أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تواصل جزيرة الريم ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية سكنية رائدة في أبوظبي، محققةً زيادةً ملحوظةً بنسبة 38% على أساس سنوي في أسعار العقارات قيد الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2025. استخدمت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، بيانات المعاملات الشاملة من كوانتا، للوصول إلى هذه الأرقام التي تضع الجزيرة في طليعة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية.

كما سجلت مناطق رئيسية أخرى، مثل مدينة خليفة وجزيرة الجبيل، نمواً بنسبة 24% و 20% على التوالي، مما يعزز من قوة قطاع العقارات في أبوظبي ويسلط الضوء على الميزة التنافسية القوية لجزيرة الريم. يمتد هذا النمو أيضاً إلى سوق الإيجارً، حيث ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 21% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، بناءً على مؤشرات كوانتا للإيجارات، مما يؤكد جاذبية الجزيرة للمستأجرين.

يأتي هذا الطلب المتزايد بفضل البنية التحتية المجتمعية عالية الجودة، حيث يستمتع السكان بمعيشة مميزة على لواجهة البحرية، ومكاتب من الدرجة الأولى، وخيارات تسوق متنوعة، ومرافق رعاية صحية متطورة، وحديقة ريم سنترال بارك الوارفة التي تبلغ مساحتها مليون قدم مربع. فضلاً عن ذلك، تتميز جزيرة الريم بموقع استراتيجي بين مركز الأعمال الرئيسي في أبوظبي والساحل الثقافي لجزيرة السعديات، وتوفر بيئة فريدة ومتكاملة تجمع بين "المعيشة والعمل والترفيه".

بناءً على هذه المزايا، أعلنت شركة ميريد سابقاً عن خططها لمشروع على الواجهة البحرية قائم على التصميم. يقع المشروع على قطعتي أرض رئيسيتين بمساحة إجمالية تزيد عن 23,400 متر مربع ضمن سوق أبوظبي العالمي، وتم تطويره بالتعاون مع نخبة من المهندسين المعماريين الحائزين على جائزة بريتزكر، وهي أعلى جائزة عالمية في مجال الهندسة المعمارية، ومن المقرر أن يُعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في العاصمة.

يقول أرتيمي مارينين، مدير المشاريع في شركة ميريد: "رسّخت جزيرة الريم مكانتها كوجهة سكنية رائدة في أبوظبي، حيث تجاوز متوسط أسعار المشاريع المطلة على الواجهة البحرية 1,800 درهم إماراتي للقدم المربع، لا سيما مع إطلاق مشاريع جديدة بأسعار أعلى. في ميريد، نعتزّ بالمساهمة في هذا السوق الحيوي من خلال مشروعنا القادم، الذي يوفر إطلالات بحرية مباشرة وتميزاً معمارياً من إبداع نخبة من رواد الأعمال الحائزين على جائزة بريتزكر."

يعتبر توسيع نطاق سوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم في أبريل 2023 أحد محركات النمو الرئيسية. منذ ذلك الحين، انضمت أكثر من 1,100 شركة جديدة إلى سوق أبوظبي العالمي، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 11,000 شركة. كما عزز تدفق المهنيين ذوي الدخل المرتفع مكانة جزيرة الريم كمركز سكني مفضل في سوق أبوظبي العالمي.

بينما يُؤكد النمو المُستدام للسوق وتوسع البنية التحتية المجتمعية مكانته كفرصة استثمارية رائدة في أبوظبي، تُعزز مشاريع ميريد الطموحة الثقة بإمكانيات جزيرة الريم على المدى الطويل كمركزٍ للعيش الفاخر والنشاط التجاري المزدهر.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

