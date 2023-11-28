الرياض: حصلت شركة تاج ظبي، وهي شركة تابعة لمجموعة تروجان القابضة، على عقد لتصميم وبناء مشروعين جديدين في مركز الملك عبد الله المالي، وتم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم بحضور كلّ من جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لـشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، والمهندس محمد محمود، الرئيس التنفيذي لتاج ظبي.

يشار إلى أن شراكة تاج ظبي مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي هي الأولى من نوعها، حيث ستقوم تاج ظبي بتصميم وبناء مشروعين مهمّين داخل مركز الأعمال، وهما مجمع متعدد الأغراض عبارة عن برجين للمكاتب يتكون كل منهما من 8 طوابق بما في ذلك مساحة للبيع بالتجزئة بالإضافة إلى الحدائق الخضراء والساحات العامة ومواقف السيارات الواسعة. تتوزع المرافق على 4 طوابق، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 167,763 مترًا مربعًا؛ إضافة إلى إنشاء منافذ للأطعمة والمشروبات ومناطق تجزئة فاخرة تمتد على مساحة 50,000 متر مربع، وتحيط بها مساحات خضراء مفتوحة، وتشمل توفير 1,900 موقف للسيارات موزعة على 5 طوابق.

تعتبر شركة تاج ظبي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تروجان القابضة الرائدة في صناعة البناء والتشييد، والمتخصصة في بناء الأبراج الشاهقة، والمشاريع السكنية، والمرافق التعليمية والطبية، والمنتجعات الفاخرة، والفنادق، والمباني الحكومية، والمشاريع الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وتحرص تاج ظبي على تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترسيخ التميز في مجال الصحة والسلامة والوعي البيئي في جميع أعمالها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، جاوتام ساشيتال: "تمتلك تاج ظبي محفظة مشاريع تتميز بمباني ومرافق متعددة الأصول ذات المستوى الفاخر، وبالتالي ستساعدنا هذه الإضافات الفريدة على زيادة وتنويع عروضنا للمستأجرين والمقيمين والزوار وتقديم تجارب استثنائية لهم، وتحقيق مهمتنا المتمثّلة في تعزيز مكانة كافد كوجهة رئيسية للأعمال ونمط الحياة في المنطقة".

وقال المهندس محمد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة تاج ظبي: "يسعدنا العمل على هذين المشروعين الجديدين في مركز الملك عبد الله المالي، وهي شهادة تعكس قدرتنا على تقديم أعمال ومشاريع عالية الجودة، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا المشروع الذي من شأنه أن يساهم في نموّ وتطوير المركز كوجهة رئيسية للأعمال ونمط الحياة في الرياض. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد، وبما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية".

يقع مركز الملك عبدالله المالي "كافد" في قلب العاصمة الرياض، ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

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حول "كافد"

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة بطابع فريد ومميز مع بنية تحتية حديثة ورقمية. تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

يضم "كافد" 95 برجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض. ويُعد المركز وجهة متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة تقدم مجموعة من الخيارات عبر مساحتها البالغة 1.6 مليون م² وهو أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على شهادة LEED البلاتينية التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية.

لمزيد من المعلومات حول "كافد" يرجى زيارة: www.kafd.sa

حول" تاج ظبي"

تاج ظبي هي شركة تابعة لمجموعة تروجان القابضة، واحدة من أكبر مزودي خدمات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل مع شركات متعددة التخصصات ولديها خبرة واسعة في تصميم وبناء وتشييد المشاريع في مختلف القطاعات في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول تاج ظبي/مجموعة تروجان القابضة، يرجى زيارة موقعهم الإلكتروني: www.trojanconstruction.group.