٍ التخصصية والحلول متكاملة تغطي كافة مراحل دورة الحياة المؤسسية، تقود "تريمبل" مسار التحول في العديد من القطاعات والمجالات مثل الزراعة والبناء والنقل، والأنظمة الجغرافية المكانية. للمزيد من المعلومات حول "تريمبل" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trimble.com

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