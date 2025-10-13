تقنيات التبريد المتطورة تتماشى مع مستهدفات استراتيجيات الحياد المناخي في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد - DFM: Tabreed)، الرائدة عالميًا في مجال تبريد المناطق، وشركة "جونسون كونترولز" العالمية المتخصصة في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، اليوم عن توقيع اتفاقية مشتركة تهدف إلى تسريع عملية تطوير وتوفير تقنيات تبريد مبتكرة ومتقدمة، وذلك في إطار التزام مشترك بين الجهتين لدعم أفضل الممارسات العالمية في مجال تبريد المناطق.

وتعمل شركة "تبريد" حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع طويلة الأمد، يغطي العديد منها نطاق هذه الاتفاقية. وتركز الشراكة على تحقيق مكاسب في كفاءة استهلاك الطاقة، والموثوقية، وخفض إجمالي التكلفة الكلية، مع دعم استراتيجيات الحياد المناخي في المنطقة وأولويات أطر البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG). كما تركّز الاتفاقية على توريد مبردات طرد مركزي متقدمة من الجيل الجديد لتعزيز كفاءة الأنظمة والحد من الأثر المناخي، بالاستفادة من تحليلات الأداء التي توفرها منصات "جونسون كونترولز" للتحسين الفوري للأداء وتعزيز موثوقية العمليات.

تمّ توقيع الاتفاقية خلال حفل استضافه المقر الرئيسي لشركة "تبريد" في أبوظبي، بحضور خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، و"ريتشارد ليك"، نائب الرئيس ورئيس شركة "جونسون كونترولز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "تدخل شركتنا مرحلة جديدة وحافلة بالنمو غير المسبوق بما يتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الأمد. لدينا العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو المخطط لها في المستقبل القريب، وتُسهم هذه الاتفاقية في دعم الطرفين عبر ضمان توريد المعدات الأساسية لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. ومن خلال الجمع بين التميّز التشغيلي لشركة تبريد والتقنيات المتقدمة للمبردات من شركة جونسون كونترولز، سنتمكن من تحقيق فوائد ملموسة للعملاء والمجتمعات على حد سواء، من خلال تحقيق كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة وترسيخ موثوقية عمليات تبريد المناطق".

وأضاف "ريتشارد ليك"، نائب الرئيس ورئيس شركة "جونسون كونترولز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تمنحنا هذه الشراكة مع تبريد فرصة لإبراز كيف يمكن للتقنيات الموثوقة والخدمات المعتمدة على البيانات تعزيز مستوى الأداء في قطاع تبريد المناطق على نطاق واسع. وسنعمل معاً على تلبية الطلب المتزايد على التبريد في المناطق الحضرية سريعة النمو، مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، بما يسهم في ضمان جودة الحياة."

وترتكز الشراكة على محورين رئيسيين، أولهما يتعلق بالمبردات التي تستخدم التقنيات المتقدمة، حيث ستوفر شركة "جونسون كونترولز" مجموعة واسعة من المبردات كبيرة السعة، المزوّدة بمحركات متغيرة السرعة وأنظمة معيارية للأحمال المرنة، وجميعها مصممة لخفض استهلاك الطاقة وتقليل متطلبات الصيانة، مع تعزيز كفاءة استغلال المساحات داخل محطات تبريد المناطق التابعة لشركة "تبريد".

وثانياً، خدمات دورة الحياة المتكاملة، التي تشمل الدعم في مجالي التصميم والهندسة، وأعمال التشغيل وإعادة التشغيل، وضمانات الأداء القائمة على مؤشرات رئيسية، إلى جانب التحديثات وأعمال التجديد، وخدمات المراقبة عن بُعد عبر مراكز تشغيل الشبكات، وذلك بهدف إطالة عمر الأصول وتقليل التكاليف الإجمالية لملكية المعدات والمبردات.

وتتماشى هذه الاتفاقية الإطارية مع الأهداف العالمية للاستدامة من خلال التركيز على التقنيات الموفرة للطاقة والمنخفضة الانبعاثات، واعتماد مواد تبريد أقل تأثيراً على البيئة، إضافةً إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد، بما يربط التحسينات على مستوى المحطات بالسياسات الأشمل للحد من الانبعاثات الكربونية.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، فإن استهلاك الطاقة التشغيلية في المباني حول العالم يشكل نحو 30% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة. ويُعّد تبريد المناطق، القائم على إنتاج وتوزيع مركزي للتبريد، حلاً أكثر استدامة وكفاءة مقارنةً بأنظمة التكييف التقليدية، إذ يسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة وخفض الطلب على الكهرباء خلال أوقات الذروة، والحد من الأثر البيئي لعمليات التبريد.

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة، مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك وتشغل "تبريد" 94 محطة ضمن محفظتها، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و18 في الأسواق الإقليمية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة عام 1998، وهي مدرجة في سوق دبي المالي وواحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، وتميزها بالموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسيع تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي للطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

نبذة عن شركة جونسون كونترولز: تتخصص شركة "جونسون كونترولز" بتطوير حلول واسعة خاصة بالمباني الذكية والصحية والمستدامة، حيث تتجلى رسالتها في إعادة تصور أداء المباني لخدمة الناس والأماكن والكوكب. وبصفتها شركة يمتد تاريخها إلى140 عام، فإنها تقوم بوضع بصمة في مستقبل القطاعات مثل الرعاية الصحية والمدارس ومراكز البيانات والمطارات والملاعب والتصنيع وغيرها من خلال حلول "اوبن بلو" وهو المنتج الرقمي الشامل. وحالياً تقوم "جونسون كونترولز" من خلال 100,000 من خبرائها في أكثر من 150 دولة بتقديم أكبر محفظة في العالم لتكنولوجيا البناء والبرامج بالإضافة إلى حلول الخدمة من بعض من أكثر الاسماء الموثوقة في القطاع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.johnsoncontrols.ae ومتابعة @Johnson Controls Middle East and Africa في منصة "لينكد ان".