الرياض: في خطوة استراتيجية تؤكد التزام شركة محفز النمو للاستثمار بدعم الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، أعلنت شركة محفّز النمو للاستثمار (Growth Catalyst)، الشركة السعودية المرخصة من هيئة السوق المالية والمتخصصة في الاستثمارات البديلة والأسواق الخاصة، عن تعيين تركي بن سعود الدايل رئيسًا تنفيذيًا وشريكًا مؤسسًا للشركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة في الاستثمار المؤثر، وتعكس التزامها العميق بلعب دور محوري في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تتبنّى شركة محفّز النمو نموذجًا استثماريًا قائمًا على توجيه رأس المال نحو قطاعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي عالٍ، تشمل التقنية، التعليم، الرعاية الصحية، الأغذية، والصناعة، ما يسهم في دعم الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية مستدامة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

يتمتع تركي بن سعود الدايل بخبرة مهنية عميقة تزيد عن 17 عامًا في مجال الاستثمار والملكية الخاصة والأسواق المالية، حيث تولّى مناصب قيادية مؤثرة في مؤسسات مالية محلية وإقليمية وعالمية، وشارك في تنفيذ عدد من الصفقات الاستراتيجية التي شكّلت محطات مفصلية في المشهد الاقتصادي والاستثماري السعودي.

ومن أبرز محطات مسيرته المهنية:

الرئيس التنفيذي لشركة (Ninety-One) في السعودية، حيث قاد توسّع الشركة في أسواق الشرق الأوسط، وشغل كذلك منصب رئيس مشارك للأسواق الإقليمية .

في السعودية، حيث قاد توسّع الشركة في أسواق الشرق الأوسط، وشغل كذلك منصب رئيس مشارك للأسواق الإقليمية رئيس الاستثمارات البديلة والعقارات الدولية في شركة الرائدة للاستثمار، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد .

نائب الرئيس في شركة السعودي الفرنسي كابيتال (Saudi Fransi Capital) ، حيث عمل على إدارة وتنفيذ صفقات استحواذ واندماجات وطرح عام أولي .

، حيث عمل على إدارة وتنفيذ صفقات استحواذ واندماجات وطرح عام أولي شريك استثمار في مجموعة أبراج (The Abraaj Group) ، حيث تولّى مسؤوليات قيادة استثمارات الملكية الخاصة في المملكة، مع التركيز على قطاعات الغذاء والرعاية الصحية .

وقد قاد تركي بن سعود الدايل عددًا من أبرز الصفقات الاستثمارية في المنطقة، من بينها:

الاكتتاب العام لشركة معادن بقيمة 2.46 مليار دولار، وصفقة بيع 20% من أسهم موبايلي، والاستحواذ الاستراتيجي على سلسلة مطاعم كودو ضمن صفقة نوعية في قطاع الأغذية.

كما يشغل الدايل عضوية مجالس إدارات ولجان استثمار في عدد من الكيانات الوطنية الرائدة، منها:

تمارا، مراكز سنومي، دايم، عبد اللطيف العيسى القابضة، الشركة السعودية لرأس المال الجريء (SVC)، ضمانات، عبد الله العثيم للاستثمار، وريفا كابيتال.

يحمل تركي بن سعود الدايل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مينيسوتا – كلية كارلسون للإدارة، وبكالوريوس مع مرتبة الشرف في المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو محاسب قانوني معتمد.

تعكس شركة محفّز النمو للاستثمار التزامًا مؤسسيًا راسخًا بالمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد سعودي متنوع، تنافسي، ومستدام، عبر الاستثمار في الفرص الواعدة محليًا وإقليميًا وعالمياً.

للمزيد عن شركة محفّز النمو للاستثمار: https://www.growthcatalyst.com.sa/arabic.html

-انتهى-

#بياناتشركات