دعماً لمسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بدولة الإمارات

تماشياً مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، استضافت شركة "بي اتش ام كابيتال"، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقرها الرئيسي بدبي يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، عشرة طلاب من قسم التمويل والاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، ضمن يوم تدريبي اشتمل العديد من المحاضرات التوعوية والورش التدريبية لاطلاعهم على مفاهيم و طرق الاستثمار في أسواق المال، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساهم في توفير لهم فرص عمل بعد التخرّج.

وكانت "بي اتش ام كابيتال" قد وقعت في مارس 2022 مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، بهدف تطوير قدرات الطلبة و ربطهم مع سوق العمل المتخصصة في الأسواق المالية، وذلك في إطار الشراكة بين المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة لدعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع خطط الجامعة الرامية إلى تعزيز الجانب العملي و التأهيلي في مختلف المجالات.

وقال السيد/ عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "نحرص على تطوير قدرات الطلبة وتأهليهم للعمل مستقبلاً في الأسواق المالية انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وحرصاً منا على المساهمة في تقدّم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء جيل من المبدعين والمحترفين المؤهلين في مجال الاستثمار والخدمات المالية، لنعمل معاً على ازدهار الاقتصاد الوطني وتحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين ولجميع المستفيدين من خدماتنا، من الأفراد والمؤسسات والشركات".

و قال السيد/ معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة "بي اتش ام كابيتال": "أفخر اليوم بترأس تنظيم هذه الفعالية، و الذي يمثل رداً بسيطاً لجميل جامعة الشارقة، التي شرفت بالدراسة فيها و التخرج منها".

و أضاف: "إن الجانب العملي والتدريبي مهم لطلبة قسم التمويل والاقتصاد الذي يعد من الأقسام التخصصية التي يحتاج فيه الطلبة إلى المعرفة والخبرة العملية من واقع الأسواق المحلية، حيث يحظى ذلك بأولوية كبيرة لدى شركة "بي اتش ام كابيتال"، حيث توفر لهم الشركة برامج تدريبية منتظمة، وتتيح لهم التواصل مع المستشارين والخبراء العاملين فيها".

وشارك الطلاب خلال هذا اليوم في العديد من البرامج التعريفية والتدريبية التي قدّمها الخبراء والمهنيون العاملون في شركة "بي اتش ام كابيتال" بهدف صقل مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم المعرفية في مجالات الاستثمار والتداول والأسواق المالية، وتضمنت اطلاعهم على لوائح وقوانين السوق، وأساسيات تحليل وأبحاث السوق، والاكتتابات العامة، والعمل في مجال الوساطة، وإدارة التداول، وبعض المفاهيم المالية الحديثة الأخرى.

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

"بي اتش ام كابيتال“ هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae