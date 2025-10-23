الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "تراكس"، أكبر شبكة اتصال مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع "إينيجما" (Ainigma)، الشركة الاستشارية المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها لندن، بهدف تطوير الابتكار القائم على الإنسان، وتعزيز تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في المنطقة، إلى جانب تسريع التحول والنمو المؤسسي من خلال التطبيق الإستراتيجي والإبداعي والأخلاقي للتقنيات الذكية.

وجاء الإعلان عن الشراكة على هامش المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، وهو أكبر تجمع للتسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية. وتجمع هذه الشراكة بين خبرة "تراكس" العميقة في مجال الاتصال ونهج "إينيجما" القائم على أولوية تبني الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المؤسسات على تحسين كفاءتها التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام، وإعادة صياغة أساليب التواصل والابتكار بطريقة مسؤولة وعملية وقابلة للقياس.

هذا ويُعَد الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي، إذ تشير تقديرات "ماكينزي" إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده يُمكن أن يُضيف ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً إلى الاقتصاد العالمي (ما يعادل نحو 9.75 إلى 16.5 تريليون ريال سعودي). بحلول عام 2030، تتوقّع شركة PwC أن يضيف الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي إلى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، في حين يُشير تقرير "جوجل" للأثر الاقتصادي لعام 2024 إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعزز اقتصاد المملكة العربية السعودية بأكثر من 193 مليار دولار أمريكي (نحو 724 مليار ريال سعودي)، واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي (نحو 298 مليار درهم إماراتي).

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال محمد العايد، الرئيس التنفيذي لشركة "تراكس": "المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي أمر حتمي، والعالم بدأ فعلاً في جني ثماره. ومع تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت شراكتنا مع ’إينيجما‘ في التوقيت المثالي. المنطقة بأسرها، والمملكة العربية السعودية تحديداً، تشهد تحولاً غير مسبوق؛ وصناعة الاتصال، التي تمثل ’تراكس‘ أحد روّادها، تُسهم بفاعلية في قيادة هذا التغيير. ومن خلال إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منظومة العمل، فإننا نزوّد المؤسسات بأدواتٍ تمكّنها من صياغة قصصٍ مؤثرة، والتواصل بفعالية مع جمهورها، ودعم الإستراتيجيات الوطنية الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل اقتصادات المنطقة".

من جهته، قال آرني موسلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إينيجما": "نؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان أولاً وقبل كل شيء. ومن خلال شراكتنا مع ’تراكس‘، نحرص على أن يتم تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر نهج يتمحور حول الإنسان، بما يعزز تنمية المهارات، ويغرس ثقافة الابتكار، ويدفع التحوّل الهادف داخل المؤسسات. تؤكد هذه الشراكة التزام الشركتين بتشكيل مستقبل يقوم على تبنٍّ إستراتيجي ومسؤول وشامل للذكاء الاصطناعي، بما يمهّد الطريق لنمو مستدام ويعزّز القدرة التنافسية في الشرق الأوسط. الغاية ليست فقط تقديم حلول أكثر ذكاءً، بل تمكين الأفراد والفرق من التفوّق والازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي".

تتيح الشراكة بين "تراكس" و"إينيجما" للمؤسسات إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر أطر عمل مخصّصة تراعي الثقافة المؤسسية. ومن خلال معالجة التحديات المتعلقة بجاهزية الكفاءات والثقافة والبنية التحتية على امتداد رحلة التحوّل، تسهم الشراكة في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي وتحفيز الابتكار المؤسسي عبر بناء إستراتيجيات واضحة، ووضع سياسات متينة، وتقديم برامج تدريبية موجهة، وتطوير حالات استخدام فعّالة.

نبذة عن شركة "تراكس":

ظلت "تراكس" على مدى أكثر من 27 عاماً في طليعة قطاع الاتصال المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُعَد اليوم أكبر شركة استشارات اتصالية مستقلة في المنطقة. تضم الشركة أكثر من 200 خبير ومتخصص يعملون في 11 دولة من خلال 12 مكتباً إقليمياً، وتتخذ من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها.

تقدم "تراكس" باقة متكاملة من حلول الاتصال الشاملة ضمن ثلاثة مسارات رئيسية: الاستشارات والمحتوى والتدريب، لخدمة الجهات الحكومية والشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية. وتشمل حلولها الاستشارية مجموعة واسعة من الخدمات الاتصالية مثل الاستشارات الإستراتيجية والإبداعية، والتواصل الإعلامي والرقمي، والاتصال خلال الأزمات، والاتصال الداخلي، والمسؤولية المجتمعية للشركات. كما تُنتج "تراكس" محتوى إبداعياً واستراتيجياً متعدّد القنوات لعملائها من مختلف القطاعات، وتُقدِّم دورات تدريبية تفاعلية ومؤثرة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال برنامجها التدريبي الخاص "إنرِتش".

وتتميز "تراكس" بامتلاكها أكبر فريق من خبراء الاتصال الناطقين باللغة العربية على مستوى العالم، إذ يشكّلون 85% من إجمالي فريق العمل لديها.

حصدت "تراكس" العديد من الجوائز المرموقة، وهي عضو في جمعية العلاقات العامة والاتصال (PRCA)، كما تُعَدُّ الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة ضمن تصنيف PRovoke Media لأفضل 250 وكالة علاقات عامة في العالم، إذ احتلت المرتبة 142 لعام 2025.

نبذة عن شركة "إينيجما" (Ainigma):

"إينيجما" هي شركة استشارية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تتخذ من لندن وأمستردام مقراً لها. تُركز على تعزيز التبنّي الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقها العملي، من خلال تطوير استراتيجيات متكاملة للذكاء الاصطناعي، وتوجيه عمليات الابتكار الداخلية، وتنفيذ برامج التحوّل المؤسسي.

تجمع "إينيجما" بين نخبة من المستشارين الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية والخبرة العميقة، وبين أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي العالمية، لتقديم حلول أكثر سرعة وكفاءة وجودة وبتكلفة أقل. وتتبنّى الشركة نهجاً يتمحور حول الإنسان في دمج الذكاء الاصطناعي، من خلال قيادة التغيير الثقافي داخل المؤسسات وتمكين جميع أعضاء فرق العمل من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي. ولا تقتصر منهجية "إينيجما" الاستراتيجية على التبنّي التقني للذكاء الاصطناعي التوليدي فحسب، بل تمنح الأولوية للاعتماد والابتكار على مستوى المؤسسة بأكملها.

