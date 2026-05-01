الخدمة الجديدة تمنح العملاء خدمات نقل مدرسية آمنة وموثوقة مع خصمٍ بقيمة 20%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي، المزوّد الرائد لخدمات التنقّل، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة بولت، عن إطلاق خدمة بولت سكول في دبي، وهي فئة مخصّصة للرحلات المدرسية، صُمّمت لتمنح الطلّاب وعائلاتهم خيارات تنقّل أكثر أماناً وسلاسةً في مختلف أنحاء الإمارة.

وتتوفر الخدمة الجديدة الآن عبر تطبيق بولت، استجابةً للاحتياجات اليومية لأولياء الأمور ممن يبحثون عن خياراتٍ أفضل لتنظيم الرحلات المدرسية لأطفالهم بصورة أسهل. ومن المقرر أن تغطي الخدمة في مرحلتها الأولى أكثر من 90% من مدارس دبي، وذلك بناءً على عدد الطلاب، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

ومن خلال بولت سكول، يمكن لأولياء الأمور جدولة الرحلات مسبقاً عبر التطبيق، والاستفادة من خدمة نقل مدرسية موثوقة تتماشى مع مواعيد التوصيل إلى المدارس والانصراف منها. كما تسهم هذه الخدمة في تسهيل وتنظيم الروتين اليومي لسكان دبي مع توفير مستوى أعلى من الطمأنينة وراحة البال من حيث الاستمرارية والموثوقية.

وقد صُممت هذه الخدمة الجديدة بالتركيز على جوانب السلامة والجودة، إذ سيتم تنفيذ الرحلات المدرسية على يد السائقين ذوي التقييمات الممتازة ضمن فئة كومفورت من بولت، فيما تتيح ميزة رمز التحقق (Safety PIN) داخل التطبيق مستوىً إضافياً من الأمان، عبر تمكين أولياء الأمور من التأكد من مطابقة الطالب مع المركبة الصحيحة قبل بدء الرحلة.

وبمناسبة الإطلاق، سيستفيد عملاء بولت سكول من خصم بنسبة 20% على جميع الرحلات المجدولة ضمن المناطق المدرسية التي تغطيها الخدمة، ما يسهّل وصول العائلات للخدمة، باعتبارها خياراً عملياً ومريحاً.

وتنسجم هذه الخدمة مع الجهود الأوسع التي تبذلها إمارة دبي لتعزيز منظومة تنقل ذكية وآمنة وموثوقة، حيث تقدّم حلاً عملياً لواحدة من أهم الرحلات اليومية في حياة العائلات. كما يعكس إطلاق بولت سكول التزام المنصة بتوسيع دورها في التنقل اليومي، من خلال تطوير خدمات تتماشى مع أسلوب تنقّل السكان واحتياجاتهم.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 11,000 مركبة، بما في ذلك أكثر من6,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 45%. وفي 2025، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 53 مليون رحلة.

-انتهى-

#بياناتشركات