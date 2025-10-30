29 أكتوبر 2025، الرياض، المملكة العربية السعودية - تُواصل شركة بيكتون ديكنسون "بي دي"، الرائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا الطبية، التزامها بدعم مسيرة التحوّل في قطاع الرعاية الصحية السعودي من خلال مشاركتها للعام الثالث على التوالي في "ملتقى الصحة العالمي 2025" بالرياض. حيث تستعرض الشركة مجموعة من أبرز برامجها ومبادراتها المؤسسية وحلولها التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعزّز الاتصال الرقمي وتكامل البيانات بين مرافق الرعاية المختلفة، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الطبية على المستويين المحلي والعالمي.

وتعكس هذه المشاركة مساعي "بي دي" لترسيخ مكانتها كشريكٍ استراتيجي في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، في بناء نظام صحي حديث تحت شعار "الالتزام بالرعاية الصحية المستدامة"، عبر تقنياتٍ متقدّمة تمثّل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية الصحية المستقبلية للمملكة.

وتكشف "بي دي" ضمن جناحها رقم E-20 في القاعة الثالثة عن أحدث ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية المتّصلة من خلال منصّتها السحابية الذكية "BD Incada™" ، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة. والتي تعمل على دمج بيانات أجهزة الشركة في نظام رقمي موحّد يربط بين مختلف مرافق الرعاية الصحية، يُمكّن المؤسسات الطبية من مراقبة عملياتها بشكلٍ لحظي واتخاذ قراراتٍ أكثر دقّة وسرعة.

كما تعرض "بي دي" الجيل الأحدث من نظام "BD Pyxis™ Pro" الذكي لإدارة صرف الأدوية آليًا، والذي يعمل بتناغمٍ تام مع المنصّة الجديدة ليُشكّلا معًا منظومةً رقمية متكاملة تربط بين دورة الدواء والعمليات السريرية داخل المنشآت الصحية. ويُسهم هذا التكامل في تحويل المعلومات والبيانات إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ تُسهم في تحسين كفاءة العمل وترفع معايير السلامة وجودة الرعاية المقدّمة للمرضى.

وإلى جانب ذلك، تستعرض الشركة مجموعة من حلولها المتطوّرة في مجال مراقبة المرضى، القائمة على تقنيات المراقبة الديناميكية الدموية المستخدمة في أكثر من عشرة آلاف مستشفى حول العالم، والتي تتيح للطواقم الطبية متابعة وتحليل المؤشرات الحيوية بشكلٍ لحظي، بما يوفّر رؤية سريرية فورية تساعد في اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقّة. وفي إطار تعزيز تواصلها مع شركائها في القطاع الصحي، تتيح "بي دي" لزوّار جناحها من المتخصّصين وصنّاع القرار فرصة خوض جولات تعريفية حصرية بصحبة خبراء الشركة للتعرف عن قرب إلى برامجها الرائدة وأحدث حلولها في مجالي الرعاية الصحية المتصلة والصحة الرقمية، وذلك وفقًا لاهتمامات كل زائر ومجال اختصاصه.

وبهذا الصدد، أكّد بلال محسن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع "الرعاية المتصلة المستقبلية" في شركة "بي دي"، أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى واثقة نحو بناء واحدة من أكثر منظومات الرعاية تطوّرًا واستدامة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التحوّل نحو الرعاية الرقمية والمتصلة يُشكّل جوهر هذا التطوّر. وقال: "نتطلّع إلى دعم هذه المسيرة الطموحة عبر الاستفادة من أجهزتنا الرائدة وتقنياتنا المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين نتائج الرعاية للمرضى ومقدّمي الخدمات الطبية في مختلف أنحاء المملكة."

من جانبه، قال عمر مليباري، المدير العام لشركة "بي دي" في المملكة العربية السعودية: "نعتز بشراكتنا الراسخة والممتدة مع المملكة في مسيرة تطوير القطاع الصحي، ويؤكد حضورنا المستمر في "ملتقى الصحة العالمي" التزامنا بالمساهمة الفاعلة في دعم رؤيتها نحو نظام طبي أكثر كفاءة واستدامة". وأضاف: "من خلال برامجنا المؤسسية ومبادرات "أكاديمية بي دي التعليمية"، إلى جانب تعاوننا مع جهات محلية في مجالي تقديم خدمات الرعاية والمستشفيات المنزلية، نواصل تطوير حلولٍ مبتكرة تمكن الكفاءات الوطنية، وتدفع مسيرة التحول المستدام في منظومة الرعاية الصحية السعودية."

جدير بالذكر أن شركة "بي دي" تمتلك محفظة واسعة من الأجهزة والحلول الطبية المصمّمة لمعالجة نقص الكوادر الطبية وضمان سلامة المرضى وتحسين سير العمل السريري، إلى جانب الحدّ من الهدر التشغيلي ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم جهود المملكة في تطوير منظومة الرعاية وتحقيق التحوّل المنشود في القطاع الصحي، كما تسهم في تعزيز القيمة المحلية من خلال برامج "أكاديمية بي دي التعليمية" التي توفّر تدريبًا معتمدًا ومحتوى مهنيًا متخصصًا لتأهيل الكفاءات الطبية وتعزيز جاهزية المتخصّصين في مختلف أنحاء المملكة والمنطقة.

نبذة عن بيكتون ديكنسو «بي دي - BD»

بيكتون ديكنسون هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية في العالم، حيث تعمل على تطوير وقيادة قطاع الصحة من خلال تعزيز الاكتشاف الطبي والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية. وتحرص الشركة على تقديم الدعم للأبطال العاملين على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية عن طريق تطوير التكنولوجيا والخدمات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير العلاج السريري للمرضى بالإضافة إلى العمليات السريرية من مقدمي الرعاية الصحية. ويعمل لدى بيكتون ديكنسون 70,000 موظف ممن يعملون بشغف والتزام في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تعزيز سلامة وكفاءة عملية تقديم الرعاية الطبية، إلى جانب تمكين فنيي المختبرات من اكتشاف المرض بدقة، وتعزيز قدرات الباحثين لتطوير الجيل التالي من التشخيصات والعلاجات. وتمتلك بيكتون ديكنسون حضوراً عالمياً وتتعاون مع منظمات في جميع أنحاء العالم لمعالجة عدد من قضايا الصحة العالمية التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتساعد بيكتون ديكنسون، من خلال التعاون الوثيق مع العملاء، في تعزيز النتائج وخفض التكاليف وزيادة الكفاءات وتحسين السلامة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات حول بيكتون ديكنسون، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني bd.com أو تواصلوا معنا على لينكد إن www.linkedin.com/company/bd1/ وتويترBDandCo@.

