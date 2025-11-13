أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تبادلات، منصة الوساطة المتوافقة مع الشريعة والمسجّلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) والحاصلة على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA)، انضمامها رسميًا عضوًا في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، لتصبح جزءًا من أهم الجهات العالمية المعيارية في صناعة المالية الإسلامية.

يعكس هذا الانضمام التزام تبادلات بأعلى معايير الامتثال الشرعي والحوكمة والشفافية، بالتوازي مع توسيع حلولها للاستثمار الأخلاقي للمستثمرين المسلمين حول العالم. تأسست أيوفي عام 1991 وتتخذ من البحرين مقرًا لها، وهي منظمة دولية غير ربحية تُعنى بإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات للمؤسسات والمعاملات المالية الإسلامية. وتُعد على نطاق واسع “المعيار الذهبي” للصناعة، إذ تعمل على توحيد وتنسيق الممارسات عالميًا بما ينسجم مع أحكام الشريعة وأفضل الممارسات الدولية.

وقال سامي محمد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتبادلات: "يُعد انضمامنا إلى أيوفي محطة رئيسية في رحلتنا لصياغة مستقبل الاستثمار المتوافق مع الشريعة. لقد بُنِيَت منصتنا على الشفافية وإتاحة الفرص والعدالة لكل مستثمر مسلم. ومن خلال مواءمة عملنا مع معايير أيوفي المعترف بها عالميًا، نعزز قاعدة نموّنا، خصوصًا مع توسّعنا في ترميز الأصول الواقعية واستكشاف تداول الأصول الرقمية ضمن إطار شرعي".

من جانبه، قال الشيخ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لمنظمة أيوفي: "نرحّب بانضمام تبادلات إلى عضوية أيوفي. تركيزهم على الابتكار الرقمي والتزامهم بالاستثمار المتوافق مع الشريعة يجسدان الروح المستقبلية التي نسعى لترسيخها في صناعة المالية الإسلامية".

ومن خلال هذه الشراكة، ستستفيد تبادلات من أطر أيوفي الشاملة في الجوانب الشرعية والحوكمة، والتحديثات الدورية، وبرامج التدريب. كما يتيح التعاون لتبادلات المشاركة في فرق العمل وحوارات الصناعة لدى أيوفي، بما يدعم تطوير حلول تقنية مالية (فينتك) أخلاقية ومستدامة.

نبذة عن تبادلات

تبادلات هي شركة تقنية مالية (فينتك) إماراتية ومنصة استثمار متوافقة مع الشريعة، يقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). حصلت الشركة عام 2025 على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وتقدّم وصولًا إلى أسواق عالمية 100% حلال. تأسست الشركة عام 2024 على يد سامي محمد (عمل سابقًا لدى Morgan Stanley) وعلي عبدالقادر علي (سابقًا لدى Wahed Invest). وتوفر تبادلات للمستثمرين المسلمين منصة سلسة لتداول الأسهم والصناديق المتوافقة مع الشريعة مع فحص شرعي كامل، تنبيهات امتثال لحظية، بدون رِبا ومع رسوم 0%.

وباستثمار مُلتزَم قدره 2.3 مليون دولار أمريكي، تسعى تبادلات لسد فجوة ممتدة في مجال الاستثمار الحلال، بتمكين المستثمر المسلم من دخول الأسواق العالمية دون التفريط في مبادئه. لمزيد من المعلومات: www.tabadulat.com

