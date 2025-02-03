دبي، الإمارات العربية المتحدة: في شراكة فريدة من نوعها تضع معيارًا جديدًا في سوق الإيجارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعاونت كيبر مع بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك في الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمانًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى دبي فيرست بالشراكة مع ماستركارد، لإطلاق برنامج شركة كيبر "استأجر الآن وادفع لاحقًا" الفريد من نوعه لعملائها لأول مرة.

صُممت هذه الشراكة لإعادة تعريف كيفية دفع المستأجرين للإيجار، حيث توفر للعملاء سهولة الدفع من خلال البطاقة وتقسيط الإيجار السنوي على دفعات شهرية والحصول على عوائد بنكية وكاش باك مضمون، وفرصة للفوز بإعفاء من دفع إيجار شهر كامل.

أول بنك يُحدث ثورة في عالم الإيجار مع التمتع بالمرونة في المعاملات والحصول على عوائد

يتيح البرنامج للمستأجرين دفع الإيجار على أقساط باستخدام بطاقة ائتمان ماستركارد الصادرة من بنك أبوظبي الأول أو دبي فيرست عبر المنصة الرقمية لشركة كيبر. ويقدم البرنامج مزايا لا مثيل لها، بما في ذلك كاش باك مضمون بقيمة 500 درهمًا إماراتيًا للمشاركين، وسحب شهري فريد من نوعه حيث يمكن للمستأجرين استعادة إيجار شهر كامل- ما يصل إلى 100,000 درهم إماراتي.

صرح عمر أبو عناب، الرئيس التنفيذي لشركة كيبر: "غالبًا ما يُعتبر الإيجار أكبر مصروف شهري للأسر، وتهدف هذه الشراكة إلى جعله أكثر سهولة ومرضي للمستأجرين. وأضاف قائلاً: "من خلال دمج المرونة المالية مع العوائد الملموسة، نُحدث تحولًا في تجربة الإيجار للمستأجرين مع ضمان استمرار حصول الملاك على مدفوعاتهم في الوقت المحدد."

كيفية عمل البرنامج

ويتميز البرنامج، الذي يسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025، بكونه بسيطًا وواضحًا. إليك الطريقة التي يمكن للمشاركين من خلالها الاستفادة من البرنامج:

1- تقديم طلب لبرنامج "استأجر الآن وادفع لاحقًا" لدى شركة كبير.

2- الدفع باستخدام بطاقة ماستركارد الصادرة من بنك أبوظبي الأول أو دبي فيرست: يستخدم المستأجرون بطاقة ماستركارد الخاصة بهم الصادرة من بنك أبوظبي الأول أو دبي فيرست لدفع إيجارهم الشهري عبر كيبر.

3- كاش باك مضمون: احصل على 500 درهمًا إماراتيًا في شكل كاش باك، تُوزع في شكل 100 درهمًا إماراتيًا شهريًا على مدار الأشهر الخمسة الأولى من دفع الإيجار.

4- السحب للفوز إيجار شهر كامل: تمنحك كل دفعة إيجار مقدمة عبر كيبر فرصة للدخول في سحب شهري، ما يزيد من فرص الفوز. يمكنك الفوز بإيجار شهر كامل، بحد أقصى 100,000 درهمًا إماراتيًا.

يقدم هذا البرنامج مزايا مزدوجة: يحصل المستأجرون على مرونة مالية من خلال دفع الإيجار على أقساط يمكن تحملها، بينما يحافظ الملاك على جداول الدفع المفضل لديهم مع ضمان استلام المدفوعات بشكل آمن وفي الوقت المحدد مباشرة إلى حساباتهم البنكية.

برنامج مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة

لطالما تميزت أسواق الإيجار في دبي وأبوظبي بدفع مبالغ إجمالية، تفرض أعباءً مالية كبيرة على الأسر. وتعالج هذه الشراكة هذا التحدي من خلال تقديم بديل يتماشى مع مراحل الدخل الشهري، وهو حل ضروري للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يديرون التزامات مالية حديثة.

توفر منصة كيبر الرقمية الأولى تجربة سلسة وآمنة وشفافة لجميع المعاملات، مما يضمن استلام الملاك للمدفوعات في الوقت المحدد، مما يخفف الأعباء الإدارية ويعزز الثقة بين المستأجرين وملاك العقارات.

عوائد حصرية لحاملي بطاقات بنك أبوظبي الأول

تعزز الشراكة مع بنك أبوظبي الأول ودبي فيرست من المزايا للمستأجرين. باستخدام بطاقة ماستركارد الصادرة من بنك أبوظبي الأول أو دبي فيرست، لا يتمتع المستأجرون بمرونة برنامج "استأجر الآن وادفع لاحقًا" فحسب، بل يتمتعون أيضًا بعوائد حصرية مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم:

كاش باك نقدي : يحصل المشاركون تلقائيًا على 500 درهمًا إماراتيًا في شكل كاش باك، تُوزع على مدار خمسة أشهر.

: يحصل المشاركون تلقائيًا على 500 درهمًا إماراتيًا في شكل كاش باك، تُوزع على مدار خمسة أشهر. فرصة للفوز بجائزة كبرى: مع كل دفعة إيجار، يدخل المشاركون في سحب شهري لاسترداد إيجار شهر كامل، بحد أقصى 100,000 درهمًا إماراتيًا للفائز شهريًا، مما يجعل هذا البرنامج أحد أكثر المبادرات المجزية في سوق الإيجارات بالإمارات.

باعتباره بنكًا يركز على العملاء، يستفيد بنك أبوظبي الأول من شراكاته ويحصد ثمار استثماراته في الابتكار والتكنولوجيا من خلال تقديم كفاءة تشغيلية محسنة تجعل عملية الإيجار تجربة أكثر سهولة ومجزية لسكان الإمارات.

فوائد لجميع أصحاب المصلحة

لا تقتصر فوائد هذه الشراكة على المستأجرين فحسب، بل تلبي أيضًا احتياجات الملاك وتعزز منظومة العقارات بشكلٍ عام في دبي:

بالنسبة للمستأجرين : إمكانية دفع الإيجار على أقساط وعوائد كاش باك وفرص للفوز بسحب شهري، مما يجعل الإيجار السحب أكثر مرونة ومجزي ماليًا.

: إمكانية دفع الإيجار على أقساط وعوائد كاش باك وفرص للفوز بسحب شهري، مما يجعل الإيجار السحب أكثر مرونة ومجزي ماليًا. بالنسبة للملاك : تحويلات مدفوعات موثوقة وفي الوقت المحدد تضمن تدفقًا نقديًا ثابتًا، بينما تُعزز الثقة مع المستأجرين من خلال شفافية البرنامج.

: تحويلات مدفوعات موثوقة وفي الوقت المحدد تضمن تدفقًا نقديًا ثابتًا، بينما تُعزز الثقة مع المستأجرين من خلال شفافية البرنامج. بالنسبة للوكالات العقارية: عمليات دفع مبسطة تُعزز الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجرين.

لماذا هذه الشراكة مهمة؟

تعكس هذه المبادرة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لسوق عقاري حديث ومتكامل رقميًا. من خلال دمج خبرة شركة كيبر في تكنولوجيا العقارات (بروبتيك) مع الريادة المالية لبنك أبوظبي الأول ودبي فيرست، يدعم هذا البرنامج الأهداف الأوسع للإمارات في تعزيز الابتكار وخلق سوق إيجارات صديق للمستأجرين.

كجزء من التزام الإمارات المستمر بتحسين جودة الحياة، تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام نحو مواءمة ممارسات الإيجار مع احتياجات السكان المتنوعين والديناميكيين.

انضم إلى البرنامج اليوم

أُطلق برنامج "استأجر الآن وادفع لاحقًا" رسميًا في 1 يناير 2025، بالتعاون بين بنك أبوظبي الأول ودبي فيرست، حيث يهدف إلى إحداث ثورة في طريقة دفع المستأجرين للإيجارات في الإمارات. يستمر العرض حتى 30 يونيو 2025، مما يمنح السكان متسعًا من الوقت للاستفادة من مزاياه.

سواء كنت تبحث عن طريق لتخفيف التزاماتك المالية أو الاستفادة من العوائد الحصرية، فإن شركة كيبر وبنك أبوظبي الأول ودبي فيرست يجعلون تجربة الإيجار أكثر ذكاءً ومرونة ومجزية. لمزيدٍ من المعلومات حول كيفية المشاركة، يُرجي بزيارة الرابط التالي: https://www.realkeyper.com/fab و https://www.realkeyper.com/dubai-first.

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