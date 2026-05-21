الإمارات العربية المتحدة، دبي: يمثل مشروع قطارات الاتحاد خطوةً هامةً في منظومة النقل الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستتجلى آثاره على أنماط حياة الناس وعملهم وتنقلاتهم، وعلى كيفية تخطيط الشركات في كافة أنحاء الإمارات.

يُعدّ نطاق المشروع واسعاً للغاية، إذ تتوقع قطارات الاتحاد أن يصل عدد ركابها السنوي إلى 36.5 مليون راكب بحلول عام 2030، في حين يحظى البرنامج الوطني للسكك الحديدية بدعم استثماري قدره 50 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن يُدرّ 200 مليار درهم إماراتي من القيمة الاقتصادية والتنموية.

بالإضافة إلى تأثيره المتوقع على السفر بين المدن المختلفة، سيؤثر المشروع أيضاً على طريقة تشغيل المحطات والطرق ووسائل النقل العام وخدمات التوصيل في جميع أنحاء الشبكة. ستعتمد المرحلة التالية على مدى فعالية دمج المحطات في النظام الحضري الأوسع، فبينما تُشكّل شبكة السكك الحديدية العمود الفقري لمنظومة النقل الوطنية، ستحدّد البنية الرقمية المحيطة بها مدى كفاءة استخدام الأفراد والشركات لها.

فيما يلي، يستعرض إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي لمجموعة يانغو الشرق الأوسط، ثلاث مسارات ستتطور عبرها البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات بالتزامن مع شبكة السكك الحديدية الوطنية الناشئة، وما يعنيه ذلك للمرحلة المقبلة من الحياة الحضرية.

سيتم قياس الرحلة من "نقطة الانطلاق" إلى "نقطة الوصول"، وليس من "محطة إلى محطة"

بشكل عام، تُعتبر السكك الحديدية حلاً فاعلاً للتغلّب على تحديات التنقل بين المدن، إلا أنها لا تضمن تلقائياً إتمام الرحلة الكاملة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول النهائية. فإذا ما وفّر الراكب وقتاً ثميناً أثناء تنقله بين الإمارات، ولكنه أضاع ذلك الوقت في البحث عن وسيلة نقل بعد وصوله إلى وجهته، تتضاءل القيمة الفعلية لرحلة التنقل باستخدام السكك الحديدية.

تعتمد حركة التنقل الحضرية اليومية على رحلات متكاملة ومتعددة الوسائط، بدلاً من الاقتصار على وسيلة نقل واحدة منفردة. وفقاً لبيانات هيئة الطرق والمواصلات، سجلت وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وخدمات التنقل المشترك في دبي معدلات استخدام هائلة خلال عام 2025، حيث شملت 120 مليون رحلة عبر سيارات الأجرة، وأكثر من 41 مليون رحلة عبر خدمات التنقل المشترك. يشير ذلك إلى مدى اعتماد الركاب الكبير، في الوقت الراهن، على طبقات ووسائل تنقل متنوعة لإتمام رحلاتهم.

وعليه، يُعد تكامل "الميل الأخير" جزءً جوهرياً من تجربة السكك الحديدية، وليس مجرد إضافة ثانوية. تُظهر الأبحاث أن ما لا يقل عن 15% من قرارات استخدام وسائل النقل العام يعتمد على عوامل "الميل الأخير" وحدها، فكلما كانت حلقة الوصل بين المحطة والوجهة النهائية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر كفاءة، كلّما ازدادت فائدة السكك الحديدية بالنسبة للمسافرين يومياً، والمسافرين بغرض العمل، والسكان، والزوار على حد سواء.

يبدو هذا التحدي يبدو جلياً بصفة خاصة بالنسبة لشركة قطارات الاتحاد، والتي تتوزع محطاتها عبر نسيج حضري يعتمد بشكل كبير على السيارات. بادت الشركة إلى التعامل مع هذا التحدي بشكل مباشر، حيث تعمل على استكشاف سبل التكامل مع وسائل النقل العام، وسيارات الأجرة، ومزودي خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك بهدف تعزيز إمكانية التنقل السلس من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول.

تعكس مذكرة التفاهم الموقعة بين مجموعة "يانغو" وقطارات الاتحاد هذا النهج، إذ تركز الاتفاقية على تحقيق التنسيق التشغيلي داخل المحطات وفي محيطها، بما يشمل تخصيص مناطق محددة للصعود والنزول، وتسهيل حركة دخول المركبات، وتنظيم حركة المرور خلال ساعات الذروة. أما المرحلة الثانية، فستستكشف سبل التكامل التقني بين المنصتين، مما يتيح للمسافرين تخطيط رحلاتهم وحجزها بالكامل، بما في ذلك تذاكر القطارات وخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، من خلال واجهة موحدة.

ستتحول المحطات إلى مراكز خدمات متكاملة، لا مجرد نقاط نقل

دور المحطة التقليدي آخذ في التغير، ففي نموذج النقل التقليدي، تُعد المحطة مكان وصول ومغادرة الركاب؛ أما في نظام حضري متكامل، فتصبح المحطة مركزاً تتلاقى فيه خدمات التنقل والمعلومات والخدمات اليومية.

وفقاً لمخرجات التقرير الشامل الذي أصدره الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC)، والذي يحمل عنوان "تجربة العملاء عبر السكك الحديدية: الوضع الراهن وأفضل الممارسات"، لم تعد محطات المستقبل تُعرَّف ببنيتها التحتية المادية فقط، بل هي آخذة في التطور لتصبح بيئات خدمات ذكية. يُشير التقرير إلى أن المعلومات الرقمية والتكامل السلس بين وسائل النقل المختلفة هما عاملان أساسيان في رضا الركاب وتكرار استخدامهم للسكك الحديدية.

لذا، سيحتاج الركاب إلى أكثر من مجرد جدول مواعيد، فهم يتوقعون إرشادات فورية حول خيارات النقل، والتنقل داخل المحطة، والخدمات القريبة، ومناطق الالتقاء، وتوافر وسائل النقل العام، وإمكانية الوصول إلى سيارات الأجرة، وطرق الدفع، وتحديثات الخدمات. أما بالنسبة للزوار، فيشمل ذلك توصيات محلية ودعماً في التنقل في المناطق غير المألوفة.

يتطلب هذا تنسيقاً رقمياً متكاملاً في محيط المحطة، إذ من الضروري أن تعمل خدمات النقل المشترك، ووسائل النقل العام، والخرائط، وأنظمة تحديد المسارات، وبيانات حركة المرور، وأنظمة الدفع، وخيارات التوصيل للميل الأخير، معاً لتصبح المحطة جزءً من تجربة حضرية متكاملة، بدلاً من كونها مجرد نقطة نقل منفصلة. وهنا يأتي دور منظومة مجموعة يانغو الفعال في دعم هذا التحول، من خلال ربط الخدمات الرقمية بما يتناسب مع توقعات الركاب المتغيرة.

ستساعد البيانات الآنية المدن على التكيف مع أنماط الحركة الجديدة

مع تغيير السكك الحديدية لطريقة تنقل الناس بين الإمارات، ستتغير أيضاً طريقة عمل المدن حول المحطات. ستؤثر تدفقات الركاب الجديدة على حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المحطة، والطلب على سيارات الأجرة والحافلات، والتنقل بين المناطق السكنية والتجارية، وطريقة تخطيط الناس للعمل والترفيه والسياحة في جميع أنحاء البلاد.

إلاّ أن هذه الأنماط لن تكون ثابتة، فقد تشهد المحطة طلباً قوياً من الركاب في صباح أيام الأسبوع، وحركة مرور عائلية وترفيهية في عطلات نهاية الأسبوع، وتدفقات زوار أعلى خلال الفعاليات الكبرى، وذروات موسمية مرتبطة بالسياحة. يُشكّل كل سيناريو تحدياً تشغيلياً مختلفاً: أين ينبغي أن تنتظر المركبات؟ وكيف ينبغي إدارة مناطق التجميع؟ ومتى ينبغي زيادة وتيرة النقل العام؟ وأي الطرق قد تواجه أي ضغوطات بسبب ذلك؟ تساعد البنية التحتية الرقمية المدن على فهم هذه التحولات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.

تُبرهن تجربة دبي قيمة هذا النهج، فقد أفادت هيئة الطرق والمواصلات بأن أنظمة المرور الذكية التابعة لها ساهمت في تقليل أوقات الرحلات بنسبة 20%، وتحسين رصد الحوادث بنسبة 63%، وخفض أوقات الاستجابة بنسبة 30%. وفي عام 2025، دشّنت الهيئة مختبر "تحليل بيانات النقل" في مركز التحكم الموحد، الذي يهدف إلى مراقبة وجمع وتحليل بيانات النقل وإعداد دراسات وتقارير تخصصية تعزز منظومة دعم اتخاذ القرار من الناحية الاستراتيجية والتشغيلية.

ومع نشوء أنماط حركة جديدة حول المحطات بفضل السكك الحديدية، سيصبح التنسيق الفوري المماثل ضرورياً لإدارة الوصول إلى المحطات، وضغط الطرق، وتسهيل التنقل. تساهم الأنظمة الرقمية، مثل نظام مجموعة يانغو، بدعم ذلك من خلال ربط خدمات النقل المشترك، وتحديد المسارات، وإشارات الطلب، والتنسيق التشغيلي في محيط المحطات.

على سبيل المثال، إذا أظهرت البيانات ارتفاعاً متكرراً في أعداد القادمين إلى إحدى المحطات عقب وقوع حدثٍ كبير، أو خلال ساعات الذروة للتنقل، فيمكن لمشغلي النقل حينئذٍ تعديل عملية تخصيص المركبات، وإدارة مناطق الالتقاء بكفاءةٍ أكبر، والحد من الازدحام قبل أن يتفاقم. وبهذه الطريقة، يمكن لبيانات التنقل مجهولة الهوية أن تدعم التخطيط المروري الأمثل، والتنبؤ بمستويات الطلب، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية، مما يعزز كفاءة النظام الحضري الأوسع نطاقاً وموثوقيته.

