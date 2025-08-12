دبي – تعلن فاست أند أب، العلامة المحلية الرائدة في مجال التغذية النشطة، عن شراكتها الجديدة مع نون، المنصة الرقمية المحلية الرائدة في المنطقة، لتوفير دعم ترطيب أساسي لشركاء التوصيل التابعين لـ نون خلال أشهر الصيف الشديدة. كجزء من هذا التعاون، وزعت فاست أند أب منتجها ريلود، وهو محلول ترطيب مدعّم بالإلكتروليتات، على فرق التوصيل في مواقع رئيسية، مما ساعدهم على الحفاظ على ترطيبهم، وزيادة طاقتهم، ومكافحة الإرهاق خلال أيام عملهم الشاقة.

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، أصبح الحفاظ على الترطيب أكثر أهمية من أي وقت مضى. يواجه شركاء التوصيل لدى نون المرور الكثيف، وتسليم الطرود، والعمل تحت ظروف جوية قاسية. يمكن أن يؤدي الجفاف وانخفاض الطاقة إلى التأثير بشكل كبير على صحتهم، مما يؤدي إلى الإرهاق. تم تصميم ريلود، المدعوم بتقنية سويسرية مبتكرة من فاست أند أب، لتلبية احتياجات الترطيب للأشخاص النشطين، وتحويل التغذية من مجرد حاجة إلى ضرورة يومية. تلبي فاست أند أب احتياجات الأداء في الرياضة، والتغذية الذكية، والمكملات الغذائية لنمط حياة نشط.

يجمع ريلود بين الإلكتروليتات سريعة الامتصاص والفيتامينات والمعادن، ويقدم حلاً سريعًا وفعالًا لتعويض الترطيب وتعزيز الطاقة. يساعد المنتج في منع الجفاف، ومكافحة التعب، وتقليل انخفاض الطاقة الذي قد يحدث في الظروف ذات درجات الحرارة المرتفعة. وهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى دفعة ترطيب، ويتميز بنكهات الفواكه الطبيعية ومن دون أي سكريات مضافة، مما يوفر طريقة منعشة وفعالة للبقاء نشيطًا ومترطبًا.

وقال فارون خانا، الرئيس التنفيذي لشركة فاست أند أب: "في فاست أند أب، لغتنا هي لغة الأفعال، ونحن سعداء للغاية بشراكتنا مع نون لتوفير ترطيب حقيقي لشركاء التوصيل الذين يواجهون الحرارة. مبادرتنا هيدريتنج هيروز هي مبادرة عالمية نكرم من خلالها أولئك العاملين في الخطوط الأمامية الذين يشكلون العمود الفقري لعالمنا السريع الذي يعتمد على التوصيل خلال دقائق. عالم كهذا يحتاج إلى حلول فورية، وهو ما يوفره ريلود."

نبذة عن فاست أند أب:

تأسست فاست أند أب في عام 2015، وهي علامة تجارية رائدة في مجال التغذية الرياضية، معروفة بمكملاتها المتطورة المصممة لدعم نمط حياة نشط. تشمل منتجات الشركة حلولًا للترطيب، والتعافي، والرفاهية العامة، والتي تساعد الأفراد على البقاء نشيطين، والأداء بأفضل شكل، والتعافي بشكل أسرع. توسعت فاست أند أب منذ ذلك الحين لتصبح علامة تجارية عالمية موثوقة في أكثر من 35 دولة.

وتتمثل مهمة فاست أند أب في مساعدة كل فرد نشط، من عشاق اللياقة إلى الرياضيين المحترفين، على تحقيق أقصى إمكاناتهم من خلال التغذية المتفوقة.